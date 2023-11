Adenotomie je běžný operativní zákrok. Jak odstranění nosních mandlí probíhá?

Adenotomie je chirurgický zákrok, během kterého dochází k odstranění nosních mandlí. K výkonu lékaři přistupují z několika důvodů, obvykle mu ale předchází zhoršené dýchání či chronické infekce. Děje se tak většinou u dětí předškolního věku, operaci ale ve výjimečných situacích mohou absolvovat i dospělí jedinci. Většině z nich ale mandle během dospívání samovolně zaniknou.

Odstranění nosních mandlí, kterému se odborně říká adenotomie, patří k běžným zákrokům, jež zpravidla podstupují děti školního věku. Jedná se o lymfatickou nosohltanovou tkáň, která se s věkem postupně zmenšuje a během dospívání zpravidla úplně vymizí. U některých jedinců se ale může vyskytovat i v dospělosti. Kromě adenotomie provádějí lékaři také částečné (tonsilotomie) anebo úplné odstranění krčních mandlí (tonzilektomie).

Důvody operace

Lékaři k odstranění nosních mandlí přistupují z mnoha různých důvodů. Nejčastěji však kvůli nadměrně zbytnělým tkáním a zánětlivým změnám, které souvisejí s opakovanými infekcemi horních dýchacích cest v dutině nosní a vedlejších nosních dutinách. Zvětšené mandle následně omezují průchodnost a dýchání nosem. Podporují navíc zvýšenou tvorbu hlenu, záněty vedlejších nosních dutin, uzávěr sluchové trubice s převozní nedoslýchavostí, chronický zánět sluchové trubice a sliznice středouší.

Pacienti se zvětšenými nosními mandlemi mají kvůli zhoršené průchodnosti nosu tendenci dýchat ústy, což vede k astenickému hrudníku a častým zánětům dýchacích cest. Děti, které trápí zvětšené mandle neprospívají fyzicky ani psychicky, jsou také snadno unavitelné a často se u nich objevuje noční pomočování.





Nejčastější důvody k operaci jsou:

Trvale ucpaný nos

Chrápání

Trvalá rýma

Nedoslýchavost způsobená přítomností hlenu

Opakované záněty středního ucha a horních cest dýchacích

Angíny

Zástavy dechu ve spánku

Celkové příznaky – únava, nechutenství, noční pomočování

Předoperační příprava

K výkonu jsou objednávány děti na doporučení lékaře ORL (otorhinolaryngologie). Pokud malý pacient trpí i jiným onemocněním (například srdce, ledvin nebo imunity…) musí mít výsledky také od specialisty, u kterého je evidován.

Vzhledem k tomu, že je výkon prováděn v celkové anestezii, je nutná náležitá příprava. Předoperační vyšetření tak kromě vyjádření k narkóze obsahuje také výsledky odběrů. Je navíc třeba zhodnotit celkový zdravotní stav, při probíhající infekci k operaci přistoupit nelze, stejně tak nemůže být dítě operováno dříve jak tři týdny po dobrání antibiotik.

Dítě bývá zpravidla přijato den před výkonem, v některých případech až ráno v den zákroku s tím, že operaci musí absolvovat na lačno. Samotná operace je pak provedena dutinou ústní, kdy se za kontroly endoskopu odstraňují nosní mandle. Někdy je společně s adenotomií provedeno také vyšetření bubínku, jeho rozříznutí a odstátí přítomné tekutiny ze středouší.

Rekonvalescence po zákroku

Do domácí péče bývá malý pacient propuštěn v den výkonu anebo druhý den ráno. Následující týden by měl pacient dodržovat tato doporučení:

Alespoň týden se zdržovat mimo dětský kolektiv

Tři dny nesmrkat a nos pouze utírat

Nejíst dráždivá a kořeněná jídla, nepít perlivé nápoje a džusy

Vyvarovat se horkým potravinám a tekutinám

Nekoupat se v horké vodě

Při zvýšené teplotě podávat patřičné léky

Cvičit správné dýchání nosem

Dítě by rozhodně mělo podstupovat pravidelné kontroly na oddělení ORL a za dohledu rodičů se důsledně věnovat dechové gymnastice.

Rizika adenotomie

V některých případech se po operaci může dostavit zvracení, které je běžnou reakcí na narkózu, zhruba do dvou týdnů pak také krvácení. To se ale zpravidla vyřeší smrkáním anebo nakapáním nosních kapek. Pokud ne, je třeba podstoupit další narkózu a znovu ránu zkontrolovat. Co je po zákroku naopak normální, je zvýšená teplota. Horečku je ale nutno snížit, aby nedošlo k recidivě krvácení.

Ojedinělé jsou pak poruchy polykání. Může se například stát, že bude tekutina při polykání částečně unikat do nosu. Tento stav lze ale léčit rehabilitací. Existují samozřejmě i obecná rizika, jako je krvácení z rány, její zanícení či plicní komplikace, které nelze zcela bezpečně vyloučit.

Zdroje: Ordinace.cz, nemocnice-horovice.cz, nem-km.cz