Američtí vědci zkoušejí vakcínu proti rakovině pankreatu

KODAŇ – Probíhající výzkumy amerických odborníků by mohly vést k přípravě vakcíny proti rakovině slinivky břišní. Na evropské onkologické konferenci to v Kodani prohlásil doktor Robert Maki z Memorial SloanKettering Center v New Yorku citovaný agenturou AFP.

Hlavní látkou v prototypu vakcíny je podle něho protein, který se odebírá z pacientova nádoru. Výsledky jsou povzbudivé. Vakcína už byla použita při experimentální léčbě deseti pacientů, informoval doktor Maki, který se na programu podílí. Jeden z nich je přitom po aplikaci po pěti letech naživu a bez příznaků choroby; v průměru všech deset pacientů žilo dva a půl roku.

Tento výsledek je velmi povzbudivý, protože po operaci pacienti přežívají v průměru 14 až 15 měsíců, řekl Maki. Zhoubný nádor slinivky břišní totiž patří k nejobtížněji léčitelným druhům rakoviny.

„Testy ukázaly, že jsou pacienti, kteří na tuto vakcínu reagují, a my tedy věříme, že vakcína zasahuje rakovinu,“ pravil s dávkou opatrnosti. Podotkl, že přehnaný optimismus není na místě a že je třeba dalšího bádání, aby bylo možno vakcínu používat pro léčbu všech nemocných se zhoubným nádorem slinivky břišní.

Lepší představu o účinnosti budou mít vědci až poté, co se experimentální léčba vyzkouší na větším počtu nemocných.Více než 95 procent pacientů rakovinou slinivky břišní umírá do dvou let po stanovení diagnózy, úmrtnost u těch, kterým byl nádor úplně odstraněn, je stále devadesátiprocentní, připomenul doktor Maki.

ČTK