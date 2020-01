Část poslanců chce liberalizovat pravidla pro očkování. Navrhla tak doplnit vládní novelu, která má zpřísnit kontroly koupališť a solárií. Novela o ochraně veřejného zdraví má v návaznosti na unijní předpisy rozšířit okruh chemických látek, před kterými bude třeba zaměstnance chránit. Sněmovna o předloze rozhodne v únoru.

Liberalizaci pravidel pro očkování dětí prosazovali zejména Piráti. Navrhli mimo jiné zrušit očkování jako podmínku pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol. Jako nepřiměřený považují i vládní návrh, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech.

Piráti podobně jako Jan Farský (STAN) navrhli také zrušit podmínku očkování pro účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích. Podle místopředsedkyně Olgy Richterové by rodiče měli mít možnost si vybrat vakcínu, kterou nechají své děti očkovat.

Andrea Brzobohatá (ANO) navrhla zdarma očkovat děti do jednoho roku věku proti meningokoku. Předsedkyně zdravotnického výboru Věra Adámková doporučila uzákonit, že hlavní hygienik bude muset mít lékařské vzdělání.

Vládní novela počítá s tím, že hygienici, kteří kontrolují kvalitu vody v přírodních koupalištích, se budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, jež mohou způsobovat například kožní choroby. Přísnější podmínky zavádí novela také pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny.

Další změny mají podle ministerstva zdravotnictví hlavně snížit administrativní zátěž firmám a podnikatelům. Místo finančně nákladného měření fyzické náročnosti práce by mělo nově stačit hodnocení autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Novela také odstraňuje časově náročné vypracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí. Prodejci použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti tří let, už by nemuseli zajistit testy či dokumentaci těchto výrobků jako výrobci a dovozci nového zboží.

Nařízení EU, kterým je potřeba českou legislativu přizpůsobit, se týkají potravin a krmiv, zdraví a životních podmínek zvířat a rostlin, přípravků na jejich ochranu nebo poskytování informací o potravinách spotřebitelům.