8 technik, které vám pomohou zapamatovat si více informací

Paměť není pevně daná schopnost, ale dovednost, kterou lze cíleně trénovat. Moderní výzkumy kognitivní psychologie ukazují, že způsob, jakým si informace ukládáme a následně vybavujeme, má na zapamatování větší vliv než čas strávený nad učebnicemi.
Co se dozvíte v článku
Místo bezmyšlenkovitého opakování proto odborníci doporučují využívat ověřené mnemotechnické a studijní metody. V tomto článku představujeme 10 technik, které vám mohou pomoci učit se rychleji, pamatovat si více informací a vybavit si je i po delší době.
Metoda paměťového paláce (Memory Palace)
Paměťový palác, známý také jako Method of Loci, patří mezi nejznámější mnemotechnické techniky. Je založený na skutečnosti, že si mozek velmi dobře pamatuje známá místa a dokáže si s nimi snadno spojit nové informace. Stačí si představit prostor, který důvěrně znáte a jednotlivé informace postupně umístit na konkrétní místa. Když si je později potřebujete vybavit, stačí se touto trasou v duchu znovu projít.
Tuto techniku využijete při zapamatovávání seznamů, pořadí bodů prezentace nebo učiva. Pokud si například potřebujete zapamatovat nákupní seznam, představte si u dveří obří krabici mléka, na pohovce bochník chleba a na stole trs banánů. Čím neobvyklejší nebo zábavnější budou vaše představy, tím snáze si je mozek zapamatuje.
Aktivní vybavování (Active Recall)
Mnoho lidí se učí tak, že si stejný text několikrát přečtou. Výzkumy ale ukazují, že mnohem účinnější je pokusit se informace vybavit si zpaměti. Aktivní vybavování nutí mozek pracovat, díky čemuž se nové poznatky ukládají do dlouhodobé paměti výrazně lépe než při pasivním čtení nebo podtrhávání textu.
V praxi je metoda velmi jednoduchá. Po přečtení kapitoly zavřete učebnici a zkuste vlastními slovy vysvětlit, co jste si zapamatovali. Stejný princip funguje i při používání kartiček s otázkami nebo krátkých testů. Pokud si na odpověď nevzpomenete, znovu si ji přečtěte a za chvíli se o vybavení pokuste znovu.
Chunking neboli seskupování informací
Mozek si mnohem lépe pamatuje menší skupiny informací než dlouhé řady jednotlivých údajů. Tato technika, označovaná jako chunking, spočívá v rozdělení většího množství dat do logických celků. Díky tomu se snižuje zatížení krátkodobé paměti a informace se lépe ukládají.
Typickým příkladem je telefonní číslo. Místo řetězce 777254891 si většina lidí snáze zapamatuje číslo rozdělené na 777–254–891. Stejný princip lze využít při učení letopočtů, chemických vzorců nebo cizích slov. Pokud mezi informacemi najdete logickou souvislost, jejich zapamatování bude výrazně jednodušší.
Peg System neboli háčková metoda
Háčková metoda funguje na principu pevných „háčků“, ke kterým postupně připojujete nové informace. Nejprve si zapamatujete jednoduchý seznam, například že číslo jedna představuje svíčku, dvojka labuť, trojka trojnožku a podobně. Jakmile si tuto základní řadu osvojíte, můžete na jednotlivé háčky navěšovat téměř jakékoliv nové informace.
Potřebujete si zapamatovat seznam úkolů? Ke každému bodu vytvořte krátkou a co nejživější představu spojenou s příslušným háčkem. Pokud je prvním úkolem koupit květiny, můžete si představit obrovskou svíčku ozdobenou kyticí. Druhý úkol spojíte s labutí, třetí s trojnožkou a pokračujete dál. Díky výrazným vizuálním asociacím si mozek informace vybaví mnohem snadněji než při obyčejném opakování.
Akronymy a akrostichy
Akronymy a akrostichy patří mezi nejjednodušší mnemotechnické pomůcky, které můžete začít používat prakticky okamžitě. Princip spočívá ve vytvoření nového slova nebo krátké věty z prvních písmen informací, které si potřebujete zapamatovat. Mozek si totiž smysluplné výrazy nebo vtipné věty vybavuje mnohem snadněji než nesouvisející seznamy pojmů.
Tuto metodu využijete například při učení pořadí planet, biologických pojmů nebo důležitých kroků pracovního postupu. Čím originálnější nebo zábavnější zkratku vytvoříte, tím větší je pravděpodobnost, že vám zůstane v paměti. Nemusí být dokonalá, důležité je, aby dávala smysl právě vám.
Feynmanova metoda
Feynmanova metoda je pojmenovaná po nositeli Nobelovy ceny Richardu Feynmanovi, který věřil, že skutečně rozumíte jen tomu, co dokážete jednoduše vysvětlit. Místo opakovaného čtení učiva se proto snažte vysvětlit dané téma vlastními slovy, jako byste ho popisovali člověku, který o něm nikdy neslyšel.
Pokud při vysvětlování narazíte na část, kterou neumíte popsat jednoduše, je to známka toho, že jí ještě úplně nerozumíte. Vraťte se k materiálům, doplňte si chybějící informace a zkuste vysvětlení znovu. Díky tomu si nejen lépe zapamatujete fakta, ale také pochopíte souvislosti mezi nimi.
Elaborativní učení
Elaborativní učení spočívá v propojování nových informací s tím, co už znáte. Místo mechanického memorování si pokládejte otázky typu „Proč je to důležité?“, „S čím to souvisí?“ nebo „Kde tuto informaci mohu využít?“. Čím více vazeb mezi novými a staršími znalostmi vytvoříte, tím pevněji se informace uloží do paměti.
Například při učení cizího slova si můžete vybavit situaci, ve které byste ho použili, nebo ho spojit s podobně znějícím českým výrazem. U historických událostí zase pomůže zařadit je do širšího kontextu. Díky těmto souvislostem si informace nebudete pamatovat izolovaně, ale jako součást většího celku.
Mnemotechnické příběhy
Lidský mozek si příběhy pamatuje mnohem lépe než náhodně seřazené informace. Proto se při této technice vytváří krátký děj, do kterého postupně zakomponujete vše, co si potřebujete zapamatovat. Čím neobvyklejší, vtipnější nebo absurdnější příběh bude, tím větší je šance, že vám utkví v paměti.
Představte si například, že si potřebujete zapamatovat slova jablko, klíče, pes a deštník. Můžete si představit psa, který žongluje s jablky, v tlamě drží svazek klíčů a přitom letí na otevřeném deštníku. Takový obraz je natolik neobvyklý, že si ho mozek snadno vybaví i po delší době. Stejný princip lze využít při učení cizích slov, seznamů nebo jednotlivých bodů prezentace.
JAK SI VYTVOŘIT PAMĚŤOVÉ PALÁCE ?
Zdroje: cognitivepsyhology.com, suebehaviouraldesign.com, artofmemory.com, verywellmind.com, fs.blog, sciencedirect.com