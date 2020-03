Česko má téměř 1400 případů nákazy, osm vyléčených a tři oběti

V Česku je aktuálně 1394 případů nákazy novým typem koronaviru. Během včerejška přibylo zatím 107 nakažených, v pondělí přírůstek činil 126. Osm lidí se dosud z nemoci vyléčilo, dva pacienti zemřeli. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Osmý pacient se vyléčil včera, uzdravený muž byl propuštěn z infekčního oddělení Nemocnice Prostějov. Včera ale také přibyl druhý mrtvý. Šlo o muže narozeného v roce 1975 a hospitalizovaného v Havířově. Měl pokročilou rakovinu, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První oběť epidemie Česko oznámilo v neděli.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze začala podávat pacientovi s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 lék remdesivir pro experimentální léčbu. Muž připojený na speciální přístroj, který mu okysličuje krev, má podle lékařů vážně poškozené plíce. Dosavadní léčba pacienta stabilizovala a umožnila mu přežít, než lék dorazil. Do Česka se z USA dostane možná několik desítek nebo několik stovek ampulí léku.

Nejvíce případů nákazy koronavirem z jednotlivých regionů bylo k včerejším 18:00 absolutně i v přepočtu na obyvatele v Praze. Pražští hygienici tam evidují aktuálně 439 případů COVID-19, což v hlavním městě představuje 33,15 případu na každých 100.000 obyvatel. Podobně vysoký počet nakažených nemá žádný jiný region v Česku. Druhý největší počet případů na 100.000 obyvatel má Olomoucký kraj, a to 19,62.

Na konci března by podle Ústavu zdravotnických informací mohlo být v ČR asi 3000 případů nákazy COVID-19. Na konci dubna se očekává kumulativně asi 15.000 nakažených, včetně už vyléčených. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout, řekl novinářům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Denní přírůstky nakažených podle Duška klesají a zřejmě budou stagnovat. Důležité podle něj je, že se daří přijatými opatřeními chránit seniory. Jejich podíl mezi nakaženými je asi 17 procent, zatímco třeba ve Španělsku je to asi 50 procent.

Do pondělí bylo v Česku provedeno téměř 20.000 testů, údaje za včerejší den zatím nejsou k dispozici. V posledních dnech je ale počet testů denně kolem 2000. Šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula uvedl, že zásoby odběrových sad na testování z nosohltanu jsou na dva až tři dny dopředu. Dalších 30.000 přiletí ve středu letadlem. Nedostatek některých látek, které k vyhodnocování vzorků používají laboratoře, má podle něj pomoci vyřešit zapojení kapacit Akademie věd ČR, která připravuje vlastní postupy. Fungovat by mohla od pátku.