Arteriální hypertenze a cévní mozkové příhody

Beta-blokátory se jeví jako méně účinné především u starších nemocných. U nemocných, kteří již prodělali mozkovou příhodu, snižuje antihypertenzní léčba pravděpodobnost recidivy, a to i u těch, jejichž krevní tlak je podle platné klasifikace považován za normální. Důkazy pro takovou léčbu byly získány především pro kombinaci ACE-inhibitoru s diuretikem. V akutní fázi iktu nemáme dosud jednoznačné důkazy pro optimální postup. Radikální snížení krevní tlaku je v každém případě nevhodné. Použití blokátoru receptorů pro angiotenzin II v malé dávce se ukazuje jako bezpečné.

Filipovský, J. Arterial hypertension and stroke





Stroke is a typical long-term complication of hypertension and high blood pressure treatment leads to a substantial reduction in its occurrence. In patients who are at high risk of cardiovascular events combination treatment with lower doses of modern metabolically neutral long-acting drugs, especially calcium blockers of dihydropyridine type and ACE inhibitors, proves to be appropriate. Beta-blockers appear to be less effective, especially in elderly patients. In patients who have already had a stroke, antihypertensive treatment reduces the probability of recurrence, even in those patients whose blood pressure is considered normal under the valid classification. Evidence for such treatment was acquired mainly for the combination of an ACE inhibitor a diuretic. We still do not have clear evidence for an optimal procedure in the acute phase of stroke. Radical blood pressure reduction is inappropriate in any case. Using blockers of the angiotensin II receptor in a small dose proves to be safe.

Cévní mozkové příhody (CMP) představují velmi závažný zdravotnický problém: jsou na třetím místě v pořadí nejčastějších příčin smrti po srdečních příhodách a zhoubných nádorech a jejich incidence v industrializovaných zemích se odhaduje na 0,2 % dospělé populace za rok. Kromě toho, že CMP často končí fatálně, je neméně závažný fakt, že řada nemocných zůstává trvale postižena: asi 1/3 nemocných zemře do roka po prodělané CMP, 1/3 má trvalé následky a 1/3 se víceméně uzdraví.(1) Proto jsou prevence a léčba CMP nesmírně významné.

Epidemiologická souvislost mezi krevním tlakem a cévními mozkovými příhodami

Je již dlouhou dobu známo, že arteriální hypertenze je zdaleka nejsilnějším rizikovým faktorem pro vznik CMP; svým významem se řadí hned za neovlivnitelné faktory, jako jsou věk, mužské pohlaví a rodinná anamnéza. Abnormální hladiny krevních tuků zde hrají méně významnou roli, což je rozdílné oproti srdečním příhodám. Vztah krevního tlaku (TK) a výskytu CMP ukázala např. starší práce MacMahona a spoluautorů, kteří zpracovali společně výsledky několika observačních studií -celkem se jednalo o 405 000 jedinců bez akutní kardiovaskulární příhody v anamnéze – a ukázali, že riziko CMP v průběhu 10letého sledování je lineárně závislé na výchozím TK. Je důležité, že riziko CMP roste kontinuálně již v rozmezí TK, které arbitrárně považujeme za normotenzi, a to od hodnoty TK 115/70 mmHg. Nárůst diastolického TK o 5 mmHg je spojen se zvýšením incidence CMP asi o jednu třetinu. V dalších pracích bylo prokázáno, že vztah CMP se systolickým TK je ještě těsnější. Některé studie pomocí 24hodinového monitorování že jedinci s výrazným ranním vzestupem TK mají zvýšené riziko iktů.

Význam antihypertenzní léčby v primární prevenci mozkových příhod

Účinnost antihypertenzní léčby ve smyslu snížení výskytu CMP je dlouho známa, a to především u jedinců, kteří mají nekomplikovanou hypertenzi, tj. u těch, kteří jsou léčeni v rámci primární prevence. Souhrnná data ukazuje Tab. 1. Jsou zde uvedeny výsledky studií, v nichž nemocní s hypertenzí byli randomizováni na aktivní léčbu nebo na placebo, případně jen kontrolováni bez užívání léků (jedná se o klasická data ze starších studií, v současné době by nebylo etické provádět studie kontrolované placebem). Antihypertenzní léčbou je dosaženo většího poklesu ve výskytu právě mozkových příhod, zatímco pokles koronárních příhod je menší. Míra snížení se v jednotlivých studiích odlišuje a je závislá na řadě faktorů, mj. na počáteční rizikovosti zařazených nemocných a na dosaženém poklesu TK.

Velmi důležitý je také počet nemocných v kontrolní skupině, kteří přes randomizaci na placebo užívali aktivní antihypertenzní léčbu: např. ve studii MRC to bylo plných 53 %! Tento fakt značně sníží rozdíl mezi aktivní a kontrolní skupinou. Výskyt nekardiovaskulárních onemocnění není ovlivněn: nedochází ani k jejich poklesu ani k jejich nárůstu. Ve většině zahrnutých studií byla doba sledování pětiletá; rozdíl TK mezi intervenovanými a kontrolními skupinami byl zhruba 10–12 mmHg pro systolický a 5–6 mmHg pro diastolický TK. Tento rozdíl se může zdát malý, ale je třeba si uvědomit, že podávání placeba dochází k poklesu TK a navíc, pokud by TK byl sledován přesnějšími metodami než měřením v ordinaci, především 24hodinovým monitorováním, je vysoce pravděpodobné, že rozdíl v TK mezi oběma skupinami by byl větší. Je tedy jasné, že farmakologická léčba hypertenze v primární prevenci vede ke snížení výskytu mozkových příhod.

V loňském roce byly publikovány výsledky studie HYVET (HYpertension in VETerans.(2) Studie si dala za cíl prokázat, zda zahájení antihypertenzní léčby u nejstarší věkové skupiny, tj. nad 80 let, má smysl a pozitivně ovlivní prognózu. Důkaz o prospěšnosti léčby v této skupině zatím chyběl. Hlavním vstupním kritériem byl systolický TK mezi 160 a 199 a diastolický TK mezi 90 a 109 mmHg. Do studie bylo zařazeno přes 3800 nemocných průměrného věku 83,6 roku s průměrným TK 173/91 mmHg. Jedinci byli randomizováni buď na aktivní léčbu, nebo na placebo. Lékem první volby bylo diuretikum indapamid s pomalým uvolňováním v dávce 1,5 mg denně a dalším lékem ACE-inhibitor perindopril v dávce 2–4 mg denně. Cílem bylo dosáhnout systolického TK 150 mmHg a diastolického TK 80 mmHg. Pokud nemocný potřeboval jinou než studijní antihypertenzní medikaci po dobu delší než tři měsíce, byl vyloučen z dvojitě slepé fáze.

Nemocní byli sledováni v průměru necelé dva roky; po této době byla studie předčasně ukončena z etických důvodů. Systolický TK poklesl v aktivně léčené skupině po odečtení vlivu placeba o 15 mmHg a diastolický o 6 mmHg, cílových hodnot TK dosáhlo 48 % nemocných v aktivně léčené skupině a 19,9 % nemocných v kontrolní skupině. Primární sledovaný parametr byl výskyt všech cévních mozkových příhod. Ten poklesl více v aktivně léčené skupině, ale rozdíl byl za hraprokázaly, nicí statistické významnosti (Tab. 2). Pokles dalších parametrů však předčil očekávání: významně poklesl výskyt fatálních mozkových příhod (o 39 %), celková mortalita (o 21 %) a především počet případů srdečního selhání (o 64 %). Lze tedy říci, že léčba je nepochybně prospěšná, přičemž jako nejvýhodnější se jeví kombinační terapie, protože 73 % nemocných bylo léčeno zároveň indapamidem a perindoprilem. Nadále platí, že léčbu je třeba individuálně zvažovat a výsledky můžeme vztáhnout pouze na nemocné podobné těm, kteří byli podobní jedincům zařazeným do studie, tj. samostatně žijícím, se zachovanými kognitivními funkcemi a bez těžkých přidružených onemocnění.

Antihypertenzní léčba po prodělané mozkové příhodě

Tato léčba je z praktického hlediska obtížnější, protože řada nemocných s porušenou motorikou a zhoršenými kognitivními funkcemi hůře spolupracuje. Je to však důležité, protože se odhaduje, že asi 7 % nemocných po prodělané CMP nebo tranzitorní mozkové ischémii má recidivu do jednoho roku. Účinnost této sekundární prevence je prokázána, a to především díky výsledkům studie PROGRESS.(3) Tato studie vyšla z několika předpokladů: 1. výskyt CMP je silně závislý na TK, 2. protože však riziko CMP roste s TK kontinuálně, odehraje se velká část případů CMP u nemocných, které arbitrárně považujeme za normotenzní, a proto i u nich je třeba testovat, zda antihypertenzní léčba sníží výskyt CMP, 3. ACE-inhibitory jsou skupinou léků, které nesnižují průtok krve mozkem ani v situaci, kdy systémový TK poklesne v důsledku užívání antihypertenzní takže je předpoklad, že mohou být prospěšné i u nemocných, jejichž mozkové cévní řečiště již bylo poškozeno předchozí příhodou. Do studie PROGRESS bylo zařazeno přes 6000 nemocných po prodělané CMP.

Byli randomizováni buď na ACE-inhibitor perindopril v základní dávce 4 mg, k němuž podle zvážení lékaře mohlo být přidáno diuretikum indapamid, nebo na placebo. Průměrná doba sledování byla čtyři roky. Pokud nemocný užíval nějakou antihypertenzní léčbu, pak testovaná léčba byla podávána navíc ke stávající medikaci. U jedinců na aktivní léčbě se vyskytlo o 28 % méně recidiv CMP než v kontrolní skupině (Tab. 3). Tento pokles byl zaznamenán jak u nemocných, kteří podle vstupního TK byli klasifikováni jako hypertenzní, tak u těch, kteří měli TK v normálním rozmezí. Pokles rizika byl největší pro hemoragické cévní příhody, což se jeví logické, protože právě tyto příhody jsou nejvíce závislé na TK. Následná analýza dat ukázala, že prevence recidivy CMP byla výrazně účinnější u těch jedinců, kteří užívali kombinační léčbu perindopril + indapamid oproti jedincům na monoterapii perindoprilem.

Tyto zásadní poznatky jsou také obsaženy v platných doporučeních pro léčbu arteriální hypertenze: antihypertenzní léčba má být podávána všem nemocným po CMP, kteří ji tolerují a kteří mají TK 130/85 > mmHg; při nižších hodnotách neexistuje jednoznačné doporučení, především kvůli obavám z ortostatické hypotenze. Pokud nemocný dobře snáší léčbu ACE-inhibitorem, má být vždy zvažováno časné zahájení kombinační léčby s diuretikem. Uvedené výsledky naznačují, že blokáda renin-angiotenzinového systému může hrát speciální roli v ochraně mozkového řečiště. Proto je logické, že byla testována také další látka v této indikaci. Konkrétně šlo o telmisartan, který byl zkoušen ve studii PRoFESS, a to ve fixní dávce 80 mg denně oproti placebu.(4) V této studii byly také souběžně testovány dvě možnosti antiagregační léčby: buď dvakrát denně podávaná kombinace 25 mg aspirinu a 200 mg dipyridamolu, nebo jednou denně podaný klopidogrel v dávce 75 mg.

Jednalo se tedy o studii s dvojitou randomizací. Základním kritériem pro zařazení byla prodělaná recentní CMP ischemického původu. Léčba byla zahájena v průměru již 15. den, nejdéle do 4 měsíců po CMP a byla přidána k ostatní běžné medikaci. Celkem bylo zařazeno 20 332 nemocných. Šlo o typické starší osoby, které měly ve vysokém procentu rizikové faktory aterosklerózy. Nemocní byli již při zařazení poměrně intenzívně léčeni: téměř polovina z nich užívala statiny a více než jedna třetina ACE-inhibitory. Protože nemocní museli být schopni spolupracovat a těžká invalidizace byla vyřazovacím kritériem, šlo etiologicky většinou o uzávěr malé tepny, v menší míře o aterosklerózu velkých tepen. Jedinci byli sledováni v průměru po dobu 30 měsíců, jen 0,6 % z nich se během studie ztratilo. Léčba byla podávána celkem úspěšně, protože na konci sledování užívalo studijní medikaci více než 70 % nemocných v obou větvích (tj. při léčbě telmisartanem a podávání placeba) a jen 2,5 % nemocných v kontrolní skupině užívalo na konci sledování některý ze sartanů. Rozdíl v systolickém TK mezi těmito dvěma skupinami činil 5,4 mmHg po měsíci léčby a 3,8 mmHg v jednom roce.

Primárním cílem studie bylo snížit pravděpodobnost recidivy cévní mozkové příhody (Obr.). Rozdíl mezi oběma větvemi nebyl statisticky významný. Také další předem definované cíle nebyly významně ovlivněny (Tab. 4), byla jen naznačena tendence k nižší incidenci cukrovky a nižší kardiovaskulární mortalitě při aktivní léčbě. Co se týká antiagregační léčby, ovlivnění primárního cíle i většiny ostatních cílů bylo stejné. Při léčbě aspirinem a dipyridamolem se významně méně často manifestovalo srdeční selhání nebo se zhoršilo již stávající, naproti tomu riziko závažného krvácení, zvláště intrakraniální hemoragie, bylo vyšší. Vztah této léčby k srdečnímu selhání není jasný, autoři spekulují na základě menší klinické studie, že dipyridamol může vést k vyššímu průtoku krve koronárními tepnami a vzniku kolaterál. Nemocní, kteří užívali kombinaci aspirinu a dipyridamolu, častěji trpěli bolestí hlavy: u 5,9 % byla bolest hlavy důvodem ukončení studie oproti 0,9 % při léčbě klopidogrelem.

Studie PRoFESS tedy přinesla určité zklamání. Co se týká léčby telmisartanem, je třeba srovnat výsledky se studií PROGRESS, která se stala základem pro sekundární prevenci CMP. Mezi těmito studiemi existuje několik rozdílů. Ve studii PROGRESS došlo k výraznějšímu poklesu TK (o 12/5 mmHg), než jaký byl pozorován po telmisartanu. Dalším podstatným rozdílem je trvání studie. Zatímco studie PRoFESS trvala v průměru 2,5 roku, u studie PROGRESS to byly čtyři roky. Vzhledem k faktu, že ani ve studii PROGRESS nebyl žádný efekt aktivní léčby na výskyt CMP v prvních šesti měsících, je doba sledování zásadní, protože preventivní účinek léčby se projeví teprve v dlouhodobém horizontu. Určitou nevýhodou studie PRoFESS může být také fakt, že vysoký počet nemocných užíval ACE-inhibitory kromě studijní medikace, takže pokud je sekundárně preventivní účinek po prodělané CMP specifický pro látky blokující systém reninangiotenzin, mohly ACE-inhibitory zmenšit rozdíl mezi aktivní a kontrolní skupinou.

Krevní tlak v akutní fázi cévní mozkové příhody

V této oblasti máme mnohem méně dat a současná doporučení jsou výsledkem empirického přístupu a neopírají se o důkazy. U CMP ischemického původu se doporučuje snižovat TK v akutní fázi, pokud jeho hodnota přesáhne hranici 220/120 mmHg, u hemoragické příhody při TK nad 180/105 mmHg (pro správTab. léčebný postup je však nejdůležitější zjistit přesnější příčinu CMP, tj. především vyloučit mozkové krvácení, kdy dochází k výraznému vzestupu TK). Pokud je TK nižší než uvedené hranice, je třeba postupovat individuálně. Prudké snížení TK zvláště u nemocného, který je dlouhodobě adaptován na vysoký TK, může vést k mozkové hypoperfúzi a zhoršení stavu. Bylo provedeno jen málo randomizovaných studií testujících léčbu u akutních nemocných. Patrně nejstarší je studie BEST, kde bylo zkoušeno perorální podání beta-blokátoru. Výsledky byly zklamáním, protože se ukázalo, že léčba atenololem (nebo propranololem) podaným během prvních 48 hodin významně zhoršila prognózu oproti placebu u skupiny 302 nemocných s akutní CMP.

V jiné studii byl testován blokátor vápníku nimodipin podaný intravenózně, opět oproti placebu. I zde byl však zkoušený lék horší než placebo, navíc se ukázalo, že čím větší byla dávka nimodipinu a čím nižší byl dosažený TK, tím horší byla prognóza. Jedinou poměrně úspěšnou terapeutickou prací byla studie ACCESS (Acute Candesartan Cilexetil Evaluation in Stroke Survivors). Nemocní byli randomizováni na léčbu candesartanem v malé dávce nebo na placebo v akutní fázi iktu.(5) Tato léčba byla podávána po dobu sedmi dnů, poté byli nemocní obou skupin léčeni candesartanem. Skupina, která měla candesartan již v akutní fázi iktu, měla významně nižší mortalitu a menší počet všech kardiovaskulárních příhod po dobu 12 měsíců od CMP. I když tato studie byla provedena u menší skupiny nemocných (celkem 339 jedinců) a její výsledky je třeba ověřit v dalších sledováních, je významné, že candesartan nezhoršil prognózu jako předchozí zkoušené léky, a lze jej tedy přinejmenším považovat za bezpečný lék u akutní ischemické mozkové příhody.

Možnosti účinnější prevence iktů

Nabízí se otázka, zda jsme schopni zabránit většímu počtu příhod než dosud. Podle současných znalostí se zdá, že můžeme být lepší hned v několika aspektech.

1. Snížení TK u hypertoniků v primární prevenci není dostatečné. Ve většině dlouhodobých intervenčních studií provedených u nemocných s hypertenzí došlo k poklesu průměrného diastolického TK pod 90 mmHg, což je v současné době považováno za dostačující, alespoň u hypertoniků bez diabetu a renálních komplikací. Na druhou stranu kontrola systolického TK byla velmi špatná, protože průměrné hodnoty 140 mmHg a méně nebylo dosaženo téměř v žádné ze studií; především ty, kde výchozí TK byl vysoký, byly nejvíce vzdáleny od tohoto terapeutického cíle. Je třeba si navíc uvědomit, že nemocní zařazení do dlouhodobé studie mají mimořádnou péči a lékaři se snaží jejich TK normalizovat tak, jak stanoví protokol. Kontrola hypertenze v běžné praxi je nepochybně horší. Proto dostatečné snížení především systolického TK je jednou z cest úspěšnější primární prevence CMP.

2. Je zapotřebí důsledně podávat antihypertenzíva v rámci sekundární prevence, tj. po prodělané CMP, a to i při výchozích hodnotách TK, které ještě spadají do pásma normotenze. 3. Je třeba věnovat pozornost výběru správného antihypertenzíva. Stále platí, že na prvním místě je takové snížení TK, aby bylo dosaženo jeho normalizace, která je nejdůležitější v prevenci kardiovaskulárních příhod. Dnes je však jasné, že jednotlivé skupiny preparátů mají své specifické vlastnosti, které mohou být výhodné pro určité nemocné, jak vyplývá z výsledků výše uvedených studií. Je také prokázáno, že kombinační léčba preparáty z různých skupin antihypertenzív má své výhody: dosáhneme jí snáze normalizace TK a příznivé účinky jednotlivých léků se mohou doplňovat. Nejnovější studií, která přinesla významné výsledky ohledně kombinační léčby, je ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiovascular Outcomes Trial), která ukázala, že kombinace dihydropyridinu s ACE-inhibitorem dokáže lépe předcházet kardiovaskulárním příhodám včetně CMP než léčba beta-blokátorem a diuretikem. Proto se tato kombinace jeví jako nejvýhodnější, a to především v primární prevenci u jedinců s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod.

Závěrem lze konstatovat, že antihypertenzní léčba představuje pilíř primární i sekundární prevence cévních mozkových příhod. Tato léčba je sice často ekonomicky nákladná, ale je opřena o nezvratné důkazy poskytnuté dlouhodobými studiemi. Naproti tomu pádné argumenty pro užití preparátů typu nootropik, reologik a vazodilatancií většinou chybějí, a proto bychom neměli plýtvat prostředky při jejich ordinování, aby nemocným mohla být poskytnuta léčba, která jim nepochybně prospívá.

O autorovi: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, II. interní klinika

e-mail: filipovsky@fnplzen.cz