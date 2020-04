Česku začíná testování lidí na protilátky proti koronaviru

V Česku začíná testování vzorku populace na protilátky proti koronaviru. Otestováno bude až 27.000 lidí z Prahy, Brna a okolí, Litoměřic, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova. Studie založená na testování má ukázat, jaký podíl obyvatel různých regionů už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu. Výsledky by mohly být na začátku května. Měly by naznačit, jak by se nemoc covid-19 způsobovaná koronavirem mohla v zemi dál šířit. Posloužit mají i jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke zmírnění dopadů choroby.

Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) na webu studie zvou k testování ve zmíněných oblastech dobrovolníky. Do studie se mohou zapojit zájemci od 18 do 89 let bez příznaků covid-19. Týká se to i cizinců, kteří v Česku trvale, či přechodně žijí. Účastnit se nemohou lidé, kteří už měli pozitivní test na koronavirus. Děti od osmi do 18 let budou experti testovat jen v Praze a Brně. Český statistický úřad zve na testy také vybrané osoby.

Experti vybrali pro testování místa s odlišnou situací. Zatímco v Brně na 100.000 obyvatel připadají asi čtyři desítky nakažených, v Praze 123, v Olomouci 161, v Litoměřicích 400 a v Uničově a Litovli 665. V Litoměřicích se choroba rozšířila v domově pro seniory, onemocněly desítky klientů a pracovníků. Uničov a Litovel byly kvůli vysokému počtu infikovaných uzavřeny na dva týdny v karanténě.