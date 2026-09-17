7 varovných signálů, že vaše srdce nemusí pracovat tak, jak má

S přibývajícím věkem se mohou objevovat různé zdravotní potíže a některé z nich člověk snadno přičte věku. Právě u problémů spojených se srdcem to ale nemusí být vždy správně. Varovné příznaky navíc nemusí být pokaždé výrazné. Někdy se mohou nejprve projevit například tím, že se člověk při běžné chůzi více zadýchá nebo má méně energie než dříve.
Zadýchávání se při běžných činnostech
Vyjdete několik schodů, jdete na nákup nebo se vydáte na kratší procházku a najednou máte pocit, že se potřebujete zastavit a popadnout dech. Nově vzniklá nebo postupně se zhoršující dušnost může být jedním z příznaků, že srdce nezvládá dostatečně zásobovat tělo krví.
Dušnost se může objevovat při námaze, ale u některých srdečních problémů také v klidu nebo vleže. Člověk může například potřebovat více polštářů, aby se mu lépe dýchalo, případně se může v noci probouzet s pocitem nedostatku vzduchu.
Příčin dušnosti je samozřejmě mnoho, od plicních onemocnění až po nízkou fyzickou kondici. Pokud je ale pro vás běžná aktivita najednou výrazně náročnější než dříve, stojí za to nechat se vyšetřit.
Otoky dolních končetin
Otoky dolních končetin mohou mít různé příčiny. Mohou souviset například s dlouhým stáním, některými léky, žilními problémy nebo onemocněním ledvin. Mohou však doprovázet také srdeční selhání. Když srdce nedokáže dostatečně účinně pumpovat krev, může se v těle zadržovat více tekutin.
To se může projevit právě otoky chodidel, kotníků nebo nohou. Někdy se zároveň objeví také rychlejší nárůst tělesné hmotnosti kvůli zadržované tekutině. Pozornost si zaslouží především nový nebo postupně se zhoršující otok, zejména pokud se současně objevuje dušnost nebo nezvyklá únava.
Nezvyklá únava
Únava je velmi častý a poměrně nespecifický příznak. Může souviset s nedostatkem spánku, anémií, infekcí, psychickou zátěží nebo řadou dalších zdravotních problémů. Pokud ale máte pocit, že najednou nemáte energii ani na běžné činnosti, které jste dříve zvládali bez problémů, není dobré automaticky předpokládat, že jde jen o věk.
Při některých srdečních onemocněních se totiž tělo nemusí dostatečně zásobovat krví a kyslíkem, což může vést k výraznější únavě a slabosti. Zpozornět byste měli hlavně tehdy, pokud únava přetrvává, postupně se zhoršuje nebo se objevuje společně s dušností či otoky.
Bušení srdce nebo nepravidelný tep
Máte někdy pocit, že vám srdce bije příliš rychle, vynechává nebo se chvěje v hrudníku? Takové pocity se označují jako palpitace a mohou mít řadu příčin. Občasné krátké bušení nemusí znamenat nic vážného. Pokud se ale objevuje opakovaně, trvá delší dobu nebo je doprovázené závratí, dušností, bolestí na hrudi či pocitem na omdlení, je vhodné vyhledat lékaře.
Nepravidelný srdeční rytmus může být například projevem arytmie. Některé poruchy rytmu, jako je fibrilace síní, jsou ve vyšším věku častější a mohou zvyšovat riziko dalších zdravotních komplikací.
Tlak, svírání nebo bolest na hrudi
Tlak, svírání nebo nepříjemný pocit na hrudi patří mezi příznaky, které mohou souviset například s nedostatečným prokrvením srdečního svalu. Srdeční potíže přitom nemusí vždy vypadat jako náhlá silná bolest. Nepříjemný tlak může být mírný, může přicházet a odcházet a může se objevit také při námaze. Nepříjemné pocity se mohou šířit například do paže, zad, krku nebo čelisti.
Motání hlavy nebo pocit na omdlení
Závratě mohou mít mnoho příčin. Může jít například o nízký krevní tlak, dehydrataci, problémy s rovnováhou nebo nežádoucí účinky některých léků. Někdy však mohou souviset také se srdcem. Pokud srdce nedokáže zajistit dostatečný průtok krve nebo bije nepravidelně, může se objevit slabost, motání hlavy nebo pocit, že každou chvíli omdlíte.
Zvláštní pozornost si zaslouží opakované závratě, zejména pokud se objevují současně s bušením srdce, dušností nebo bolestí na hrudi. Samotné krátké zatočení hlavy ještě nemusí znamenat problém se srdcem, ale opakované nebo nevysvětlitelné potíže je vhodné řešit.
Dlouhodobý kašel
Kašel si většina lidí spojuje především s nachlazením nebo onemocněním dýchacích cest. Dlouhodobý kašel ale může mít někdy souvislost také se srdcem. Při některých formách srdečního selhání se může v těle zadržovat tekutina a hromadit se také v plicích. To může vést k dušnosti, kašli nebo sípání. Potíže mohou být výraznější právě vleže nebo během noci.
Ne každý příznak znamená nemocné srdce
Dušnost, únava, otoky nebo závratě mohou mít řadu různých příčin a samy o sobě neznamenají, že člověk trpí srdečním onemocněním. Důležité je především všímat si nových nebo postupně se zhoršujících změn.
Pokud se například začnete při běžné chůzi zadýchávat více než dříve, opakovaně vám otékají nohy, máte nezvyklou únavu nebo pociťujete nepravidelný tep, je vhodné objednat se k praktickému lékaři. Ten může podle potíží doporučit například krevní testy, EKG nebo další vyšetření.
Náhlé a výrazné potíže ale vyžadují rychlejší reakci. Při silné nebo nové bolesti či tlaku na hrudi, výrazné dušnosti, kolapsu nebo dalších příznacích, které mohou odpovídat infarktu, nečekejte, zda samy odezní, a vyhledejte akutní lékařskou pomoc.
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Zdroje: nhs.uk, nia.nih.gov, heart.org