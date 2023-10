Bazální stimulace u dětí

Bazální stimulace dělíme na: základní – somatické, vestibulární a vibrační; nadstavbové – orální, olfaktorické, taktilně-haptické a vizuální, auditivní (jsou vysoce individuální, závislé na informacích od rodiny).

Prvky bazální stimulace:

* iniciální dotek,* masáže,* polohování,* koupele

Každou manipulaci u dětského pacienta začínáme a končíme iniciálním dotekem, jehož místo je zaznamenáno na cedulce u lůžka, zaznamenáváme jej také do ošetřovatelské dokumentace. Toto dodržuje veškerý personál, včetně lékařů, rehabilitačních pracovníků, rodičů a návštěv. Jednotlivé úkony vždy provázíme slovy.





K somatické stimulaci používáme masáže, nejčastěji ty, které stimulují dýchání. Masáž stimulující dýchání má velký význam, jejím prostřednictvím bychom měli dosáhnout pravidelného, klidného a hlubokého dýchání. Během ní bývají srovnány frekvence a rytmus dýchání dítěte, čímž přispívá k významné nonverbální komunikaci. Masáže provádí několikrát denně rehabilitační sestra, ošetřující sestra nebo zaškolený rodič. Využíváme technik vibračních masáží, míčkovací techniky a dalších.

Další účinnou metodou stimulace je polohování. Na naší jednotce polohujeme do polohy:

* mumie (jejím cílem je umožnit dítěti pocítit hranice svého těla),* hnízdo (umožňuje dětem odpočinek a nabízí pocit jistoty),* na boku,* do sedu (tuto polohu využíváme např. při krmení a zároveň při ní můžeme využít další metodu stimulace, a to jak vizuální, tak auditivní; k polohování do sedu využíváme také křesel),* v závěsu (na naší JIRP s tímto polohováním máme velmi dobré zkušenosti, v tzv. závěsu se zklidní i velmi neklidné dítě).

Bazální stimulaci dále využíváme v každodenní péči o naše malé pacienty. Jedná se o koupele, které provádíme 2krát denně. Jejich délku ovlivňuje aktuální zdravotní stav dítěte.

Ráno zahájíme koupel osvěžující, v péči o dutinu ústní provádíme stimulaci orální, kde u kojenců jako stimulans sacího reflexu používáme glycerinové štětičky.

Večerní koupele jsou spíše zklidňující, kdy cílem je navodit u dítěte klidný a nerušený spánek. Orální stimulace patří mezi jednu z nadstavbových stimulací, při níž se snažíme stimulovat dutinu ústní, např. zubním kartáčkem a štětičkami, někdy i dříve známými pochutinami. Cílem této metody je umožnit pacientovi vybavení chuťových vjemů.

Nemalou pozornost věnujeme taktilně-haptické stimulaci. Dětem vkládáme do rukou hračky, známé a oblíbené předměty. Chodidla stimulujeme doteky, obouváme je do jejich botiček. Cílem této stimulace je možnost poskytnout dětem smysluplné stimulace formou známých materiálů a věcí. Schopnost vnímat a uspořádat si okolní prostředí, získat pocit jistoty, schopnost se učit – to vše nám umožňuje zrakový vjem.

Tady poskytujeme optickou stimulaci. Dětem v postýlkách rozmísťujeme pestré hračky, stropy pokojů jsou barevně vymalovány, jsou na nich barevné kresby s veselými motivy. Toto prostředí, bohaté na vizuální podněty naše malé pacienty nejen opticky stimuluje, ale především se zde cítí velmi dobře a spokojeně.

Jako je zapotřebí stimulovat zrakové vjemy, je důležité stimulovat i sluch. Snažíme se pacientovi poskytnout co nejvíce informací jednoduše a zřetelně prostřednictvím slov, a naopak minimalizujeme nejasné zvuky okolního prostředí. Jednou z možností je muzikoterapie.

Během dne dětem pouštíme z CD přehrávače jejich oblíbené písničky, při usínání volíme spíše hudbu klidnou. Máme velký výběr pohádek na videokazetách i CD.

SOUHRN

Abychom mohli poskytnout pacientovi co nejlepší ošetřovatelskou péči, je zapotřebí se co nejlépe a kvalitně zaškolit v konceptu bazální stimulace, a to vše pak důsledně používat.

SUMMARY

To provide the patient with the best nursing care we need to learn the concept and use the techniques of basal stimulation.

O autorovi: Lena Lhotská, Monika Zádrapová, Dětská JIRP, Městská nemocnice Ostrava (zadrapovam@seznam.cz)