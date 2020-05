Čína v rámci WHO protestovala proti zemím podporujícím Tchaj-wan

Zástupce Číny při Světové zdravotnické organizaci (WHO) odsoudil Spojené státy a další země za to, že na výročním shromáždění WHO podpořily Tchaj-wan. Peking tento ostrovní stát považuje za součást svého území, a upírá mu proto výsady připadající suverénním státům.

Tchaj-wan dlouhodobě usiloval, aby na dvoudenní schůzce Světového zdravotnického shromáždění, hlavního orgánu WHO, měl status pozorovatele. Jeho snahy podporovaly Spojené státy, Japonsko a další země, pozvánku ale Tchajwanci nedostali kvůli odporu ze strany Pekingu.

„Pořád tu je ještě několik zemí odhodlaných zasazovat se za Tchaj-wan, čímž závažně porušují příslušné rezoluce OSN a WHO a podkopávají snahy bojovat proti epidemii,“ řekl podle agentury Reuters čínský zástupce při zdravotnické organizaci Čchen Sü. „Čína silně nesouhlasí s takovým chováním,“ dodal.

Tchaj-wan nemá přístup do OSN a jejích agentur kvůli odporu Pekingu. Zástupci několika zemí dali ve svých projevech na Světovém zdravotnickém shromáždění najevou nesouhlas s nepřipuštěním Tchaj-wanu k jednání, uvádí Reuters.