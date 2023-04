Aktuální problémy v diagnostice preklinického orgánového postižení u arteriální hypertenze

Klíčová slova

arteriální hypertenze • preklinické orgánové změny • elektrokardiografie • echokardiografie • změny intimy a medie • mikroalbuminurie

Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze posunují hranice pro zahájení terapie i na nemocné s nižšími hodnotami za předpokladu vysokého kardiovaskulárního rizika. Kladou přitom také důraz na evaluaci orgánových změn, neboť hodnocení tradičních rizikových faktorů může podhodnotit závažnost stavu nemocných s vysokým krevním tlakem.(1) Například ve studii Cuspidiho a kol. bylo prokázáno, že až 50 % nemocných s arteriální hypertenzí je nesprávně klasifikováno jako nemocní s nízkým a středním rizikem.(1)

Doporučená vyšetření orgánových změn se zaměřují na srdce, velké cévy, ledviny, oční pozadí a mozek (Tab.). Avšak v běžné praxi není většina metod dobře dostupná. I v poměrně dobře zajištěných podmínkách se naše hodnocení zpravidla omezuje na hodnocení EKG, echokardiografii, duplexní sonografii a kvantifikaci renálních funkcí a mikroalbuminurie.(2) Cílem tohoto sdělení je diskuse o výhodách a úskalí jednotlivých dostupných metod.

Elektrokardiografie

Elektrokardiografie je široce dostupnou metodou, avšak s výraznými limitacemi. V běžné praxi nejsme zpravidla schopni hodnotit detailně všechny indexy a skórovací systémy pro hodnocení přítomnosti hypertrofie levé komory. Zejména skórovací systémy, jako například Romhilt-Estes systém, Minessotská kritéria nebo Rautaharju systém, jsou pro běžnou klinickou praxi naprosto nepoužitelné.

V klinické aplikaci se nejvíce osvědčila jednoduchá kvantifikace pomocí voltážových kritérií, Sokolow-Lyon index a Cornell index. Přínosné jsou i produkty voltáž x trvání QRS komplexu. Nezanedbatelným prvkem je přítomnost repolarizačních změn charakteru zatížení levé komory. Problematickou může být skutečnost, že některá kritéria mají odlišné hraniční hodnoty pro muže a ženy a mohou být také výrazně ovlivněna etnickou příslušností nemocných.

Pro běžnou klinickou praxi lze doporučit hraniční hodnoty pro Sokolow-Lyon index (SV1 + RV5 – 6,38 mm) a Cornell index (SV3 + RavL > 2,8 mV u mužů nebo 2,0 mV u žen nebo pro modifikovaný Cornell index 2440 mm.ms). S uvedenými hodnotami lze ale polemizovat a v literatuře je možné najít mnoho různých limitních hodnot.

Všechna kritéria strádají nedostatkem senzitivity, i když specificita je vcelku přijatelná. Ve studii MAVI ve srovnání s echokardiografií byla senzitivita vs. specificita 11,2 vs. 91,1 % (Sokolow-Lyon) a 15,2 vs. 91,4 % (Cornell).(4) Jinými slovy, pokud nemocný voltážová kritéria jasně vyjádřena má, je nález vysoce pravděpodobně dán přítomností skutečné hypertrofie levé komory. Negativní nález však její přítomnost nevylučuje.

Nezanedbatelným problémem EKG je i reprodukovatelnost měření. Ačkoli by se mohlo zdát, že se při měření amplitudy QRS komplexu nelze příliš mýlit, je variabilita měření indexů až kolem 10–14 %.(5) Přítomnost voltážové hypertrofie levé komory je prognosticky významným jevem a měla by být důvodem k provedení echokardiografického vyšetření.(6)

Echokardiografie

Echokardiografie je nepochybně senzitivnější než EKG a nález hypertrofie má také poněkud větší prognostický význam.(7) Nicméně i echokardiografie strádá vběžné praxi řadou neduhů. Hodnocení hmotnosti levé komory vychází dodnes ze záznamu způsobem M. Aplikace rovnic vycházejících z dvourozměrného stanovení má sice řadu potenciálních výhod, je však příliš pracná a vpraxi se často neprovádí. Hodnocení ze záznamu způsobem M naráží na mnoho problémů ve standardizaci.

■ Existují 2 rovnice pro výpočet hmotnosti levé komory (tzv. Penn konvence a rovnice podle Americké společnosti pro echokardiografii – ASE – Obr. 1).

Ačkoli výsledek by měl být velmi blízký, je třeba u každé z těchto rovnic aplikovat adekvátní metodu měření i výpočtu. Problematická je korekce na velikost tělesné schránky nemocného.

Nejběžnější je indexace velikostí plochy tělesného povrchu – BSA. Podle aktuálních doporučení je tento index pro praxi navrhován s hraničními hodnotami 110 g/m2 u žen a 125 g/m2 u mužů.

Avšak indexace tělesnou plochou podhodnocuje výskyt hypertrofie zejména u nemocných s nadváhou či obezitou. Pro praxi se zdá výhodnější aplikace indexace výškou umocněnou na 2,7. Tento index pak má velmi blízké hraniční hodnoty u mužů i u žen, 47 g/m2(7), resp. 51 g/m2(7, 8).

■ Nepochybným problémem echokardiografie je heterogenita literárně používaných limitů horní hranice normy. Jejich výčet by zdaleka překročil rozsah tohoto sdělení. Proto se jeví rozumné přijmout jednotné hranice normálních hodnot. Cenou je pak skutečnost, že limity nemusí nutně odpovídat statisticky definovaným hodnotám normality pro danou populaci.

Posledním, zato však velmi závažným problémem echokardiografie je výrazná závislost výsledků na vyšetřujícím, a tím daná výrazná interindividuální variabilita měření.(9) Ve studii de Simoneho a kol. byla hranice 90% shody vyšetření provedených ve dvou odlišných dnech jedním vyšetřujícím –30 až +35 g (-18 až +18 %) a hranice 90% shody mezi vyšetřujícími –26 až +30 g (-19 až +15 %). Při opakovaném vyšetření bylo shodně s prvním vyšetřením klasifikováno pouze 87 % pacientů jako nemocní s hypertrofií levé komory.(10)

Jinými slovy, hodnotíme-li individuálního nemocného a změny jeho hmotnosti levé komory, pak za prokazatelné snížení můžeme považovat rozdíly větší než 18 g. Tento výsledek je ještě velmi uspokojivý, neboť pro většinu nemocných by takový rozdíl byl menší než 10 %. Je však nutno mít na mysli, že studie byla prováděna zkušenými vyšetřujícími a měřeno bylo nejméně 3krát vrůzných srdečních cyklech. Tato podmínka bohužel vběžné praxi splněna není.

Echokardiografie by měla klást důraz i na klasifikaci nemocných do kategorií podle koncentrické či excentrické remodelace. Jako limitní hodnota se udává relativní tloušťka levé komory (poměr tloušťky stěn k průměru levé komory) 0,45. Nemocní s poměrem nad tuto hodnotu mají koncentrickou hypertrofii (pokud je celková hmotnost jejich komory nad horní hranicí normy) nebo koncentrickou remodelaci (pokud mají hmotnost komory normální). V případě, že má nemocný hypertrofii levé komory a relativní tloušťku stěny pod 0,45, jde o hypertrofii excentrickou. Prognóza nemocných se zhoršuje vřadě: koncentrická remodelace Ve stávajících doporučeních je uvedena kvantifikace intimy a medie jako jedno z doporučených vyšetření pro posouzení orgánových změn a jako hraniční hodnota IMT (tloušťka komplexu intimy-medie) nad 0,9. Je bohužel nutno konstatovat, že bez specifikace metodologie měření je tento údaj téměř bezcenný. IMT může být měřena: ■ unilaterálně nebo bilaterálně mimo segmenty postižené lokalizovanými aterosklerotickými pláty zpravidla pouze na úrovni společné karotidy. Hodnota je pak udávána nejčastěji jako průměr z několika manuálních, semiautomatických nebo z velkého počtu zcela automatických měření(15, 16, 17); ■ jako maximální naměřená hodnota (nebo průměr z maximálních hodnot z více segmentů) včetně lokalizovaných plátů. Měření mohou být realizována buď pouze na úrovni společné karotidy(18, 19, 20, 21, 22), nebo na úrovni společné karotidy, bulbu a vnitřní karotidy(23, 24, 25, 26, 27).

Ti, kteří zahrnují do měření IMT i aterosklerotické pláty, mohou tuto hranici přesáhnout velmi lehce. Naopak, bereme-li jako hodnoty IMT jen takové, kde je měřena tloušťka dvojvrstevné struktury stěny společné krkavice, je 0,9 mm již značně zesílená stěna.(28, 29) Navíc by kvantifikace IMT měla být prováděna měřením pouze na zadní stěně krkavice, neboť měření na stěně přední jsou zatížena vlivem nastavení přístroje (zisku). Měření by mělo být opakováno několikrát a výhodou je využití automatických systémů založených na počítačové analýze IMT (Obr. 4). Bohužel, metody měření jsou v praxi natolik heterogenní, že v blízké době nelze očekávat jejich zásadní sjednocení. Pro praxi lze doporučit kvantifikaci IMT na společné karotidě cca 2 cm pod bulbem a měření jen na zadní stěně krkavice. Kvantifikace plátů by pak měla být samostatnou kapitolou.

Duplexní sonografie umožňuje snadno vyhledat přítomnost plátů na predilekčních místech, tj. například v karotickém bulbu (Obr. 5), v bifurkaci společné femorální tepny. S využitím konvexní abdominální sondy lze dobře přehlédnout i abdominální aortu.(30, 31) Nemocní se zesílením IMT jsou vysoce rizikoví, stejně jako ti, u nichž nalezneme IMT ještě v mezích normy, ale přítomnost lokalizovaných ateromových plátů. Mikroalbuminurie

Odhlédneme-li od závažnějších nálezů, jakými jsou alterace renálních funkcí se zvýšenými hodnotami sérového kreatininu či poklesem odhadnuté či měřené glomerulární filtrace a přítomnost zjevné proteinurie, nejčasnější známkou glomerulárního poškození spojeného s vysokým krevním tlakem nebo s diabetem 1. i 2. typu je nález mikroalbuminurie. Ta je prognosticky významným ukazatelem pro vznik řady komplikací spojených s arteriální hypertenzí včetně koronárních a mozkových cévních příhod.(32)

Ačkoli je mikroalbuminurie definována jako exkrece albuminu mezi 30 a 299 mg/den (resp. 20–200 g/min nebo 15–150 g/min ve sběru moči přes noc), ukazuje se, že i přítomnost menších množství albuminu je spojena s nárůstem rizika nemocných. Například studie Klausena a kol. prokázala, že již hodnoty nad 5 g/min jsou spojeny s nárůstem incidence koronárních příhod i mortality.(33, 34) Zásadní nevýhodou klasického stanovení mikroalbuminurie je nutnost 24hodinového sběru moči.

Proto byly činěny pokusy ověřit, jak dalece je možné nahradit toto měření stanovením koncentrace albuminu jen z jednorázového vzorku moči nebo stanovením poměru albumin/kreatinin. Některé práce naznačily, že by řešením měl být právě poměr albumin/kreatinin.(35) Nedávné práce však naznačily, že stanovení albuminurie z jednorázového vzorku (s hranicí stanovenou např. na 30 mg/l) má poměrně velmi dobrou senzitivitu i specificitu a zcela se vyrovná stanovení poměru albumin/kreatinin (s aplikací hraničních hodnot podle pohlaví – 2,5 mg/mmol u mužů a 4,0 mg/mmol u žen).(36, 37)

Některé práce však naznačují, že absolutní množství albuminu v jednorázovém vzorku koreluje s 24hodinovou exkrecí albuminu nepříliš těsně a je ji nutno považovat spíše za screeningový nástroj.(38) Stále je třeba mít na paměti, že specifita stanovení v jednorázovém vzorku moči není stoprocentní a výtěžnost může být závislá i na laboratorním zpracování. Za zcela nedostatečné je pak nutno považovat pouhý test pomocí detekčních proužků.

Závěr

Aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze kladou velký důraz na hodnocení preklinických orgánových změn. V běžné praxi jsou dostupné především EKG, echokardiografie, sonografie velkých tepen a stanovení mikroalbuminurie. Použití všech těchto metod umožňuje upřesnit kardiovaskulární riziko nemocných a zohlednit případnou zjištěnou patologii i z hlediska výběru léků.

Bohužel je třeba konstatovat, že zejména v oblasti ultrazvukových metod panuje ještě řada metodologických nejasností a jejich implementace do praxe je zatížena subjektivními vlivy. Přesto bychom se těchto metod neměli vzdávat. Avšak naše snahy by měly směřovat ke sjednocení postupů, limitních hodnot i interpretace výsledků.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. e-mail: ales.linhart@vfn.czUniverzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie

