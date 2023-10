Američtí výzkumníci mají další pacienty, u nichž zmizel virus HIV

Výzkumníci Timothy Henrich a Daniel Kuritzkes opět upozornili, že je ještě příliš brzy na to, aby bylo možné tvrdit, že pacienti se vyléčili. Nicméně jde o povzbudivý signál, protože virus se znovu neobjevil ani poté, co léčba antivirotiky skončila. Povzbudivé signály ale ještě neznamenají, že zázračný všelék je na dosah ruky.

Henrich a Kuritzkes podle agentury AP už loni oznámili, že osm měsíců po transplantaci kostní dřeně od zdravého dárce neobsahovala krev odebraná pacientům žádnou známku viru HIV. Tehdy oba muži ještě stále užívali antivirotické léky prodlužující přežití v případě AIDS. Jeden z pacientů pak přestal užívat antivirotika před 15 týdny, druhý před sedmi – a žádná známka HIV se dosud neobjevila.

„Daří se jim dosti dobře,“ řekl Henrich s tím, že dosavadní výsledky jsou vzrušující, jedině čas je však prověří. Varoval, že virus by se mohl skrývat v jiných orgánech, jako jsou játra, slezina či mozek, a mohl by se ještě vrátit. Další testování obou pacientů potrvá nejméně rok, aby vyjasnilo obrázek o dopadech transplantace kostní dřeně na odolnost HIV.





První osobou, která se vyléčila z infekce HIV, byl Američan Timothy Brown, známý i jako „berlínský pacient“. Právě v Berlíně mu v letech 2007 a 2008 lékaři transplantovali při léčbě leukemie kostní dřeň. Transplantáty pocházely od dárce, který měl genetickou mutaci, díky níž jsou jeho krevní buňky imunní vůči viru HIV. Chybí jim totiž receptory, jimiž se jinak nákaza dostává do těchto buněk. Nová kostní dřeň podle všeho zbavila Browna viru HIV, který postupně zmizel z jeho organismu, přestože „berlínský pacient“ již nebral léky proti této nákaze.

Virus HIV má schopnost se skrývat v organismu a po nějaké době se znovu objevit, ať už v kompletní podobě či v podobě fragmentů svých genů. Někteří experti tak tvrdí, že „berlínský pacient“ není doopravdy vyléčený.

Virus HIV, který způsobuje AIDS, má v sobě asi 34 milionů lidí světě. Epidemie za 30 let od objevu HIV zabila podle odhadů 25 milionů až 30 milionů lidí, v posledních letech ale počet obětí klesá. Loni mělo k dispozici léky oddalující nástup AIDS 9,7 milionu lidí, zatímco o deset let dříve to bylo pouhých 300.000 pacientů.

Od roku 1985, kdy se v tehdejším Československu nákaza poprvé objevila a začala sledovat, odhalily testy v Česku odhalily vir HIV u 1930 osob. Zemřelo 375 nemocných.