Babiš: Pražské nemocnice chtějí motivovat sestry ubytováním

Pražské nemocnice by podle premiéra Andreje Babiše chtěly motivovat zdravotní sestry nabídkou ubytování. Řekl to po návštěvě Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole. Vláda podle něj analyzuje i další možnosti, jak nalákat do zdravotnictví nové pracovníky, jako jsou předčasné důchody a výsluhy. V Česku chybí podle něj až 50.000 zdravotních sester.

„Stále se snažíme řešit motivaci pro tuhle profesi, ale sestry chybí všude v Evropě,“ řekl Babiš. „Pokud dokážeme sestrám nabídnout i odpovídající a cenově dostupné ubytování, věřím, že to zásadně napomůže vyřešit nedostatek sester, se kterým se neustále potýkáme,“ uvedl plánované stavbě ubytovny pro sestry v areálu nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD). Příští rok také podle něj začne stavba pavilonu Národního onkologického centra, na nějž byla také premiérem přislíbena státní finanční podpora.

Kromě motivace, zvyšování mezd a snižování byrokracie zdravotních sester se podle Babiše diskutovalo také o systému vzdělávání, který je v současné době nastavený na čtyřleté studium na střední zdravotnické škole a tříleté na vysoké či vyšší odborné škole. „Není ale kapacita, aby mohly studovat všechny sestry, které skončí střední školu,“ uvedl.

Podle něj nemocnice v Motole má připravený projekt investice do ubytování pro sestry. „Pražské nemocnice to považují za dobrou motivaci,“ dodal. V Praze se totiž dlouhodobě řeší nedostupnost bydlení, protože tržní nájem je pro část lidí s nižšími příjmy finančně nedostupný.

Odměny sester v posledních letech rostly. V roce 2019 byla průměrná sester 43.000 korun. Ve státních nemocnicích se platy řídí vládou nařízeními tabulkami pro práci ve veřejné sféře, v krajských, obecních a soukromých zdravotnických zařízeních nikoliv. Jejich zaměstnanci jsou hrazeni na základě smluvní mzdy. Ta je podle odborů o několik tisíc korun měsíčně nižší. Nemocnice se tak často potýkají s nedostatkem zaměstnanců, kteří odcházejí mimo obor i do státních nemocnic ve větších městech.