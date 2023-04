Astmatikům v Rýmařově svitla naděje

přítomnost kyseliny v jícnu, a to na jen několika zdravotnických pracovištích na Moravě. Právu to potvrdil mluvčí NR Miroslav Marek s tím, že podle současných zjištění u asi čtyřiceti procent pacientů, sledovaných v alergologických poradnách pro bronchiální astma, je prvotní příčinou refluxní choroba jícnu. K přechodnému a krátkému návratu, refluxu, žaludeční kyseliny do jícnu dochází i u zdravých lidí. „U řady lidí je návrat nadměrný a pak se mluví o refluxní chorobě jícnu. K jejím základním příznakům patří především přímé příznaky jícnové. A to pálení žáhy, vracení šťáv a potravy, obtížné a bolestivé polykání, říhání, stahy jícnu s průvodními projevy bolesti na hrudi budícími dojem potíží srdečních. Refluxní choroba může způsobit záněty jícnu včetně komplikací. Může se projevovat i řadou mimojícnových potíží – pálením nebo pocitem sucha v ústech, zvýšenou kazivostí zubů, pocitem cizího tělesa v krku, chrapotem, dlouhodobým kašlem včetně kašle nočního, opakovanými záněty průdušek, plic a středouší, zápachem z úst,“ řekl Právu Marek.

Bezbolestné vyšetření

„Základní metoda 24hodinová jícnová pH-metrie, diagnostikující přítomnost kyseliny v jícnu, je založena na kontinuálním měření kyselosti v dolní třetině jícnu pomocí sondy a na porovnání výsledků s normálními hodnotami. Vyšetření je nebolestivé, nemá prakticky žádné komplikace, je pacienty včetně dětí velmi dobře tolerováno, ve většině případů je prováděno ambulantně a pro diagnostiku refluxní choroby jícnu má v řadě situací zásadní význam. Při potvrzení refluxní choroby jícnu je stanoven odpovídající a komplexní léčebný postup včetně eventuálního doporučení laparoskopického chirurgického řešení nemoci s cílem zbavit pacienta potíží, zabránit vzniku komplikací nemoci včetně mimojícnových, například astmatu, a snížit riziko rakoviny jícnu. Cílená léčba této nemoci posléze vede i k vyléčení astmatu,“ tvrdí Marek. V Rýmařově od začátku června měří i tlakové poměry v jícnu metodou jícnové manometrie, která vhodným i nenahraditelným způsobem doplní diagnostiku onemocnění jícnu. „To je v současné době na Moravě možné pouze na III. interní-gastroenterologické klinice Fakultní nemocnice Brno, se kterou oddělení v Rýmařově systematicky spolupracuje,“ uzavřel Marek.

Zdeněk Figura, Právo, 11.6.2002