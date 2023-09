Byl to šok, shodli se propuštění pacienti

Se zřetelným pocitem ulehčení spěchali včera v pravé poledne z liberecké nemocnice tři propuštění pacienti, jejichž osud sledovala celá republika. Pětadvacetiletá sekretářka jednoho z místních autosalonů Jana Horáčková a její dva kolegové – 51letý Vladimír Skřivánek a 59letý Luboš Pátek – byli totiž rozhodnutím krajského hygienika v úterý ráno umístěni na izolační oddělení nemocnice pro podezření, že se mohli dopisem, který jejich firma dostala z USA, nakazit antraxem čili snětí slezinnou. „Opakované zkoušky antrax neprokázaly,“ oznámil včera Jan Slánský z tiskového oddělení nemocnice. Nešťastníci z autosalonu mohli domů. „Byl to šok, když vás zavřou a nikdo neví, co vám vlastně je. Jsem moc ráda, že to mám za sebou. Nikomu bych něco tak hrozného nepřála zažít,“ svěřila se při odchodu z nemocnice Právu Jana Horáčková. Když úderem 12. hodiny vyšla ze dveří infekčního oddělení liberecké nemocnice, nemusela nikoho ujišťovat, že má za sebou jedny z nejhorších okamžiků života. „Vůbec jsem nečekala, že by se něco takového mohlo stát. Seběhlo se to tak rychle. Přišel nám do práce dopis z USA. Nemáme tam žádné kontakty. To mne ještě nic nenapadlo, ale když v dopise byly úryvky z bible, bylo mi to divné,“ vzpomínala na pondělní okamžiky mladá žena, která dopis otevřela. „Ten dopis byl sice podezřelý, ale zase ne tak moc. Byl přeložený natřikrát v podélné obálce a byl namnožený. V záhlaví stálo: „Bůh s vámi.“ To nás trochu vyděsilo, a tak jsme zavolali policii,“ líčil začátek své nemocniční anabáze Skřivánek. Zajištěný dopis putoval do laboratoře Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, tři zaměstnanci autosalonu do nemocniční izolace. „V pondělí okolo půl páté odpoledne volali z nemocnice, že máme v úterý dopoledne přijít na infekční oddělení, aby nás poučili. Nikdo ale neřekl, že si nás tam nechají. Pak nás zavřeli a jediné zprávy, které se k nám dostaly, byly z televize a novin,“ líčila Horáčková. Stejně jako její kolegové potvrdila, že ze všeho nejhorší byl nedostatek informací a nejistota, kterou umocňovala skutečnost, že jim lékaři mezi tím podávali injekčně penicilín a čekali na výsledky testů. „V televizi říkali, že výsledky mají, ale my se to dozvěděli dneska dopoledne. Přišli a řekli nám, že půjdeme domů,“ pokračovala Horáčková. Původně lékaři tvrdili, že izolovaní pacienti zůstanou v nemocnici do pátku. „Vycházeli jsme ze stavu, který byl tady. Dnes jsme všechno vyhodnotili a rozhodli o propuštění z nemocnice, protože pacienti neměli během tří dnů žádné příznaky na onemocnění. Samozřejmě budou i nadále pod dohledem lékařů,“ sdělil liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta. Nechtěl ale komentovat výrok hlavního pražského hygienika Vladimíra Polaneckého, který ve středu označil hospitalizaci za odborný nonsens. „Pan Polanecký je pražský hygienik a já jsem liberecký. My jsme se rozhodli takhle,“ reagoval Valenta. Na pomoc mu ve čtvrtek v Liberci přispěchal i hlavní hygienik České republiky Michael Vít. „Kolega Valenta postupoval podle toho, jak se chovali také v USA. Kolegové to velmi zvažovali a nakonec se rozhodli pro tuto variantu,“ dodal Vít.

Barbora Silná, Právo, 19.10.2001