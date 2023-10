Ambulantní podávání kontinuálních infuzí cytostatik a analgetik

Podávání 5-fluorouracilu je v mnohých léčebných režimech nejen několikadenní, ale i několikatýdenní záležitost. Zanedbatelný tedy není ani fakt, že výrazně šetří náklady na hospitalizaci nemocného. Na naší klinice ještě využíváme infuzory k analgetické léčbě. I u ní bylo prokázáno, že kontinuálně aplikovaná analgezie je výrazně účinnější. Podmínkou ambulantní aplikace je zajištění centrálního žilního přístupu, tj. zavedení intravenózního portu a spojení tohoto portu s přenosným infuzorem.

Přenosným infuzorem může být:

– přenosná elektronická pumpa CAAD-1, nevýhodou je její velmi vysoká pořizovací cena (asi 160 000 Kč) a složitost obsluhy pro technicky méně zdatné pacienty – nízkoobjemový přenosný elektronický dávkovač obsahující stříkačku o objemu 20 ml; tento dávkovač nevyhovuje právě pro malý objem stříkačky – jednorázové přenosné infuzory Baxter





Venózní porty pro Onkologickou kliniku VFN zavádí ambulance bolesti na Klinice anestezie a resuscitace VFN. Zavedení probíhá jako ambulantní výkon v lokální anestezii a ještě týž den je možné zavedený port využít pro aplikaci chemoterapie. Sestry na Onkologické klinice VFN jsou proškoleny a vědí, že při práci s infuzorem a při aplikaci do venózního portu je nutné zachovávat následující pravidla:

– výběr správného typu infuzoru – infuzor je výhradně na jedno použití, při opakovaném použití pryžový balonek již nezaručí 100% přesné dávkování – nutnost používání 5% glukózy k přípravě roztoku 5-fl uorouracilu (použití fyziologického roztoku totiž zvyšuje průtok o 10 %) – správný výpočet konečného objemu léku – pokojová teplota infuzoru s roztokem (při nízké teplotě se průtok snižuje, při vysoké teplotě se naopak zvyšuje) – v infuzoru ani v přívodní hadičce nesmí být přítomen žádný vzduch – dodržování všech pravidel sterility při plnění infuzoru – kontrola (před napojením na žilní přístup), že se roztok z infuzoru dostal až do konektoru na hadičce – používání výhradně speciálních jehel určených k aplikaci do portů – dokonalá fixace portové jehly – zajištění další funkčnosti portu heparinovou zátkou (při ukončení aplikace)

Pracovní postup

Před použitím infuzoru je nutné, aby měl pokojovou teplotu. Po vyjmutí infuzoru ze sterilního sáčku naplníme sterilní 60ml stříkačkou bez jehly přes plnicí port zásobník infuzoru potřebným množstvím léku. Dbáme na přesné dodržení množství příslušného roztoku a pamatujeme na 3 ml reziduálního objemu, který v infuzoru zůstává i při jeho vyprázdnění. Plnicí port uzavřeme čepičkou. Uvolněním distribuční hadičky dojde k samovolnému smršťování balonku, a tím k naplnění hadičky roztokem. Zkontrolujeme, že se roztok dostal až do konektoru na hadičce (v konektoru se objeví kapka). Takto připravený naprosto uzavřený systém kryjeme sterilním víčkem. Po napíchnutí žilního přístupu odstraníme víčko a infuzor napojujeme na žilní řečiště.

Zkušenosti z praxe

Na Onkologické klinice používáme k ambulantní aplikaci kontinuálních infuzí přenosné infuzory Baxter. Jsou to jednorázové prostředky zdravotní techniky, jejichž elastomerické zařízení zajišťuje naprosto bezpečnou infuzní terapii v ambulantní péči. Škála infuzorů a jejich průtoků umožňuje aplikaci v rozsahu jednoho, dvou, pěti a sedmi dnů. Podávání 48hodinových i delších infuzí je umožněno tím, že koncentrát je při pokojové teplotě fyzikálně a chemicky stabilní až 42 dní. Výhodou používání těchto přenosných infuzorů je především jednoznačné zlepšení kvality života nemocného, protože umožňují léčbu v domácím prostředí.

Diskrétnost použití

Nízká hmotnost a malý objem infuzoru zaručují velmi diskrétní použití. U infuzoru Baxter je využito mechanického a nikoli elektronického systému, jeho použití je tudíž bez zvukových efektů. Navíc nevyžadují od nemocného žádnou další obsluhu (např. výměnu baterie u elektronických pump) a lze je tedy použít také u starších nemocných bez technického talentu. Nemocné poučujeme o optické kontrole ubývání roztoku v infuzoru. V případě jakékoli nejistoty doporučujeme pacientům kontrolu aplikace na ambulanci kliniky nebo na našem lůžkovém oddělení.

SOUHRN

Mnoha klinickými studiemi byla v posledních letech prokázána výhoda kontinuálního podávání 5-fluorouracilu oproti bolusovým režimům. Takto aplikovaná léčba je účinnější a zároveň méně toxická.

SUMMARY

Many clinical studies in recent years have shown the advantages of continuous administration of 5 – fluorouracil versus bolus regimes. The continuous administration is more effective and, at the same time, less toxic.

O autorovi: Zdeňka Dlouhá, Onkologická klinika VFN, Praha (zdenka.dlouha@vfn.cz)