Aktivita Wi-Fi a riziko rakoviny: závěry nové analýzy WHO (2024) nepotvrzují souvislost

Wi-Fi funguje na principu radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMF), které patří mezi tzv. neionizující záření. To znamená, že na rozdíl od ionizujícího záření (například rentgenového) nemá dostatečnou energii k tomu, aby přímo poškozovalo DNA. Právě tento rozdíl je zásadní při posuzování potenciálního rizika vzniku nádorových onemocnění.
Co se dozvíte v článku
Co říkají nejnovější vědecké studie?
V posledních letech vzniklo několik rozsáhlých analýz, které hodnotily desítky let výzkumu zaměřeného na radiofrekvenční záření. Jedna z nejnovějších přehledových studií realizovaných pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) analyzovala data z více než 60 studií a nenašla důkazy o tom, že by expozice záření z mobilních sítí nebo podobných technologií vedla ke zvýšení rizika nádorových onemocnění.
Tato zjištění jsou v souladu i s dřívějšími přehledy, které uvádějí, že současné důkazy nepodporují přímou souvislost mezi Wi-Fi a rakovinou u lidí. Je však důležité zmínit, že výzkum se v této oblasti stále aktualizuje, neboť věda a technologie neustále postupují vpřed. Odborné organizace proto doporučují dlouhodobé sledování, aby bylo možné zachytit případné jemné nebo dlouhodobé efekty.
Dlouhodobé epidemiologické studie navíc ukazují, že navzdory dramatickému nárůstu používání bezdrátových technologií v posledních desetiletích nedošlo k odpovídajícímu zvýšení výskytu nádorů mozku. To je jeden z nepřímých, ale důležitých argumentů proti hypotéze, že by běžné vystavení Wi-Fi mělo významný karcinogenní efekt.
Klasifikace „možná karcinogenní“
Radiofrekvenční elektromagnetická pole byla v roce 2011 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) zařazena do kategorie „možná karcinogenní pro člověka“ (skupina 2B). Tento termín však často bývá nesprávně interpretován.
Zařazení do této skupiny neznamená, že bylo prokázáno, že daný faktor způsobuje rakovinu. Znamená pouze, že existují omezené nebo nejednoznačné důkazy a nelze souvislost zcela vyloučit. Do stejné kategorie spadá například i konzumace nakládané zeleniny nebo práce na směny.
Důvodem tohoto zařazení byly především starší studie zaměřené na intenzivní používání mobilních telefonů, nikoli přímo Wi-Fi. Některé z nich naznačovaly možné zvýšení rizika určitých typů nádorů mozku u velmi intenzivních uživatelů, výsledky však nebyly konzistentní a nebyly potvrzeny v dalších výzkumech.
Výsledky laboratorních výzkumů
Část obav vychází z experimentálních studií prováděných na zvířatech nebo buněčných kulturách. Některé z těchto výzkumů skutečně naznačily možné biologické změny, například zvýšený oxidační stres nebo změny v buněčných procesech.
Je však zásadní zdůraznit, že tyto studie často používají mnohem vyšší intenzitu záření nebo odlišné podmínky, než jakým jsou vystaveni lidé v běžném prostředí. Výsledky proto nelze přímo přenášet na reálné situace. Navíc jiné experimenty podobné efekty nepotvrdily. Vědecká komunita proto považuje důkazy z laboratorních studií za nedostatečné pro jednoznačné závěry o riziku pro člověka.
Další zdravotní rizika spojená s Wi-Fi
Kromě rakoviny se zkoumá i vliv používání Wi-Fi na další aspekty zdraví, například spánek, plodnost nebo neurologické funkce. Některé studie naznačily možné změny v biologických procesech, ale výsledky jsou zatím nejednotné a často založené na omezených datech.
Například systematické přehledy zaměřené na reprodukční zdraví nebo hormonální změny zatím nepřinášejí jednoznačné důkazy o škodlivém vlivu běžné expozice radiofrekvenčnímu záření u lidí. Z hlediska fyziky je také důležité, že Wi-Fi záření není schopné zahřívat tkáně v míře, která by vedla k poškození, pokud jsou dodrženy běžné bezpečnostní limity.
Měření, kolik radiace vysílá telefon:
Přetrvávající obavy veřejnosti
Navzdory relativně uklidňujícím závěrům vědy zůstává téma Wi-Fi a zdraví stále předmětem diskuze. Důvodem je především existence protichůdných studií, které mohou být obtížně interpretovatelné. Některé metaanalýzy například naznačily možné souvislosti mezi radiofrekvenční expozicí a určitými typy rakoviny, avšak často zahrnovaly heterogenní data a jejich výsledky nebyly potvrzeny v dalších výzkumech.
Důležitou roli hraje také mediální interpretace vědeckých výsledků, která může zdůrazňovat dílčí nebo předběžná zjištění bez širšího kontextu. To může vést k dojmu, že riziko je vyšší, než jaké skutečně naznačuje celkový soubor důkazů.
Zdroje: healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, reuter.com, sciencedirect.com, researchgate.com