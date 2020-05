Británie má nejvíce obětí koronaviru v Evropě, předstihla Itálii

Británie se dnes stala zemí s největším počtem obětí nákazy v Evropě, podle oficiálních údajů s nemocí covid-19 zemřelo téměř 29.500 lidí. Smutné prvenství převzala po Itálii, která současně ohlásila přes 29.300 zemřelých. Komplikacím spojeným s covidem-19 podlehlo podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) po celém světě již přes čtvrt milionu lidí a u téměř 3,6 milionu osob se prokázala koronavirová nákaza.

Bilance epidemie v Británii se stala nejvyšší ze všech zemí Evropy poté, co země ohlásila 693 úmrtí zaznamenaných za 24 hodin. Počet nově nahlášených zemřelých je vyšší než v předešlých dvou dnech – v neděli jich přibylo 315 a v pondělí 288. Celkem vláda hlásí již 29.427 obětí, zatímco v Itálii počet úmrtí připisovaný nemoci z koronaviru stoupl na 29.315.

Britský statistický úřad předtím uvedl, že v zemi zemřelo s podezřením na covid-19 více než 32.000 lidí. Reuters ale upozorňuje, že v datech jsou zahrnuta i úmrtí lidí, u kterých bylo právě jen podezření na covid-19.

Francie za poslední den zaznamenala 330 úmrtí po nákaze, což je nejvíce od 29. dubna. Celkem již s covidem-19 zemřelo přes 25.500 lidí. Od příštího pondělí začne v zemi první etapa uvolňování přísných opatření. Začnou se otevírat dosud zavřené obchody, restaurace či kavárny ale zůstanou nadále uzavřené. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francouzi budou muset letošní letní dovolenou strávit v Evropě a není vyloučené, že se nakonec nepodívají ani za hranice Francie.

Ve Španělsku zemřelo za den 185 lidí s koronavirem, už třetí den v řadě je tak denní nárůst počtu mrtvých menší než 200. Poslanci vládní koalice nicméně varovali, že zemi hrozí chaos, pokud ve středu nebude prodloužen nouzový stav.

V Německu počet úmrtí kvůli nákaze vzrostl během pondělka o 139 na 6.831. Počet nově registrovaných infekcí v posledních době výrazně klesá. Zatímco ještě v první třetině dubna někdy za den přesáhl i 6000, za poslední den přibylo pouze 685 nakažených.

Visegrádské země dál hlásí nízké denní přírůstky mrtvých s koronavirem SARS-CoV-2. Na Slovensku podle dnešních údajů v pondělí nezemřel žádný pacient, Varšava hlásí tři nová úmrtí a Budapešť 12.

Na 85 procent všech mrtvých spojovaných po celém světě s koronavirovou infekcí nyní evidují Spojené státy a Evropa. Přes 200.000 lidí přitom zemřelo jen od začátku dubna. Téměř třetinu všech potvrzených případů nákazy (přes 1,180.000) ohlásily USA, které jsou nejvíce zasaženou zemí na světě. Evidují také již přes 69.000 mrtvých s covidem-19.

V důsledku krize vyvolané nákazou hrozí v zemích EU zvyšování sociálních rozdílů spojené s očekávaným růstem nezaměstnanosti. Po videokonferenci unijních ministrů práce a sociálních věcí to řekl eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit. Podle něj by EU měla co nejdříve schválit systém podpory krátkodobých pracovních míst.

Kancléřka Angela Merkelová dnes jednala se zástupci automobilek, kterým kvůli koronaviru prudce klesl odbyt a kteří se stále hlasitěji dožadují státní podpory na nákup nových aut. Spolková vláda to ale zatím odmítá.

Americká a britská agentura pro kybernetickou bezpečnost vydaly společné prohlášení, že hackeři nejspíše podporovaní zahraničními vládami útočí na orgány a instituce zapojené do boje proti nemoci covid-19, ať už na národní či mezinárodní úrovni.

V Rusku se denní přírůstek nakažených třetí den za sebou drží nad hranicí 10.000. Silně zasažena je také největší jihoamerická země Brazílie. Počet nakažených tam za posledních 24 hodin vzrostl o 6633, oproti předchozímu dni je to téměř třetinový nárůst. V souvislosti s covidem-19 zemřelo dalších 296 lidí, dohromady má země 7367 úmrtí.

Čína, kde se loni koronavirus prokázal poprvé, v posledních dnech registruje jednotky či maximálně desítky nových případů nákazy. Od začátku pandemie se tam koronavirus potvrdil u zhruba 84.000 lidí, z nichž 4637 zemřelo, uvádějí místní úřady.

V Íránu se počet nakažených blíží ke 100.000. Za poslední den Teherán zaznamenal 63 úmrtí s covidem-19, což je o deset méně než v pondělí.

Celkový počet nakažených v Asii již přesáhl hranici čtvrt miliónu. K rostoucímu počtu případů na kontinentu v současnosti nejvíce přispívají Indie, která za posledních 24 hodin zaznamenala rekordních 3900 nových případů nákazy, a také Singapur a Pákistán.