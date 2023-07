Čeští cestovatelé podceňují očkování

Turisty v zahraničí nejčastěji sužují střevní potíže. Potýká se s nimi až 50 % cestovatelů směřujících do zemí severní Afriky či jihovýchodní Asie. Některá onemocnění jsou přitom vysoce infekční. Postižený pak při návratu v autobuse nebo v letadle může ohrozit stovky dalších lidí. Vedle žloutenkových onemocnění, která jsou spjata zejména s nedostatečnou hygienou v rizikových oblastech, představují značnou hrozbu nemoci přenášené bodavým hmyzem, jako například horečka dengue. Nemoc může mít lehčí průběh podobný chřipce, těžší průběh vyžaduje hospitalizaci a v extrémních případech může postiženého ohrozit na životě.

Lékárnička na cesty

Základem turistické lékárničky jsou probiotika na prevenci střevních potíží, účinný repelent, případně i rehydratační roztok, dezinfekce na ruce i na rány, obvazy, náplasti, za jistých okolností i vlastní jehly a stříkačky. Samozřejmostí jsou léky proti horečce a bolesti, dále léky proti průjmu, zvracení, nevolnosti. Užitečnou součástí lékárničky jsou léky na alergii, kašel, bolesti v krku, kapky do očí a nosu. Populárním doplňkem lékárničky je speciální filtrační láhev na pitnou vodu. Antibiotika jsou vhodná pro skupiny cestovatelů, směřujících do oblastí bez dostupné zdravotní péče.

Očkování

Mnohým problémům lze předejít očkováním. Vhodné vakcíny je třeba zvolit individuálně s ohledem na plánovanou cestu a zdravotní stav jednotlivce. Například před plánovanou cestu do Keni, Nepálu, Egypta, Mexika nebo Thajska by se měli lidé nechat očkovat proti hepatitidám. Dále odborníci doporučují očkování proti břišnímu tyfu.

Ne všechna očkování jsou hrazena zdravotními pojišťovnami. Jednotlivé vakcíny stojí od několika stokorun až po několik tisíc korun. Přestože se ceny některých vakcín mohou zdát vysoké, ochrání zdraví před závažnými zdravotními komplikacemi a rizikem trvalých následků. Češi podceňují i vakcíny, které jsou zdarma či s významným příspěvkem zdravotní pojišťovny – například očkování proti chřipce nebo pneumokokům u starších a chronicky nemocných osob. Zde je třeba připomenout, že kombinace infekčního onemocnění například se zápalem plic může být fatální i pro člověka, který byl do té doby zdráv.

(Zdroj: cpzp.cz)