10 kroků, které mohou ulevit od bolesti hlavy: patří mezi ně doplnění tekutin, snížení stresu i odpočinek

Nepříjemné pulzování ve spáncích, tlak v čele nebo pocit, jako byste měli hlavu ve svěráku, všemi těmito způsoby se může bolest hlavy projevovat. Sem tam potrápí snad každého, obvykle přitom přichází ve chvíli, kdy se to nejméně hodí. Zpravidla ovšem nejde o nic vážného a během několika hodin pomine, v jistých případech nicméně může upozorňovat na vážnější problém.
Co nejčastěji stojí za bolestí hlavy?
Bolest hlavy patří mezi nejčastější zdravotní obtíže. Nebývá známkou nějakého závažného onemocnění, většinou jde naopak jen o reakci organismu na přetížení nebo nevhodný životní styl. Často se na jejím vzniku podílí hned několik faktorů najednou, a proto bývá obtížné určit jedinou příčinu.
K nejčastějším spouštěčům se řadí stres, nedostatek spánku, dehydratace, vynechávání jídel nebo dlouhé sezení u počítače se shrbenými zády. U některých lidí mohou pak bolest hlavy vyvolat hormonální změny, nadměrný hluk, ostré světlo, silné pachy nebo změny počasí. Jestliže se člověku podaří vlastní spouštěče rozpoznat, je následně mnohem snazší bolestem předcházet. Pokud je na rozpoznání spouštěče ale příliš pozdě, můžete vyzkoušet některou z níže uvedených rad.
1. Dopřejte si klid a odpočinek
Jakmile se bolest hlavy objeví, zkuste na chvíli zpomalit. Přesuňte se do tiché místnosti, ztlumte světla a omezte hluk i další rušivé podněty. Zejména při migrenózních záchvatech může být citlivost na světlo a zvuky výrazně zvýšená. Krátký odpočinek v klidném prostředí tak často pomůže zmírnit intenzitu bolesti.
2. Nezapomínejte na pitný režim
I mírná dehydratace může být příčinou bolesti hlavy nebo její průběh zhoršit. Pokud během dne málo pijete nebo jste byli fyzicky aktivní, dopřejte si sklenici vody a pokračujte v pravidelném doplňování tekutin. Pamatujte, že se vyplatí pít průběžně během celého dne, nikoli až ve chvíli, kdy pocítíte žízeň.
3. Přiložte studený nebo teplý obklad
Někomu uleví chladivý obklad na čele nebo spáncích, jinému naopak pomůže teplo. Teplý ručník nebo nahřívací polštářek přiložený na šíji může uvolnit ztuhlé svaly, které bývají častou příčinou tenzních bolestí hlavy. Vyplatí se přitom vyzkoušet obě varianty, díky čemuž byste měli jednoduše zjistit, která z nich vám přináší větší úlevu.
4. Protáhněte si krk a ramena
Dlouhé hodiny strávené u počítače nebo s mobilem v ruce přetěžují svaly krku a ramen. Právě jejich napětí často vyústí v bolest hlavy. Pomoci může několik minut jemného protažení, krátká procházka nebo pravidelné přestávky během práce.
5. Vyzkoušejte jemnou masáž
Lehká masáž spánků, šíje nebo oblasti pod týlem může uvolnit napětí a podpořit prokrvení. Stačí několik minut jemných krouživých pohybů konečky prstů. Úlevu může přinést také masáž ramen, pokud cítíte, že jsou ztuhlá.
6. Zhluboka dýchejte a snižte stres
Stres patří mezi nejčastější příčiny tenzních bolestí hlavy. Když se cítíte pod tlakem, zkuste na několik minut zpomalit dech. Pomalé hluboké nádechy a výdechy, krátká meditace nebo relaxační cvičení mohou pomoci uvolnit napětí nejen v mysli, ale i ve svalech.
7. Omezte čas u obrazovek
Dlouhé sledování monitoru nebo mobilního telefonu unavuje oči a podporuje nesprávné držení těla. Každých 20 až 30 minut proto odvraťte na chvíli zrak od obrazovky, protáhněte se a zkontrolujte, zda nesedíte shrbeně. Co se týče monitoru, měl by se nacházet přibližně v úrovni vašich očí.
8. Jezte pravidelně
Vynechávání jídel nebo dlouhé pauzy mezi nimi mohou vést k poklesu hladiny cukru v krvi, což může u některých lidí bolest hlavy spustit. Snažte se proto jíst pravidelně a dávejte přednost vyvážené stravě. Pokud dopředu víte, že vás čeká dlouhý den, mějte po ruce alespoň menší svačinu.
9. Léky užívejte s rozvahou
Volně prodejná analgetika sice mohou od bolesti ulevit, neměla by se však stát jediným řešením. Jejich příliš časté užívání může totiž paradoxně vést ke vzniku tzv. bolestí hlavy z nadužívání léků. Pokud je tedy potřebujete několikrát týdně nebo přestávají zabírat, je vhodné poradit se o dalším postupu s lékařem.
10. Zaměřte se na prevenci
Nejúčinnější zbraní proti opakovaným bolestem hlavy bývá zdravý životní styl. Dostatek spánku, pravidelný pohyb, vyvážená strava, pitný režim i zvládání stresu pomáhají snižovat riziko jejich výskytu. Mnohým lidem prospívá také vedení jednoduchého deníku, do kterého si zapisují, kdy se bolest objevila a co jí předcházelo. Díky tomu lze snáze odhalit vlastní spouštěče.
Kdy je namístě navštívit lékaře?
Ve většině případů bolest hlavy během několika hodin odezní a tím to končí. Někdy ale může upozorňovat na závažnější problém. Lékaře byste proto měli raději vyhledat, pokud se bolesti opakují stále častěji, trvají několik dní nebo se navzdory léčbě zhoršují.
Okamžitou lékařskou pomoc vyžaduje náhle vzniklá velmi silná bolest hlavy, bolest po úrazu nebo bolest doprovázená horečkou, ztuhlostí šíje, poruchami řeči, zraku, hybnosti či vědomí. V takových případech není na co čekat a je nutné se co nejrychleji odebrat k doktorovi.
Zdroje: webmd.com, brainmarket.cz, health.clevelandclinic.org, bswhealth.com