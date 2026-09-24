10 spouštěčů pálení žáhy, na které si je třeba dát pozor

Potíže bývají výraznější po jídle, při předklonu nebo vleže, tudíž mohou dotyčnému narušovat spánek. Občasné pálení žáhy je přitom poměrně běžné, pokud se však vrací často nebo přetrvává navzdory běžným opatřením, může souviset s refluxní chorobou jícnu a je vhodné řešit ho s lékařem.
Co se dozvíte v článku
- Proč vlastně žáha pálí?
- 1. Velké porce jídla
- 2. Tučná a smažená jídla
- 3. Pálivé a kořeněné potraviny
- 4. Káva a další kofeinové nápoje
- 5. Alkohol a sycené nápoje
- 6. Rajčata, citrusy a další kyselé potraviny
- 7. Čokoláda, máta, cibule a česnek
- 8. Jídlo těsně před spaním
- 9. Kouření
- 10. Nadváha, těhotenství a některé léky
Proč vlastně žáha pálí?
Pálení žáhy souvisí s takzvaným refluxem, při kterém se část žaludečního obsahu vrací zpět do jícnu. Za normálních okolností tomu brání dolní jícnový svěrač, svalový prstenec mezi jícnem a žaludkem. Ten funguje trochu jako dveře: při polknutí se otevře, aby jídlo mohlo projít do žaludku, a potom se zase uzavře. Pokud se neuzavře dostatečně, může se kyselý obsah žaludku dostávat směrem vzhůru.
Jícen přitom není na kyselý žaludeční obsah uzpůsobený stejně jako žaludek. Když se do něj žaludeční obsah vrací, může podráždit jeho sliznici a vyvolat typické pálení. Člověk ho obvykle cítí za hrudní kostí nebo uprostřed hrudníku. Nepříjemné pálení se může šířit směrem k hrdlu a někdy se k němu přidává také kyselá či hořká chuť v ústech. Nyní se podívejme, co vše k němu může vést.
1. Velké porce jídla
Někdy není problém jen v tom, co člověk sní, ale také kolik toho sní najednou. Po vydatném jídle je žaludek více naplněný a jeho tlak může přispět k tomu, že se žaludeční obsah snáze vrací do jícnu. Rizikovější mohou být zároveň velmi tučná jídla, která mohou trávení zpomalovat. Pokud se pálení žáhy objevuje pravidelně po přejedení, je třeba začít volit menší porce.
2. Tučná a smažená jídla
Smažený řízek, hranolky a jiná jídla s vysokým obsahem tuku mohou v tomto ohledu nadělat více škody než užitku. Tuk totiž může zpomalovat vyprazdňování žaludku, takže jeho obsah v něm zůstává déle. Plnější žaludek pak může usnadňovat návrat žaludečního obsahu do jícnu.
Neznamená to však, že každý člověk trpící na pálení žáhy musí tuk ze svého jídelníčku úplně vyřadit. Rozhodující bývá vlastní tolerance, je tedy důležité sledovat, zda právě dané jídlo skutečně vyvolá ony potíže.
3. Pálivé a kořeněné potraviny
Po chilli, ostrých omáčkách nebo výrazně kořeněných pokrmech mohou u některých lidí pocity pálení zesílit. Pokud po pikantním jídle pravidelně přichází nepříjemné projevy, může být právě ostré koření jedním ze spouštěčů pálení žáhy. Proto může být užitečné jeho množství omezit a sledovat, zda se stav zlepší. Je dobré mít přitom na paměti, že reakce se ale mohou napříč lidmi lišit. To, co vadí jednomu, může jiný snášet bez obtíží.
4. Káva a další kofeinové nápoje
Pro mnoho lidí je ranní šálek kávy samozřejmostí. U některých z nich však může právě ona souviset se zhoršenými refluxními obtížemi. Podobně mohou působit i další kofeinové nápoje. Pokud si tedy člověk všimne, že se pálení žáhy opakovaně objevuje po tomto životabudiči, může zkusit jeho množství postupně omezit nebo ho nahradit kávou bez kofeinu.
5. Alkohol a sycené nápoje
Dále může refluxní obtíže zhoršovat také alkohol. Podobně nemusí člověku vyhovovat sycené nápoje, po kterých se v žaludku hromadí více plynu a častěji pak dochází k říhání. Problematická tak nemusí být jen samotná večeře, ale také to, čím ji člověk zapíjí. Nahradit je lze neperlivou vodou nebo bylinnými čaji.
6. Rajčata, citrusy a další kyselé potraviny
Nevhodné mohou být i rajčata a rajčatové produkty, citrusové ovoce a z nich vyrobené džusy a šťávy. Do této skupiny mohou rovněž spadat některé salátové dresinky a marinády s octem. Ani tady ale neplatí univerzální pravidlo, které by přikazovalo vyloučit je z jídelníčku. Pokud člověk například bez problémů jí pomeranče, není důvod je vyřazovat jen proto, že se obecně uvádějí mezi možnými spouštěči.
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7. Čokoláda, máta, cibule a česnek
Mezi další často uváděné spouštěče patří čokoláda, máta, cibule nebo česnek, u části lidí mohou po jejich konzumaci refluxní obtíže zesílit. Pokud člověk vypozoruje jasnou souvislost mezi konkrétní potravinou a pálením žáhy, má smysl jeho množství omezit. Místo čokolády můžete sáhnout po ovoci, mátu vyměnit za heřmánek a místo cibule s česnekem použít čerstvé bylinky, jako je třeba pažitka nebo petržel.
8. Jídlo těsně před spaním
Lehnout si krátce po jídle není dobrý nápad, vleže totiž gravitace nepomáhá udržovat žaludeční obsah dole tak jako ve vzpřímené poloze. Tyto potíže proto často zesilují právě večer nebo během noci. Pomoci může nechat si mezi posledním větším jídlem a ulehnutím několik hodin odstupu. Záleží samozřejmě i na tom, jak velká a tučná večeře byla.
9. Kouření
Kouření nepředstavuje problém jen pro plíce a srdce, může přispívat také k refluxu a zvyšovat pravděpodobnost pálení žáhy. Nikotin totiž mimo jiné ovlivňuje funkci svalů, včetně dolního jícnového svěrače, který má bránit návratu žaludečního obsahu do jícnu. Omezení nebo přestání s kouřením proto může být jedním z kroků, jak potíže zmírnit.
10. Nadváha, těhotenství a některé léky
Na reflux může mít vliv též tělesná hmotnost. Vyšší množství tuku v oblasti břicha může zvyšovat tlak na žaludek, a tím přispívat k refluxu. Pálení žáhy je kromě toho časté v těhotenství, roli v tomto případě hrají hormonální změny i rostoucí děloha vytvářející postupně větší tlak na okolní orgány.
Spouštěčem mohou být rovněž jisté medikamenty. Jde například o určité léky proti bolesti a zánětu, některé léky na vysoký krevní tlak a další přípravky. Pokud se pálení žáhy objeví po nasazení nového léku, není ho nicméně vhodné bez domluvy s lékařem vysazovat. Lékař sám posoudí, zda může být přípravek skutečně příčinou potíží a zda za něj existuje jiná vhodná alternativa.
Jak vidno, pálení žáhy nemívá vždy stejné spouštěče. Není proto nutné preventivně vyřadit z jídelníčku dlouhý seznam potravin. Větší smysl má sledovat, po čem se potíže opakovaně dostavují, a podle toho upravit jídelníček nebo denní režim. Pokud se pálení žáhy objevuje často, je výrazné nebo se přidají například potíže s polykáním, přetrvávající nevolnost, zvracení či nevysvětlený úbytek hmotnosti, je namístě vyhledat lékaře.
Zdroje: mayoclinic.org, nhs.uk, healthline.com, webmd.com