Bazální stimulace u klientů s dg. perZistentního vegetativního stavu

SUMMARY

Basal stimulation is a way how to help a patient with compromised perception understand the world around him and possibly bring him back. Human brain has ability to store life habits in memory paths and we can find a “common language“ by bridging “communication barriers“.

Z pohledu paliativní medicíny je užitečné se na svět nemocných v perzistentním vegetativním stavu dívat jejich očima. Zkusme si jej představit jako,,limbo“ -prázdnota, zapomnění, vězení, život ve svém těle mezi dvěma světy.

Ze svědectví lidí, kteří stavem kómatu prošli, víme, že nemocný cítí emoce (pozitivní i negativní) i bolest (byť spíše jako negativní pocit, který dále není schopen definovat a napojit na minulou zkušenost). Ví, že se něco děje s jeho tělem, ale není schopen tomu porozumět. Prochází stadii spánku a plného bdění. Vigilní kóma není pasivní stav, ale aktivní životní činnost, která se zastavila až na nejhlubší úrovni vědomí, kterou zdravý člověk vnímá jen obtížně. To reflektuje ošetřovatelský přístup v konceptu tzv. bazální stimulace. Byl vyvinut v 70. letech minulého století prof. Andreasem Frolichem, do praxe ho pak přenesla sestra Christel Biernstein.





Naše zkušenosti V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je touto metodou proškolena skupina sester. Pečujeme zde o nemocné s různými formami perzistentního vegetativního stavu. Jde o setrvalou formu vigilního kómatu, ve většině případů bez tendence ke zlepšování a s řadou komplikací vlivem nebo následky imobilizačního syndromu. Na diagnózu vigilního komatu se – alespoň podle našich zkušeností – v odborné veřejnosti nahlíží jako na problematiku čistě ošetřovatelskou. Každodenní realita nás ovšem nutí tento názor poopravovat a do péče o tyto nemocné a jejich rodiny zapojovat i rehabilitační, psychologickou, duchovní, sociální a velmi významně také lékařskou péči.

Pokoj zvýšeného sledování představuje 4lůžkovou nebo 3lůžkovou jednotku. Tyto pokoje jsou vybaveny centrálním odsáváním a kyslíkem. Lůžka jsou oddělena závěsy pro dosažení intimity. Základním cílem je usnadnění průběhu hospitalizace nejen nemocným, ale i jejich blízkým. Samozřejmostí je užití enterální výživy – PEG, s výhodou enterální nutriční pumpy. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také prevenci komplikací základním aktivním i pasivním polohovacím režimem, stejně jako adekvátní hygienu nemocného. Používáme hydraulickou vanu, jejíž výhodou je i možnost kvalitní péče o chronické rány.

Praktická zkušenost nás učí co nejbližšímu kontaktu s rodinou nemocného a její zapojení do celé péče. Toto potvrzení vzájemné důvěry se pak stále intenzivněji s postupem onemocnění stává hlavním psychologickým faktorem podpory, kterou zdravotnický tým může rodině poskytnout. Práce s klienty Úkolem sestry, ale i dalšího ošetřujícího personálu, je pochopit potřeby pacienta, poznat a rozumět jeho stylu komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Na nemocné a jakkoli postižené musí ošetřující nahlížet jako na osobnosti nezávisle na jejich postižení a aktuálním tělesném a duševním stavu.

Somatická stimulace: Důležitou formou komunikace a prvním krokem při kontaktu s klientem je tzv. iniciální dotek. Dává klientovi najevo, kdy začíná a končí naše přítomnost a činnost u něj. Formu iniciálního doteku máme nad každým lůžkem. Staniční sestra vypracovává denní plán péče, individuálně podle rozhovoru s rodinou nemocného, jeho dřívějších návyků a životního stylu. Z možností somatické stimulace provádíme celkovou koupel zklidňující, u které je důležité nepřerušovat kontakt, jinak vyvoláme u klienta pocity nejistoty a strachu.

Cílem je pomoci pacientovi pocítit své tělo, uvědomit si sebe sama, kde jsou hranice jeho těla a kde začíná okolní svět. Koupel trvá 15 minut, během ní bychom neměli hovořit s třetí osobou. Po celkové koupeli klienta uložíme do Fowlerovy polohy, do tzv. hnízda, na 10 minut. Při koupeli je možné provádět masáž stimulující dýchání. Vibrační pohyby slouží k podpoře vykašlávání sekretu z dýchacích cest.

Vestibulární stimulace: Po odpoledním klidu sestra s klientem pasivně cvičí. Podle zdravotního stavu provádíme houpací pohyby „ovesné klasy“ na lůžku, otáčivé pohyby hlavy. Pak nemocného ukládáme do Fowlerovy polohy, do hnízda na 10 minut. Optická stimulace: Pro podporu znovuprobuzení vizuálních vzpomínek a vnímání okolí klienta poprosíme rodinu o přinesení fotografií příbuzných, popřípadě maleb či známých obrázků. Také můžeme nabídnout televizi s oblíbenými seriály. Hledáme způsob, jak umožnit klientovi si uvědomit denní dobu, rozdíl mezi dnem a nocí.

Auditivní stimulace: Cílem je stimulace sluchového vnímání a rozlišovací schopnosti pro jednotlivé zvuky, tím klientovi mobilizujeme jeho vzpomínky. Dobré zkušenosti máme z nahrávek hlasu (vyprávění) příbuzných. Jsou vhodné pro stimulaci paměťových stop. Orální stimulace: Ústa představují nejcitlivější a na vnímání nejaktivnější tělesnou zónu. Orální stimulaci je výhodné kombinovat vzájemně s péčí o dutinu ústní a nácvikem polykacího reflexu. Zkusili jsme tzv. „cucací váčky“. Jedná se o kousek nějaké poživatiny, kterou má rád, zabalené v mulu smočeném v minerální vodě. Platí zde zásada nevnikat do úst násilím.

Olfaktorická stimulace: Vůně a pachy jsou pro lidský organismus hlavními vyvolavateli vzpomínek. Každý člověk má své vlastní oblíbené vůně. Vhodné jsou vůně parfémů, deodorantů, potřeb osobní hygieny. Taktilně – haptická stimulace: Umožňuje poskytnout smysluplné stimulace pacientům ve formě jim známých materiálů a věcí. Z těchto předmětů jsou to například oblíbené předměty, mobil, ručníky, osobní prádlo, věci užívané k výkonu povolání a k dennímu režimu.

Kazuistika

V dubnu roku 2006 jsme hospitalizovali 26letou klientku s dg. vigilní koma. Ihned jsme začali s konceptem bazálni stimulace. Denně u klientky provádíme ranní zklidňující koupel na lůžku (obr. 1). Jedenkrát týdně se koupe na hydraulické vaně. S koupelí nám pomáhá její přítel. Používáme osobní hygienické pomůcky a oblékáme ji do jejího osobního prádla. Snažíme se stimulovat dutinu ústní, proto hygienu provádíme oblíbenou zubní pastou a kartáčkem. Po koupeli ji uložíme do Fowlerovy polohy – hnízdo na 10 minut (obr. 2). Pustíme televizi.

Kolem sebe má fotografie svých nejbližších, obrázky, různé předměty přinesené z domu. Dvakrát denně s klientkou cvičíme, do oběda rehabilitační sestra a odpoledne sestra. Provádíme cvičení horních a dolních končetin (obr. 3). O víkendu za přítomnosti přítele posazujeme klientku do speciálního vozíčku. Při pěkném počasí jsou možné vyjížďky ven do okolí hospice (obr. 4). Po cvičení opět uložíme do Fowlerovy polohy – hnízda. Do rukou jí vkládáme známé předměty, pouštíme rádio, oblíbené písničky na CD. Ve večerních hodinách sleduje a poslouchá televizi.

Závěr

V bazálně stimulující ošetřovatelské péči je výchozím předpokladem vcítit se do vnímání druhého a věnovat pozornost potřebám a požadavkům klienta, nepovažovat ho za postiženého s jeho deficity, nýbrž jeho zachované schopnosti a kompetence respektovat a podporovat. Pravdou je, že prognóza těchto nemocných při chronickém průběhu je nepříznivá, v závislosti především na věku a charakteru postižení. Často jsme tak konfrontováni otázkou po smyslu takto rozsáhlé péče. Dnes si již troufáme říci, že na ni známe odpověď. Připadá nám, že smysl a základní pravidla paliativní péče jednoznačně hovoří o lidské důstojnosti, a tu ani nemocný ve vigilním komatu a samozřejmě ani jeho blízcí v našich očích neztrácejí.

Literatura

Friedlová, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha, Grada Publishing 2007.

www.bazalni-stimulace.cz

Ilona Šándorová, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna (ilonasandorova@seznam.cz)