Češi se loni v zahraničí nejčastěji nakazili horečkou dengue

Mezi příznaky horečky dengue patří vedle horečky intenzivní bolesti hlavy, svalů a kloubů, zvětšení mízních uzlin na krku, někdy i svědivá vyrážka.

Letos se mezi cestovatelských nemocemi objevil virus zika. Této nemoci Nemocnice Na Bulovce zachytila letos už osm případů, sdělil ČTK mluvčí Martin Šalek. „Některé okolní státy nemají podchyceny žádné případy nákazy virem zika, ale to spíše znamená, že je u nás kvalitní systém odhalení nákazy, než že by Češi více riskovali. Dva muži a šest žen, žádná nebyla těhotná, se nakazili v Dominikánské republiky a Martiniku,“ uvedl.

Podle doporučení odborníků by lidé měli možné nákaze předcházet. Jedním z opatření je očkování, za cestovatelský základ se považuje ochrana proti žloutence A, případně v kombinované vakcíně proti žloutence A a B. Ochranu lze doplnit dalšími vakcínami podle potřeb cestovatele a směřování cesty.

„Doporučují se antimalarika, zvláště do subsaharské Afriky. Také je dobré mít z ČR repelent s 50procentní účinnou složkou, přípravky proti dehydrataci a černé uhlí,“ vyjmenoval Šalek.

Zdůraznil i ochranu proti vzteklině, kterou nelze vyléčit. Očkování, jež zabrání propuknutí nemoci, musí nastoupit co nejdřív. Naprostá většina států, kde nákaza hrozí, je na to připravena. Lidé by v takovém připadě měli vyhledat pomoc ihned, jinak jim hrozí smrt.

Z lokalit, kam Češi hodně cestují, je riziko vztekliny například v Turecku, kde při pobytech u moře je třeba dávat pozor na kočky a psy. Zvýšené riziko je také v severní Africe a Asii, například v Indii se potuluje velké množství vzteklých psů. V národních parcích se zase nedoporučuje mazlení s opicemi. Se vzteklinou se v minulosti léčil na Bulovce i muž, kterého v Malajsii pokousala vydra.

Nejčastějším zdravotním problémem Čechů v zahraničí zůstává průjem, který tvoří až 80 procent obtíží, dále nemoci srdce a cév a plicní embolie. Následují úrazy a infekce. Zdravotní obtíže má až 70 procent cestovatelů, pět procent musí vyhledat zdravotní péči.