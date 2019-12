21. týden těhotenství: velké screeningové vyšetření

S 21. týdnem těhotenství vstupujete do 6. lunárního měsíce, a tedy i druhé poloviny těhotenství. Vaše miminko měří kolem 20 centimetrů a váží přes 300 kilogramů. Jeho pohyby se začínají zdokonalovat, rostou mu nehty a na jazyku se už nacházejí chuťové pohárky. Vaše bříško už je na první pohled zakulacené a možná vás začínají trápit hemoroidy, křečové žíly či otoky končetin.

Jak se vyvíjí miminko?

Ve 21. týdnu těhotenství je vaše miminko velké asi jako velký banán a váží kolem 300 gramů. Už má plně vyvinutá oční víčka a možná i obočí. Hlavička se pomalu přizpůsobuje velikosti těla a přestává být dominantní. Pohyby dítěte se zdokonalují a ono se tak vesele otáčí, cucá si paleček a hladí si obličej. Pupeční šňůra, pomocí které je připojené k plodovému koláči, mu momentálně slouží také jako hračka.

Typické je pro toto období také polykání plodové vody. Té miminko ke konci těhotenství spořádá i půl litru denně. Začátek 6. lunárního měsíce se vyznačuje také růstem nehtíků, vlásků a chloupků. Dítě si v děloze procvičuje sací reflex a na jeho jazyku se už tvoří chuťové pohárky.

Velký vývoj v tomto období prodělává taktéž mozek, kde se jasně odděluje šedá kůra od bílé hmoty mozkové. Povrch však stále postrádá typické záhyby a je prozatím hladký. Co se týče pohlavních orgánů, jsou už definitivně diferencovány. U dívek je ve 21. týdnu těhotenství již vytvořena zásoba vajíček, která jí bude muset vystačit na celý život.

Jaké změny čekají maminku?

Těhotenství před svým okolím už skrýváte jen stěží. Ve 21. týdnu už máte viditelně zakulacené bříško a vrchol dělohy se nachází zhruba jeden centimetr nad pupkem. Růst bříška vám v tomto období může způsobit vystupování pupíku, nemusíte se ničeho bávat. Jedná se o zcela běžný jev.

Ačkoli je druhý trimestr považovaný za nejklidnější období, maminky si během něj často stěžují na zadržování vody v těle. To se projevuje nepříjemnými otoky, a to hlavně na končetinách. Pokud jsou otoky opravdu výrazné, poraďte se raději se svým gynekologem. Toho byste koneckonců měla navštěvovat každé 4 týdny.

Tip pro budoucí maminku: Pokud máte na rukách nebo nohách těsné prstýnky, raději je na nějaký čas sundejte. Mohlo by se stát, že vám prsty otečou a šperky nepůjdou sundat.

Co vás může potrápit?

Ve 21. týdnu těhotenství vás rovněž mohou potrápit hemoroidy, které se kolem 20. týdne gravidity objevují u mnoha žen vůbec poprvé. Jedná se o rozšířené žíly v oblasti konečníku, které se projevují:

Svěděním

Bolestí

Krvácením při stolici

Zanícením

Vznikají v důsledku zvýšeného hromadění krve v oblasti pánve a po porodu obvykle zmizí. Během těhotenství se provádí pouze zklidňující léčba pomocí úlevových koupelí z dubové kůry a mastí i čípků s obsahem analgetik a anestetik. Vzniku nepříjemných hemoroidů můžete předejít také úpravou jídelníčku. Obtíže totiž velice často souvisí se zácpou. Jezte proto dostatek vlákniny, ovoce a zeleniny. Důležitý je také dostatek tekutin spolu s přiměřenou fyzickou aktivitou.

Křečové žíly se však mohou tvořit také na končetinách. Je tedy dobré nohy protahovat a procvičovat, aby se v nich krev tolik nehromadila. Prevencí vzniku varixů je:

Pravidelné cvičení

Zvýšená poloha nohou

Spánek na levém boku

Masáže nohou

Vyhněte se také nošení utažených punčoch nebo ponožek či nošení vysokých podpatků. Oproti hemoroidům mají křečové žíly v těhotenství tu nevýhodu, že se jich častokrát nezbavíte ani po porodu.

Další obtíže, které můžete pociťovat, jsou bolesti zad. A to jak kvůli zvyšující se hmotnosti, tak kvůli rostoucí děloze, která posouvá těžiště a tlačí bederní oblast vpřed. Zároveň je na vině hormon zvaný relaxin, který uvolňuje všechny klouby a vazy v těle, a to včetně těch, které spojují pánevní kosti s páteří. Tento proces je důležitý kvůli budoucímu porodu, umožní totiž roztažení pánve natolik, aby jí prošla hlavička vašeho miminka.

Pokud si od bolesti zad chcete trochu ulevit a odmítáte brát léky, proveďte několik režimových opatření. Například si pokaždé, když se na delší dobu posadíte, mírně zvedněte nohy. Až se budete chtít opět postavit, položte si jednu nohu na stupínek, ulevíte tím bederní páteři. Od bolesti by pak mohla pomoci také teplá koupel. Pokud obtíže neustoupí, obraťte se na svého lékaře.

Tip pro nastávající rodiče: Pokud plánujete dovolenou, teď je ideální příležitost, jelikož se nacházíte v nejklidnější fázi těhotenství. Bříško navíc ještě není tak velké, aby budoucí mamince překáželo v pohybu.

Co se týče váhového přírůstku, ve 21. týdnu těhotenství by měl být oproti prvnímu trimestru výraznější. Zatímco v prvních 13 týdnech jste přibrala zhruba 1 až 2 kilogramy, během druhého trimestru je to přibližně 500 až 800 gramů týdně. Na konci šestého měsíce byste tak nahoře měla mít asi 8 kilogramů.

Screening ve 21. týdnu těhotenství

Mezi 20. a 23. týdnem těhotenství vás čeká velký screening, během kterého lékař odhalí či naopak vyloučí přítomnost závažných vrozených vývojových vad. Těch lze díky technologiím odhalit až 90 %. Úspěšnost však záleží na zkušenostech ošetřujícího lékaře, kvalitě ultrazvukového přístroje a tělesné stavbě matky. Ti, kteří ještě neznají pohlaví dítěte, se na ultrazvuku, který je prováděn přes břišní stěnu, už bezpečně dozvědí, zda čekají holčičku či chlapečka.

Během vyšetření se kontroluje:

Vývoj mozku

Vyloučení rozštěpu rtu

Anatomie srdce

Vývoj plic a hrudníku

Ledviny, močový měchýř, žaludek

Páteř

Držení končetin a prstů

Vzhledem k tomu, že je při vyšetření potřeba, aby spolupracovalo i vaše miminko, je někdy nutné ultrazvuk opakovat s určitým časovým odstupem. Dále bude u dítěte změřena velikost hlavičky a délka stehenní kosti. Tato měření jsou pak porovnávána tabulkově s tím, že minimální odchylky jsou běžné a bezvýznamné. Na základě naměřených hodnot se navíc upřesňuje také termín porodu. Ve 21. týdnu těhotenství lze rovněž provést 3D nebo 4D ultrazvuk.

U matky se pak klade důraz na kontrolu:

Uložení placenty

Délky děložního hrdla

Funkce placenty

Množství plodové vody