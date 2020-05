Česko dnes uvolní režim na hranicích

Dnes se uvolní režim na hranicích Česka, omezený dříve kvůli šíření koronaviru, a otevírají se také další letiště pro mezinárodní lety. Kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem budou ode dneška pouze namátkové a otevřou se všechny silniční a železniční přechody mezi Českou republikou a těmito zeměmi. Na pondělním jednání to schválila vláda. Kvůli koronaviru kabinet 16. března zakázal cizincům vstup do Česka a Čechům cestování do zahraničí. Zákaz cest do ciziny pro Čechy byl částečně uvolněn 24. dubna.

Překračovat hranice na stanovených místech bude nyní možné bez časového omezení. Nadále ale bude podle ministerstva vnitra povinné, dokládat při vstupu do Česka negativní test na nemoc covid-19 způsobovanou koronavirem. Zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům.

Ode dneška však nově mohou na území Česka vstoupit na dobu maximálně 72 hodin občané Evropské unie a cizinci s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném státě EU. Musejí mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy lidí, ke kterým mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Musejí také zároveň doložit adresu, na které se budou zdržovat.

Pro lety v schengenském prostoru pak budou moci lidé ode dneška nově využít letiště v Brně-Tuřanech, Karlových Varech, Ostravě-Mošnově, Pardubicích a Praze-Kbelích. Dosud byla pro mezinárodní lety otevřena pouze pražská Ruzyně.

Ve středu pak Česko zmírní opatření na hranicích se Slovenskem. Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin.

Další uvolnění hraničního režimu má nastat 8. června, kdy zřejmě Česko upustí od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Mluvil o tom minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mezi nerizikovými státy by podle něj byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) později hovořil také o Řecku a Bulharsku.