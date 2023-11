Bisfosfonáty zvyšují riziko zlomenin femuru u starších žen

Z nich 9723 prodělalo typickou osteoporotickou zlomeninu krčku femuru nebo intertrochanterické oblasti a 716 prodělalo zlomeninu subtrochanterickou nebo těla femuru. V porovnání s přechodným užíváním bisfosfonátů zvyšovalo jejich dlouhodobé užívání (> 5 let) riziko těchto zlomenin v lokalizacích netypických pro osteoporózu 2,7krát. Absolutní počty výskytu těchto zlomenin však byly velmi nízké. Dlouhodobé užívání bisfosfonátů vedlo naopak ke snížení rizika zlomenin v typicky osteoporotických lokalizacích, a to o 24 %. Zdá se tedy, že teorie o možném nepříznivém působení bisfosfonátů na kostní remodelaci by mohla mít reálný klinický dopad.