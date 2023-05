Cévní mozková příhoda s nutností nutriční intervence

Osobní anamnéza: stav po CMP, diabetes kompenzovaný dietou, hypertenze podle III. stupně podle WHO, renální insufi cience. Sociální anamnéza: vdovec, žijící u dcery.

Vstupní anamnéza – odebraná sestrou

– Přivezen RZP pro destabilizaci chůze a zhoršení celkového stavu. – Spolupracující, orientovaný časem, místem, osobou a prostorem. – Bolest při přijetí v oblasti sakra. – Inkontinence moče (zaveden PK). – Imobilní, funkční úroveň č. 4 (nesoběstačný ve všech aktivitách).- Hodnocení rizika vzniku dekubitů (Nortonova škála – 15 bodů). – Hodnocení rizika pádu – vysoké, zabezpečení klienta proti pádu v lůžku. – Hodnocení kůže – sakrální dekubit velikosti 8 × 10 cm, stupeň III-IV, kůže a sliznice suché se známkami dehydratace, snížení kožního turgoru. – Zhodnocení stavu výživy, provedení nutričního screeningu, 6 bodů (sledování a podpora výživy).

Ošetřovatelský proces u klienta Dg.: Deficit sebepéče ve všech denních aktivitách z důvodu pravostranné hemiparézy

Cíl: Klient zvládne základní samoobslužné úkony Plán: Nácvik sebeobsluhy, aktivizace k sebeobslužným úkonům Hodnocení: Klient zvládne s pomocí sestry samoobslužné úkony

Dg.: Porucha tkáňové integrity z důvodu poruchy hybnosti, nedostatečné výživy

Cíl: Zhojení defektu Plán: Zavedení Plánu na ošetřovaní ran a pravidelná kontrola rány, převazy 1× denně (produkty na vlhké hojení ran), ochrana okolí rány, posuzování a kontrola rány vždy při převazu sestrou a lékařem, polohování klienta a záznam do dokumentace, zajištění správné výživy a nutriční podpory, zajištění pitného režimu, sledování a zápis do dokumentace Hodnocení: defekt zhojen (obr. 1, 2, 3)

Dg.: Snížení stavu výživy

Cíl: Klient je dostatečně vyživován, defekt je ve fázi hojení Plán: Provedení nutričního screeningu sestrou, monitoring příjmu potravy a zápis monitoringu příjmu tekutin a zápis intervence přípravky pro nutriční podporu, sledování laboratorních hodnot u klienta (celková bílkovina a albumin) Hodnocení: Klient je dostatečně vyživován s nutriční podporou

Dg.: Dehydratace z důvodů zvýšené teploty

Cíl: Klient nemá známky dehydratace Plán: Pravidelné nabízení tekutin klientovi, monitoring a zápis přijatých a vydaných tekutin 6 hodin, sledování kožního turgoru, sledování sliznice v dutině ústní, monitoring tělesné teploty, zápis do dokumentace, sledování laboratorních výsledků, zejména renálních parametrů Hodnocení: Klient je dostatečně hydratovaný

Ošetřovatelské diagnózy

* Akutní bolest Hypertenze* Snížení pohyblivosti * Strach, úzkost* Riziko pádů* Funkční inkontinence moče a stolice* Riziko vzniku dekubitů* Riziko zácpy* Riziko vzniku infekce* Bezmocnost

Shrnutí kazuistiky

Z hlediska ošetřovatelství je velmi důležité pro imobilního klienta s dekubitem nebo jinou ránou: zavést ošetřovatelskou dokumentaci se vstupní anamnézou klienta, pracovat s metodou ošetřovatelského procesu, příjmový screening provedený sestrou, monitoring příjmu potravy, monitoring příjmu a výdeje tekutin, zavést Plán ošetřování ran, zajistit nutriční podporu u klienta a edukaci klienta a jeho rodiny. Správná výživa a nutriční podpora během hospitalizace ovlivnila hojení ran a zlepšení stavu klienta. Při plánování ošetřovatelského procesu si musí tým uvědomit souvislost mezi výživou a stavem kůže klienta.

SOUHRN

Odborný článek je zaměřen na důležitost podpory výživy a monitoringu u imobilního klienta s cévní mozkovou příhodou. Stav klienta je komplikován sakrálním dekubitem. Cílem prezentace je ukázat důležitost nutriční intervence při hojení dekubitu a tím zlepšit zdravotní stav klienta.

SUMMARY

The article addresses the importance of nutritional support and monitoring in immobile client with cerebral vascular accident. The patient's condition is complicated by sacral decubitus ulcer. The aim of the article is to show how is nutritional intervention important for the healing of the decubitus and improvement of the health care status.

O autorovi: Bc. Monika Válková, Oblastní nemocnice Kolín, a. s. (monika.valkova@nemocnicekolin.cz)