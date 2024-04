Bazální stimulace v péči o klienta ve stavu apalického syndromu

SOUHRN: Kazuistika zachycuje využití konceptu bazální stimulace u klienta, který byl na JIP neurologického oddělení přijat po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci ve stavu apalického syndromu. U klienta byla indikována oxygenoterapie v hyperbarické komoře.

Klíčová slova: koncept bazální stimulace, apalický syndrom, psychomotorický neklid, autobiografická anamnéza, hyperbarická komora, oxygenoterapie

SUMMARY: The case study presents using the concept of basal stimulation in a client who was admitted to neurologic ICU after successful CPR with apallic syndrome. The client was indicated for oxygenotherapy in hyperbaric chamber.

Key words: concept of basal stimulation, apallic syndrome, psychomotor restlessness, autobiographical history, hyperbaric camber, oxygenotherapy

Po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci byl převezen na anesteziologicko-resuscitační oddělení FN Ostrava-Poruba a později na JIP neurologického oddělení Městské nemocnice Ostrava. Ošetřovatelská péče o tohoto klienta byla prováděna podle konceptu bazální stimulace.

Při příjmu byl pacient spontánně ventilující – podáván O2 kyslíkovou maskou, dýchání klidné, odkašlává si, výrazně nehlení. Je při vědomí, sleduje okolí, rozhlíží se kolem sebe, zafixuje na osoby kolem lůžka. Jestliže zaslechne hlasy, otáčí se za nimi a sleduje, odkud přicházejí. Na lůžku se otáčí ze strany na stranu, je patrný výrazný psychomotorický neklid. Objektivně je pacient kvadruspastický, horní končetiny jsou ve flekčním držení s hypertonem a počínajícími kontrakturami, spontánní hybnost končetin je však zachována. Na výzvu, aby mi stiskl ruku, nevyhoví. Dolní končetiny jsou rovněž ve flekčním postavení, je zde hyporeflexie, zdají se být ochablé. Při manipulaci, přesunu na lůžku a polohování se snaží cíleně bránit. Zdá se, že rozumí jednoduchým výzvám a pokynům. Je patrná i snaha o navázání slovního kontaktu, který zatím není možný z důvodu poškození mozku. Pacient má zaveden PEG, kterým je kontinuálně vyživován. Rovněž má zajištěnu v. subclavii dx., kde probíhá infuzní program, má zaveden PMK pro nutnost sledování bilance tekutin. Po převzetí a vyšetření staničním lékařem neurologie JIP je po domluvě s lékařem ARO zajištěn první pobyt v hyperbarické komoře na následující den v ranních hodinách.





Hyperbarická oxygenoterapie (HBO) je léčebná metoda, která využívá schopnosti krve při vyšším atmosférickém tlaku dopravit orgánům větší množství kyslíku. Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, což je hlavním důvodem, proč byla HBO u pacienta indikována. Vzhledem k momentálnímu stavu, kdy pacient nebyl zcela při vědomí a schopný spolupracovat, mohlo by při pobytu v hyperbarické komoře dojít k poškození zvukovodu v důsledku zvyšujícího se tlaku ve středouší při kompresi v komoře. Před první expozicí bylo nutné provést oboustrannou paracentézu, která byla úspěšně provedena v odpoledních hodinách lékařem ORL.

Přetrvává výrazný psychomotorický neklid na lůžku, pacient je opocený, zdá se být rozrušený. K mírnému zklidnění stavu dochází po příchodu manželky, která jej přišla navštívit. Ke zlepšení zdravotního stavu, především zlepšení spolupráce a kontaktu, celkovému zklidnění mělo přispět také ošetřování pacienta podle konceptu bazální stimulace. Za tímto účelem jsme od manželky odebrali autobiografickou anamnézu. Zjišťujeme, že pracoval jako THP pracovník ve firmě zabývající se výrobou zámků do aut. Hovoří plynně anglicky a italsky. K jeho zájmům patří paragliding, potápění, hra na kytaru a basu. Společně s manželkou vychovává tříletého syna. Manželka nám také ochotně vypracovala denní režim pacienta, jak probíhal před nynějším onemocněním. Podle odebrané autobiografické anamnézy jsme manželku požádali, aby mu přinesla také známé předměty k uspořádání jeho okolí. Byl mu přinesen starší mobil, volant od auta a také kytara, na kterou hrával.

První pobyt v hyperbarické komoře pacient zvládl bez výraznějších problémů, pouze s mírným psychomotorickým neklidem, proto byla lékařem naordinována sedativa a antipsychotika pro celkové zklidnění. Na lůžku se otáčí za hlasy, stáčí se na pravý bok a dává nohy přes postranice, v noci byl neklidný, téměř nespal, pobrukoval si. Ráno před odjezdem do hyperbarické komory je provedena celková zklidňující koupel, cítí se spokojený, klidnější. Po návratu z komory pospává, je unavený, odmítá spolupracovat, probouzí se až po příchodu manželky, na kterou reaguje vstřícně, na pozdrav manželky „buon giorno“ se usmívá, poznává ji, směruje k ní pohled. Manželka mu donesla fotografie syna a CD s nahrávkami hlasu syna, oblíbené pohádky a také nahrávky kolegů z práce, pracovní jednání s kolegou v italštině. Výživa pacienta podávána pomocí PEG, zatím není schopen polknout, snažíme se ho pouze orálně stimulovat poživatinami, které má rád – káva, Nutella. Stále, i v noci, přetrvává i ve spánku neklid, záškuby zejména dolních končetin.

Po třetím pobytu v HBO dochází k mírnému zlepšení spolupráce, pacient se snaží o navá zání slovního kontaktu, mimikou naznačuje manželce, že chce pusu, snaží se jí dotknout levou rukou a posunuje její ruku ke svým ústům. Je výrazně klidnější a na dotaz „Kde je Vojta?“, což je jeho syn, se otáčí vpravo, kde má pověšenu synovu fotografii. Od prvního dne pobytu za ním dochází klinická logopedka, se kterou začíná pomalu spolupracovat, kývne na dotaz souhlasně či záporně, rozumí, co se mu říká. Vyhoví výzvě – otevře ústa, vyplázne jazyk. Stále se snaží o slovní kontakt, vydává zvuky a daří se mu vyslovit jednoduchá slova, např. bolí, zima. Daří se mu již polknout zahuštěnou tekutinu – džus a pár lžiček jogurtu.

Šestý den hospitalizace dochází k vzestupu TT, je opocený a zchvácený, odmítá spolupracovat. Stav je komplikován uroinfektem, proběhla výměna PMK a podle odebraných vzorků na kultivaci byla nasazena antibiotika. Během dvou dnů dochází ke zvládnutí infekce, pacient je afebrilní. Protože příjem stravy a tekutin přes PEG a také částečně p. o. je dostačující, je ukončena infuzní terapie a zrušena v. subclavia. U pacienta probíhá intenzivní rehabilitace, pasivní cvičení na lůžku, také je posazován na lůžku s oporou zad. Naznačuje bolestivost končetin, po nasazení medikace uvolňující spazmy a křeče a také analgetik se stav upravuje a spolupráce je zlepšena.

V noci již pacient spal klidně, ráno se snažil spolupracovat při provádění osvěžující koupele na lůžku. Spolupracuje při čištění zubů, pravou horní končetinou si snaží přidržovat kartáček u úst. Po koupeli je oblečen do svého oblíbeného trička. Při převozu do hyperbarické komory je mu do rukou vložen přinesený volant z auta, který mu má připomínat ranní cestu do práce. Reaguje spokojeně a usmívá se. V odpoledních hodinách aktivně spolupracuje s klinickou logopedkou, snaží se opakovat slova, některá zatím stále nesrozumitelně, přetrvává dysartrie. Sleduje také kytaru a pokouší se brnkat na struny, opakovaně třikrát za sebou. I v dalších dnech přetrvává občasný psychomotorický neklid na lůžku, snaží se otáčet na boky, dává pravou dolní končetinu přes postranice postele, jakoby chtěl z lůžka vylézat. Výrazně se potí, je zchvácený, unavený. Objevují se dyskineze všech končetin a orální automatismy. Pacient je nadále vyživován přes PEG a stále lépe se mu daří polykat kašovitou stravu -jogurt, omáčky, po doušcích také popíjí kávu z hrnečku. Nadále pokračují pobyty v HBO. Pro celkové zlepšování zdravotního stavu, spolupráce a kontaktu je naplánováno celkem dvanáct pobytů v hyperbarické komoře. Rehabilitační péče probíhá dvakrát denně s rehabilitačním pracovníkem a také manželka, která jej chodí pravidelně navštěvovat, provádí podle instruktáže rehabilitačního pracovníka pasivní cvičení na lůžku. Došlo k výraznému zlepšení spasticity končetin.

V následujících dnech bývá pacient dočasně negativistický, odmítá spolupracovat, nevyhoví výzvám, nesnaží se o navázání jakéhokoli kontaktu s okolím. Bývá plačtivý, zdá se, že se zlepšujícím stavem vědomí si stále více uvědomuje svůj nynější zdravotní stav, své upoutání na lůžko a bezmoc. Často, hlavně po příchodu manželky, je labilní, pláče, je apatický a také s ní odmítá komunikovat a spolupracovat. Trpělivým přístupem a laskavou péčí manželky se však téměř vždy zklidní, zdá se, že v ní vidí oporu a věří jí, že mu „pomůže“ se uzdravit. Po dvaceti dnech hospitalizace na našem oddělení a dvanácti pobytech v HBO je pacient přeložen k další péči do FN Ostrava-Poruba, odkud k nám přišel. V dalších týdnech byl hospitalizován v RÚ Hrabyně.

Nyní, po roce od této nešťastné životní události, je pacient v domácí péči. Zvládá v doprovodu chůzi po rovině asi 10 m, chůzi po schodech nahoru i dolů, chodí plavat do bazénu, pravidelně na rehabilitační cvičení a logopedii. Řeč je stále ne zcela srozumitelná, ale většina známých a příbuzných mu rozumí. Je však stále snadněji unavitelný a má zpomalenější reakce. Dá se však říci, že jeho život, i když ne v plné kvalitě, opět začíná mít smysl.

Závěr

Cílem zpracované kazuistiky klienta s poškozením mozku v důsledku hypoxie bylo doložit skutečnost, že mozek je schopen si v paměťových drahách uchovat své životní návyky a cílenou stimulací těchto vzpomínek a návyků postupně umožnit znovu navrácení jeho dřívější aktivity.

O autorovi: Věra Grygerková neurologické oddělení JIP, Městská nemocnice Ostrava (grygerkovavera@seznam.cz)