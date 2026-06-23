8 příznaků, že tělu chybí vitamín D: mezi varovné signály patří únava i časté nemoci

Nedostatek vitamínu D postihuje podle odborníků značnou část populace a riziko se zvyšuje zejména v období s menším množstvím slunečního záření. Projevy bývají často nenápadné a lidé je mohou přisuzovat stresu, vyššímu věku nebo běžnému vyčerpání. Pokud se však některé příznaky objevují dlouhodobě nebo se vzájemně kombinují, může být namístě nechat si hladinu vitamínu D zkontrolovat.
K čemu je vitamín D důležitý?
Vitamín D si organismus vytváří především působením slunečního záření na kůži. Menší množství přijímáme také ze stravy, například z tučných ryb, vajec nebo mléčných výrobků. Jeho hlavní úlohou je přitom podporovat vstřebávání vápníku a fosforu, ale významnou roli hraje také při správné funkci svalů, nervového systému a obranyschopnosti.
Pokud je hladina vitamínu D dlouhodobě nízká, mohou se objevit různé zdravotní problémy. Jeho deficit poznáte zejména na základě následujících projevů:
1. Trápí vás neustálá únava
Dlouhodobá únava a nedostatek energie patří mezi nejčastější příznaky nedostatku vitamínu D. Člověk se může cítit vyčerpaný i po dostatečně dlouhém spánku a běžné denní aktivity ho unavují více než obvykle.
2. Častěji býváte nemocní
Vitamín D má důležitý vliv na fungování imunitního systému. Jeho nedostatek může souviset s častějšími nachlazeními, opakovanými infekcemi dýchacích cest nebo pomalejším zotavováním po nemoci.
3. Bolí vás kosti a záda
Nízká hladina vitamínu D může zhoršovat vstřebávání vápníku, což se může projevit bolestmi kostí nebo nepříjemnými bolestmi v dolní části zad. Potíže bývají dlouhodobé a často nemají zjevnou příčinu.
4. Cítíte svalovou slabost
Máte pocit, že vám ubývá síla nebo že se při chůzi do schodů či běžné fyzické aktivitě rychleji unavíte.
5. Máte špatnou náladu
Některé studie naznačují souvislost mezi nízkou hladinou vitamínu D a vyšším výskytem depresivních stavů nebo špatné nálady. U některých lidí se potíže objevují hlavně během zimních měsíců, kdy je méně slunečního světla.
6. Pomalu se vám hojí rány
Pokud se vám drobná poranění hojí déle než obvykle, může být jedním z důvodů právě nedostatek vitamínu D. Tento vitamín se totiž podílí na procesech, které jsou důležité pro regeneraci tkání.
7. Bolí vás svaly bez zjevné příčiny
Dlouhodobé bolesti svalů nebo jejich zvýšená citlivost mohou být dalším varovným signálem. Někteří lidé popisují pocit ztuhlosti nebo bolestí bez zjevného důvodu.
8. Trpíte na zlomeniny nebo řídnutí kostí
Dlouhodobý nedostatek vitamínu D může vést ke snížení hustoty kostí a zvýšenému riziku zlomenin. U starších lidí může přispívat k rozvoji osteoporózy.
Jak zjistit nedostatek vitamínu D?
Jediným spolehlivým způsobem, jak nedostatek vitamínu D potvrdit, je laboratorní vyšetření krve. Samotné příznaky totiž nejsou specifické a mohou souviset i s jinými zdravotními problémy, například s poruchami štítné žlázy, chudokrevností nebo dlouhodobým stresem.
Jak doplnit vitamín D?
Základním zdrojem vitamínu D je pobyt na slunci. Důležitou roli ovšem hraje také jídelníček, který by měl obsahovat:
- lososa, makrelu nebo sardinky,
- vejce,
- mléko a mléčné výrobky,
- játra,
- potraviny obohacené o vitamín D.
Pokud přirozený příjem nestačí, může lékař doporučit užívání doplňků stravy. Je však vhodné vycházet z výsledků krevních testů, protože nadměrný příjem vitamínu D může být rovněž škodlivý.
Užíváte pravidelně vitamin D?
Zdroje: ods.od.niv.gov, my.celevelandclinic.org, yalemedicine.org