9 rad, co jíst před a po porodu

Důležité je vědět, že v těhotenství dávno neplatí, že musíte jíst „za dva“, ale naopak jíst dvakrát zdravěji, ale naprosto normálně. To, co v těhotenství sníte, má velký vliv na zdraví vašeho dítěte. Jak by měl tedy váš těhotenský jídelníček vypadat?

1. Jezte raději menší porce, ale častěji. Pomůže vám to především v prvních měsících těhotenství, kdy se objevují nevolnosti a nechutenství. Ideální je jíst každé dvě hodiny.

2. Myslete na pitný režim – zejména neslazené nápoje (nesycená voda je nejlepší!). Vyhýbejte se kávě, alkoholu, coca-cole a omezte černý čaj. Dejte přednost ovocným čajům.

3. Jezte pestrou a vyváženou stravu, nepřejídejte se a ani nedržte dietu. Omezte pikantní jídla, pálila by vás žáha.

4. Jezte potraviny s jódem, hlavně mořské ryby ho mají hodně (aspoň 2× týdně). Některé potraviny blokují příjem jódu (zelí, květák, špenát).

5. Dopřejte si obiloviny, pečivo, těstoviny apod. V nich jsou ty „správné“ sacharidy.

6. Nezapomínejte na kyselinu listovou a hořčík! Kyselina listová je nezbytná pro růst plodu, stejně tak hořčík. Kyselinu listovou najdete v hlávkovém salátu, jahodách, malinách, ořeších nebo zelenině. Hořčík zase najdete v hovězích játrech, vejcích, rybách a mase celkově.

7. Mléčné výrobky – obsahují dobře stravitelný vápník (ten je zapotřebí pro růst kostí). Čerstvé sýry, tvaroh a zejména kysané výrobky a jogurty jsou skvělými zdroji vápníku. Pozor však na měkké zrající sýry – brie, niva apod. – na ty si raději v těhotenství nechte zajít chuť. Mohou být totiž vyráběny z nepasterizovaného mléka, které může obsahovat choroboplodné zárodky.

8. Nezapomínejte na vitamin D – dobrým zdrojem jsou mořské ryby, žloutek či máslo.

9. Jezte hodně ovoce a zeleniny (vitamin C podporuje tvorbu nových tkání a zvyšuje vaši odolnost v boji s nemocemi, zvláště nachlazením apod.).

Jak jíst po porodu?

Dieta hned po porodu? Zapomeňte na drastické hubnutí, uškodila byste sobě i miminku, pokud kojíte. Z hlediska výdeje energie je kojení nejnáročnějším obdobím ženy a během kojení se energetická spotřeba zvyšuje i 380 kcal/den.

Jezte pestře, zdravě a rozmanitě – tedy stravu, ve které jsou zastoupeny tuky, bílkoviny, sacharidy, to znamená mléko a mléčné výrobky, zelenina a ovoce, obiloviny, těstoviny, maso i vejce. Omezte nadýmavá jídla (luštěniny, květák, zelí) a alergeny, jako jsou jahody, čokoláda či ořechy.

„Se skutečnou dietou“ po porodu byste měla začít až po skončení kojení, a to hlavně kvůli zachování všech potřebných živin, které by měly být v době kojení ve stravě zachovány.