Česko má první tři případy nákazy novým koronavirem

Testy v České republice odhalily první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že pozitivní nálezy se týkaly dvou lidí v pražské Nemocnici Na Bulovce a jednoho v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Všichni tři v poslední době přicestovali z Itálie. Jejich stav je dobrý a nic nenapovídá těžkému průběhu nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. ČR nepřistoupí k žádným karanténním opatřením, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde totiž o individuální případy lidí nakažených v cizině.

V Praze měl pozitivní test Čech ročníku 1952 a Američanka narozená v roce 1999. Muž se účastnil konference na univerzitě v Udine a s hygieniky byl v kontaktu od středy. Pobýval v domácí karanténě a stýkal se jen s manželkou. Itálie oznámila, že v zemi byly pozitivně testovány čtyři lidé, kteří se účastnily setkání profesorů na univerzitě v Udine, jež se konalo 20. února. Tři jsou docenti z Udine a jeden z Terstu.

Televize Nova uvedla, že jedním z nakažených v ČR je profesor z České zemědělské univerzity, což jí potvrdila i mluvčí univerzity Karla Mráčková. Podle ní škola neprodleně zavede opatření, která jí doporučí hygienici.

Američanka do Prahy přijela z Milána, kde studuje, a původně byla vyšetřena v motolské nemocnici. V Česku je podle Vojtěcha s kamarádkou z Ekvádoru, která vykazuje symptomy, ale její test byl negativní. Opakovat by se měl asi v pondělí. Podle šéfky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové úřady nyní zjišťují, s kým v Praze ženy přišly do styku.

V Ústí měl pozitivní test muž narozený v roce 1976, který s manželkou a dětmi pobýval na lyžařské dovolené v menším italském středisku Auronzo di Cadore v oblasti Benátsko. Jeho rodina je v domácí karanténě.

Podle Krajské zdravotní, pod kterou ústecká nemocnice spadá, byl muž převezen na Bulovku. „Prakticky druhý den po návratu ho manželka dovezla na infekci a kontaktů tam bude minimálně, ale musíme to ještě ověřit,“ řekla ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

Všechny pozitivní testy podle pravidel přezkoumá laboratoř v Berlíně. Podle ředitele Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavla Březovského jsou ale výsledky s velkou pravděpodobností přesné. Lidé, kteří byli v kontaktu s nemocnými, zůstanou v domácí karanténě. Lékaři, kteří vyšetřovali pacientku v Motole, postupovali podle preventivních pokynů. Budou dál v práci a budou sledovat svůj zdravotní stav.

ČR kvůli prvním případům nepřistoupí k žádným karanténním opatřením. Podle Vojtěcha by byla na místě až ve chvíli, kdy by se virus začal po ČR šířit a infikovali se další lidé v řádu desítek či stovek. Lidé by podle něj neměli cestovat do rizikových regionů, pokud to není nutné. Diplomacie aktuálně nedoporučuje do regionu Lombardie a Benátska cestovat do doby vyřešení sanitární situace.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce v pondělí na Bezpečnostní radě státu navrhnout zákaz letů z Milána a Benátek. Vyzval také hotely, ubytovny nebo provozovatele Airbnb, aby prověřovali, kdo u nich bydlí. Nakažená Američanka totiž využívala Airbnb. Podle Babiše je potřeba přejít i na systém domácích odběrů. Také si myslí, že by bylo dobré, aby se v pondělí ve školách učitelé zeptali, které z dětí bylo o prázdninách v Itálii. Podle Vojtěcha platí, že pokud se člověk pohyboval v zasažených lokalitách, tak nemá chodit na veřejnost, má telefonicky kontaktovat lékaře nebo hygieniky a zkonzultovat s nimi svůj stav.

Bezpečnostní rada státu by v pondělí měla projednat mimo jiné také pořádání masových akcí, mezi které patří i nadcházející biatlonové závody v Novém Městě na Moravě. „Podle mých informací je tam asi 34 Italů. Pokud rada nerozhodne jinak, tak budeme od organizátorů chtít, aby přijali takové opatření, aby nedošlo k šíření nákazy,“ uvedl premiér.

Sdružení praktických lékařů se obrátilo na ministerstvo zdravotnictví, aby vyjednalo oficiální schválení toho, že lékaři kvůli nákaze koronavirem nyní vydávají neschopenky lidem, které osobně neprohlédli. Chtějí mít tento postup schválen ministerstvem práce a sociálních věcí .

Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě infikovalo přes 87.500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. O nových případech informovaly i okolní země. V Německu se počet infikovaných proti sobotě takřka zdvojnásobil na 117 případů. Rakousko ohlásilo čtyři nově nakažené a celkově 14 případů.