Antrax by mohl zabít až 123 tisíc lidí

Číslo vychází z předpokladu, že by na město s 10 miliony obyvatel byla svržena puma obsahující kilogram antraxu. Informují o tom internetové stránky BBC.

Blesková aplikace antibiotik

Počet obětí by však závisel na včasné aplikaci antibiotik. Pokud by lidé zasažení antraxem dostali léky do 48 hodin, celkové číslo obětí by mohlo být výrazně nižší.





Výzkumníci však varovali, že americké úřady nejsou na tuto situaci dostatečně připraveny – podle současného krizového scénáře by nebyly schopné tak rychle reagovat.

Lawrence Wein, vedoucí výzkumného týmu z kalifornské Standford University říkál: „U zasažených osob se první příznaky objeví nejdříve za dva dny, řada z nich však pocítí symptomy až v dalším týdnu. Na případný zásah musíme reagovat v rozmezí několika hodin nikoliv dnů.“

Pět z jedenáci lidí, kteří při antraxových útocích v roce 2001 vdechli spóry antraxu, zemřeli navzdory následné intenzivní péči rozsáhlého týmu lékařů.

Výzkumníci proto doporučují, aby úřady lidem preventivně rozeslaly antibiotika typu Cipro. Pokud toto opatření není realizovatelné, měly by všechny zasažené osoby dostat antibiotika do 12 hodin po útoku.

jeden zdravotník na 700 osob

V případě útoku na New York by bylo potřeba dodat antibiotika asi 1.5 miliónu lidem. To by vyžadovalo výrazné navýšení zdravotnického personálu.

Výzkumníci odhadují, že pokud by se celkový počet obětí měl snížit na 1000 lidí, měl by jeden pracovník na starosti asi 700 obyvatel v postižených oblastech.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 18.3. 2003