Černý kašel mělo letos v ČR rekordních 880 lidí, chrání očkování

Zdroj: Redakce

Černým kašlem onemocnělo letos v ČR 880 lidí, je to rekordní počet, který odpovídá stavu z 60. let 20. století. Týdně je 20 až 25 nových případů, do konce roku se tak může celkový počet přiblížit tisícovce. Novinářům to dnes řekla epidemioložka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu. Onemocnět může podle ní každý, na životě jsou ohroženi zejména novorozenci a senioři, zvýšené riziko komplikací je u pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí.