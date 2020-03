AP: Americký lékař vrací do života těžce nemocné libyjské děti

Libyjec Jazan přišel na svět před rokem s vrozenou srdeční vadou. Srdce s pouze jednou komorou tělo zásobovalo tak malým množstvím krve, že když se dal chlapec do křiku, zčernala mu kůže. Bez chirurgického zákroku neměl šanci přežít. V Libyi se ročně narodí 1200 dětí s vrozenými vadami srdce, avšak je tam jenom jeden specialista schopný je operovat, píše agentura AP.

Na tuto skupinu dětí připadá 150, které zemřou do roka, pokud jim chirurg nepomůže, říká americký pediatr William Novick, který se specializuje na srdeční chirurgii. Jeho mezinárodní lékařský tým pravidelně létá do Libye, aby pomohl dětem jako Jazan. „Je to nepřijatelná situace, která si zasluhuje pozornost,“ uvádí Novick, jehož domovem je Memphis v Tennessee. Jeho tým je posilou chabého libyjského zdravotnického systému, jejž Světová zdravotnická organizace považuje za přetížený, nevýkonný a špatně zásobený léky i zdravotnickým materiálem.

V Libyi panuje chaos od svržení jejího bývalého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011. O dobytí Tripolisu se od loňska snaží armáda, která podporuje paralelní vládu sídlící na východě země. Od půlky ledna v bojích zemřely stovky civilistů a mezi nimi 13 dětí.

Pro Jazana byl doktor Novick a jeho kolegové poslední šancí. Aby se k nim dostal, musela ho rodina přepravit na nejnebezpečnější místo v zemi, do metropole Tripolisu. Tam Novick operuje v národním centru pro choroby srdce. Z pouštního městečka, kde Jazanova rodina žije, se do hlavního města nedalo jet přímo, protože by to znamenalo projet frontou. Rodina si s nemocným chlapcem musela zajet 1500 kilometrů. „Cesta do Tripolisu není jako dřív,“ říká Jazanův otec Sálih Muhammad Abdal Fattáh.

Jazan se dostal na operační sál 26. února. Operace trvala pět hodin a chlapeček se stal jedním z 1000 dětí, jimž Novickova skupina od roku 2011 pomohla.

Na operačním sále zněl tichý hovor, když lékaři otevírali Jazanovi hrudník, sešili dvě žíly odvádějící krev z hlavy a spojili je s plicní tepnou. Kyslík se tak dostával přímo do plic. Po pěti hodinách unavené zdravotní sestry odvezly Jazana, zabaleného do obvazů a napojeného na hadičky, z operačního sálu. Mohly také předat rodičům dobrou zprávu. Jejich syn by měl po zotavení a po ještě jedné dodatečné operaci být schopen vést normální život. Sálih hladí synovy vlasy a šeptá modlitbu. Dítě pravidelně dýchá a má narůžovělé tváře.

Novickovi je nyní 66 let, ale už jako mladý lékař byl na univerzitě v Alabamě svědkem toho, jak trpí děti postižené vrozenými poruchami srdce. Uvědomoval si také nevyrovnanost v úrovni lékařských služeb. Tehdy se rozhodl, že se bude snažit poskytnout péči všem takto postiženým, bez ohledu na to, kde se děti narodily. Už tenkrát se spojil s odborníky, aby mu pomohli vyhledávat místa, kde léčitelná srdeční vada pacienty zabíjí, protože v jejich okolí není dostatek specialistů nebo potřebná péče. Novick a jeho kolegové podnikli za téměř 30 let stovky cest za pacienty ve 32 zemích. Byla mezi nimi Ukrajina, Nigérie, Irák, Írán i Kolumbie. Když byli v únoru v Libyi, sestával tým z 20 dobrovolníků. Byli mezi nimi kardiologové, chirurgové, ošetřovatelé a anesteziologové. Provedli desítku operací a až dokončí deset dalších, z Tripolisu odletí.

Dvě libyjské administrativy, které Libyi ovládají, podporuje několik cizích zemí a různé ozbrojené skupiny. „O politiku se nestaráme, jsme na obou stranách. To je náš úmysl – být apolitičtí a pomoci dětem,“ řekl Novick. Jeho lidé do Libye přijíždějí nejen operovat, ale také školit tamní lékaře a ošetřovatele. „Nebudeme a ani bychom neměli působit tady napořád,“ sděluje Američan.