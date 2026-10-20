Bruce Willis trpí frontotemporální demencí. Nemoc mění chování i řeč

Frontotemporální demence patří mezi méně častá neurodegenerativní onemocnění. Přesný počet lidí, kteří jí trpí, však není znám. Systematický přehled studií zveřejněný v roce 2025 v odborném časopise JAMA Neurology odhadl její výskyt celosvětově na přibližně devět případů na 100 000 obyvatel. Skutečná čísla se ale mohou lišit, mimo jiné kvůli obtížnější diagnostice.
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Z afázie se vyklubala frontotemporální demence
Bruce Willis se proslavil především rolí policisty Johna McClanea v akční sérii Smrtonosná past. Diváci ho znají také z filmů Šestý smysl nebo Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Jeho hereckou kariéru však v březnu 2022 přerušily zdravotní problémy. Rodina tehdy oznámila, že mu byla diagnostikována afázie, která ovlivňuje schopnost mluvit a porozumět řeči. Herec proto přestal natáčet.
V únoru 2023 jeho blízcí zveřejnili další informace. Upřesnili, že se jeho stav postupně zhoršoval a lékaři mu stanovili diagnózu frontotemporální demence. Zároveň upozornili, že potíže s komunikací představují pouze jednu část tohoto onemocnění. Rodina se rozhodla o diagnóze promluvit také proto, aby zvýšila povědomí o nemoci, o níž veřejnost často ví jen málo.
Co je frontotemporální demence?
Frontotemporální demence není jediné konkrétní onemocnění, ale označení pro skupinu neurodegenerativních poruch, při nichž dochází k postupnému poškozování nervových buněk v určitých oblastech mozku. Nejvíce bývají zasaženy čelní a spánkové laloky, které se podílejí na regulaci chování, jazykových schopností, osobnosti a rozhodování.
Na rozdíl od Alzheimerovy choroby, která se zpočátku často projevuje potížemi s pamětí, bývají prvními příznaky frontotemporální demence změny chování nebo problémy s řečí. Onemocnění se obvykle diagnostikuje u lidí mezi 45 až 65 lety, může se však objevit i mimo toto rozmezí. Patří tak mezi formy demence, jež se mohou projevit už v produktivním věku.
Změny osobnosti i problémy s řečí
Příznaky frontotemporální demence se liší podle toho, které části mozku jsou postiženy. U některých lidí se nejprve mění jejich chování a osobnost. Mohou například ztrácet zábrany, jednat impulzivně, hůře odhadovat důsledky svého jednání nebo projevovat menší zájem o okolí. Někdy se mění také jejich stravovací návyky, člověk kupříkladu začne upřednostňovat určitý typ potravin.
U některých se mohou objevovat dále sklony k opakování stejných činností. U jiné formy onemocnění pak dominují potíže s jazykem. Člověk může obtížně hledat správná slova, tvořit věty nebo rozumět významu některých výrazů. Postupně se může jeho schopnost komunikovat výrazně zhoršovat.
V pozdějších fázích frontotemporální demence se u některých pacientů přidávají taktéž pohybové obtíže, svalová ztuhlost, slabost nebo problémy s polykáním. Je nicméně třeba dodat, že průběh nemoci je individuální a ne každý člověk zažívá všechny uvedené příznaky.
Diagnóza nemusí být zpočátku jednoznačná
Rozpoznat frontotemporální demenci může být obtížné, protože její časné projevy se mnohdy podobají jiným neurologickým nebo psychickým potížím. Neexistuje navíc jediné vyšetření, které by diagnózu samo o sobě spolehlivě potvrdilo.
Lékaři proto hodnotí vývoj příznaků, posuzují kognitivní schopnosti dotyčného a podle potřeby využívají zobrazovací metody, jako je magnetická rezonance mozku. Další vyšetření pak pomáhají vyloučit jiné možné příčiny obtíží.
Co se týče přesné příčiny frontotemporální demence, není ve všech případech známá. U některých pacientů hrají roli genetické změny, kvůli nimž se v rodinách může vyskytovat více případů tohoto onemocnění. U mnoha lidí však není dědičná souvislost prokázána.
Nemoc zatím nelze vyléčit
V současnosti neexistuje léčba, která by frontotemporální demenci dokázala vyléčit nebo spolehlivě zastavit její postup. Lékaři se proto zaměřují především na zmírňování konkrétních příznaků a podporu každodenního fungování. Podle potřeb pacienta mohou pomoci některé léky, logopedie, fyzioterapie nebo ergoterapie.
Velmi důležitá je také podpora rodiny a dalších pečujících. Postupující onemocnění totiž může ovlivnit nejen schopnost člověka komunikovat a rozhodovat se, ale také jeho vztahy a samostatnost. Blízcí se často musí přizpůsobovat novým potřebám dotyčného a hledat způsoby, jak nemocnému usnadnit běžné činnosti. Příběh Bruce Willise tak upozorňuje na onemocnění, o kterém se ve srovnání s Alzheimerovou chorobou mluví méně, přestože by si zasloužilo větší pozornost.
Zdroje: theaftd.org, jamanetwork.com, nhs.uk, mayoclinic.org