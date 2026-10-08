10 běžných návyků, které se mohou podepsat na zdraví zubů. Jde například o kouření

Zubní sklovina patří k nejtvrdším tkáním v lidském těle, přesto není nezničitelná. Jakmile se jednou výrazně poškodí, tělo ji nedokáže obnovit stejným způsobem jako například kůži. Zuby přitom během života čelí celé řadě vlivů, které mohou postupně měnit její vzhled i odolnost. Některé z nich souvisejí s tím, co běžně děláme každý den.
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Kousání ledu a tvrdých předmětů
Kostka ledu neobsahuje cukr, a tak může působit jako úplně neškodná pochoutka. Pro zuby je ale problém především její tvrdost. Při skousnutí proti sobě narážejí dva velmi tvrdé materiály a výsledkem může být odštípnutá sklovina, prasklý zub nebo poškozená výplň.
Pravidelné chroupání ledu navíc může podráždit vnitřní část zubu a přispět k jeho citlivosti. Podobné riziko představuje dále kousání tužek, propisek nebo jiných tvrdých předmětů. Pokud máte tedy potřebu něco žvýkat, zkuste raději žvýkačku bez cukru.
Používání zubů místo nástrojů
Ukousnout nit, otevřít zuby sáček nebo lahev může trvat jen několik vteřin. Zároveň tím ale vystavujete chrup zbytečnému mechanickému zatížení, kdy na něj působí nepřirozeně velká síla. Zub se následně může odštípnout nebo prasknout a v některých případech může dojít až k poranění čelisti.
Zuby by proto měly sloužit především ke kousání a žvýkání potravy, k čemuž jsou primárně uzpůsobené, nikoli jako náhrada nůžek či otvíráku. Dáte-li přednost těmto předmětům, můžete si tak navíc ušetřit nečekanou návštěvu zubaře.
Příliš silné čištění
Máte dojem, že čím větší tlak při čištění použijete, tím čistší budou zuby? Ne tak docela. Agresivní drhnutí může postupně poškozovat sklovinu a zároveň dráždit dásně. Ty se mohou začít stahovat a odhalovat citlivější části zubu.
Důkladné čištění zubů je základem péče o ústní dutinu, větší roli než síla při něm ale hraje správná technika. Vhodnější je proto se uchýlit k jemným pohybům a pořídit si měkký kartáček. Při čištění bychom totiž neměli mít pocit, že zuby „drhneme“, ale spíše je pečlivě čistíme.
Skřípání a zatínání zubů
Někteří lidé zatínají nebo skřípou zuby, aniž by o tom věděli, často se to stává především během spánku. Tento návyk, známý jako bruxismus, může při dlouhodobém trvání zuby postupně obrušovat a zvyšovat riziko jejich prasknutí nebo odštípnutí.
Problém nemusí zůstat jen u samotných zubů. Nadměrné zatěžování žvýkacích svalů a čelistního kloubu se může projevit jejich únavou či bolestí. Pokud si tedy všimnete ranní bolesti čelisti, citlivých zubů nebo známek jejich obrušování, je namístě problém probrat se zubařem, který vám může doporučit například nosit noční chránič.
Časté uzobávání během dne
Nejde jen o to, co jíme, ale také jak často. Pokaždé, když něco sníme, dostávají bakterie v zubním plaku novou potravu. Ze zbytků cukrů pak vytvářejí kyseliny, které napadají zubní sklovinu.
Pokud celý den něco uzobáváme nebo popíjíme slazené nápoje, vystavujeme zuby těmto kyselým útokům opakovaně a dopřáváme jim méně času na přirozenou obnovu prostředí v ústech. Pravidelná hlavní jídla, rozumně zvolené svačiny a pití vody mezi jídly jsou proto pro chrup příznivější než průběžné mlsání od rána do večera.
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Sladkosti a lepivé pochutiny
Čokoláda snězená během několika vteřin a lepivá želatinová sladkost nejsou z pohledu zubů úplně totéž. Žvýkací a lepkavé sladkosti se mohou zachytit v rýhách zubů a mezizubních prostorech, kde zůstávají déle než běžné potraviny. Bakterie tak mají více času využít přítomný cukr a vytvářet kyseliny poškozující sklovinu. Je nicméně třeba zdůraznit, že sladkosti obecně nepatří mezi potraviny, které by zubům prospívaly.
Některé jsou však z hlediska jejich ulpívání na zubech více problematické, jedná se především o bonbony, karamelky, sušenky nebo želatinové sladkosti. Podobný problém může představovat i sušené ovoce. Přestože působí jako zdravější alternativa sladkostí, bývá koncentrovaným zdrojem cukru a některé druhy se mohou na zuby snadno lepit.
Sladké a sycené nápoje
Limonády, energetické nebo některé sportovní nápoje mohou zuby zatěžovat hned dvojím způsobem. Často obsahují značné množství cukru, který slouží jako potrava pro bakterie v zubním plaku. Ty při jeho zpracování vytvářejí kyseliny, jež narušují sklovinu a vedou ke vzniku zubního kazu.
Problém přitom představují také kyseliny, které jsou v samotném nápoji. Mohou povrch skloviny postupně naleptávat a přispívat k její erozi. Ani nápoje bez cukru proto nemusí být pro zuby ideální, pokud jsou výrazně kyselé. Z hlediska ochrany chrupu je tedy nejlepší volbou čistá voda.
Časté popíjení džusů
Ovocné džusy sice mohou obsahovat vitaminy a další prospěšné látky, zároveň však bývají poměrně bohaté na cukry a kyseliny. Při častém popíjení jsou tak zuby během dne opakovaně vystavovány jejich působení.
Rozdíl přitom může být už jen ve způsobu jejich konzumace. Je něco jiného vypít sklenici džusu během jídla a něco jiného usrkávat ji po malých dávkách několik hodin. Z hlediska chrupu je lepší džus vypít najednou a následně si vypláchnout ústa vodou.
Káva, víno a další nápoje způsobující skvrny
Káva a černý čaj patří mezi nápoje, které mohou při pravidelné konzumaci přispívat k postupnému zabarvení zubů. U vína se navíc uplatňuje jeho kyselost, která může narušovat sklovinu a usnadnit ulpívání pigmentů.
Červené víno je v tomto ohledu horší kvůli svým barvivům, ale ani bílé víno není ke sklovině zcela šetrné. Nemusíte se nicméně svých oblíbených nápojů zcela vzdávat. Po jejich vypití se stačí napít obyčejné vody, která ústa propláchne a odstraní část zbytků nápoje.
Kouření a piercing v ústech
Tabákové výrobky mohou způsobovat žluté či hnědé zabarvení zubů a zároveň zvyšovat riziko onemocnění dásní, které může v pokročilých případech vést až ke ztrátě zubů. Kouření bývá navíc spojováno s nádory dutiny ústní. Riziko pro zuby představuje také piercing jazyka nebo rtů. Kovový šperk může totiž při skousnutí poškodit zub a opakovaným třením dráždit okolní dásně.
Většinu zmíněných věcí není nutné vnímat jako absolutní zákaz. Pro zdraví zubů je důležité především to, jak často se s problematickým návykem setkáváme a jak dlouho jsou zuby vystavené cukrům, kyselinám nebo mechanickému zatížení. Pravidelné čištění, mezizubní hygiena, dostatek vody a preventivní návštěvy zubaře pak pomáhají případné problémy zachytit dříve, než se z malého poškození stane větší problém.
Zdroje: webmd.com, mouthhealthy.org, dentalhealth.org