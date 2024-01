Cévní mozková příhoda

Hlavní příčinou je ateroskleróza, v jejímž důsledku dochází buď k ucpání mozkové tepny a ke vzniku mozkového infarktu, nebo k prasknutí tepny a vzniku mozkového krvácení

Mezi rizikové faktory aterosklerózy patří:

– vysoký krevní tlakcukrovkakouřeníobezitavysoká hladina cholesterolu.

Mozkový infarkt i mozkové krvácení vedou k těžkému postižení mozku. Rozvoji mozkového infarktu lze zabránit, pokud je příčina, tedy tepna uzavřená krevní sraženinou, znovu zprůchodněna jejím rozpuštěním. To však může být provedeno pouze v prvních 3 hodinách po vzniku příznaků. Rychlá reakce pacienta a jeho okolí zachraňuje život. Znalost příznaků onemocnění laickou veřejností je zásadním předpokladem k tomu, aby léčba mohla být nemocnému poskytnuta.





Jestliže jsou špatně vyhodnoceny pacientem nebo jeho rodinou, jak se bohužel často stává, šanci na záchranu ztrácí. Přestože máme účinnou léčbu, je léčeno pouze 1–1,5 % nemocných.

Klíčové okamžiky péče o pacienta s akutní CMP:

1. Správné rozpoznání příznaků rodinou, kolegy, kolemjdoucími atd. 2. Správná a okamžitá léčba v nemocnici vybavené specializovanou iktovou (cerebrovaskulární) jednotkou. Problém rozpoznání onemocnění pacientem nebo jeho okolím tkví v tom, že mozek zajišťuje řadu funkcí a příznaky se mění podle toho, která jeho část je postižena.

Mezi nejčastější příznaky patří:

– slabost až úplné ochrnutí poloviny tělaporucha citlivosti poloviny tělaporucha řečináhle vzniklá nevysvětlitelná závrať nebo náhlé pády, zejména ve spojení s předchozími příznakynáhlá porucha ostrosti vidění nebo dvojité viděníčasto žádná bolest.

Na rozdíl od srdečního infarktu, který zpravidla oznamují bolesti na hrudi, bývají příznaky mozkového infarktu různé a často je neprovází bolest, zprvu mohou být až nenápadné. Proto často dochází k jejich podcenění, i když následky mohou být velmi závažné.

Mezi tyto následky patří:

– Ochrnutí na polovinu těla, pacient je navždy upoután na lůžko, závislý na pomoci okolí.- Část pacientů má poruchu řeči a není schopna komunikovat s okolím.- Část přijímá stravu sondou zavedenou do žaludku.- Většina pacientů neudrží moč, jež je třeba odvádět cévkou zavedenou do močového měchýře.- V následujících měsících umírá na komplikace (např. zánět plic) 30–50 % pacientů.

KAZUISTIKA

Uveďme si na příkladech dvou pacientek, hospitalizovaných nedávno na naší klinice, jakou roli v uzdravení hraje časné rozeznání příznaků a léčba. Pacientka, 62 let – v práci „mluvila z cesty, což se upravilo za 2 minuty“. K lékaři se nedostavila. Za 2 týdny se po obědě začala „divně chovat“, nebylo jí rozumět a špatně ovládala pravou ruku. Manžel ji uložil do postele, aby se „z toho dostala“. Když se po dvou hodinách stav nezlepšil, odvezl ji manžel k obvodnímu lékaři.

Do nemocnice je dovezena >6 hodin po vzniku příznaků. Protože se dostavila pozdě, účinná léčba není možná. Došlo k rozvoji obrovského mozkového infarktu, pacientka ochrnula na levou stranu těla, přijímá potravu sondou zavedenou do žaludku, moč je odváděna močovým katétrem, vyžaduje trvalou intenzivní péči.

Nejsou postiženy řečové funkce. Pacientka si plně uvědomuje své postižení. Pacientka, 54 let – cestou z nákupu náhle upadla, nemohla se postavit pro slabost levé dolní končetiny. Zavolala manželovi, který neprodleně volá RZP. Do nemocnice přivezena za 45 minut od vzniku příznaků. Tady provedeno akutně neurologické vyšetření, CT mozku, laboratorní odběry, transkraniální ultrazvuk, který prokazuje uzávěr mozkové tepny. Toto celkem trvá 45 minut, pacientka je léčena po dvou hodinách od vzniku příznaků. Podán lék rozpouštějící krevní sraženiny tPA. Krevní sraženina se však nerozpouští, a tak je pacientka okamžitě indikována na angiografii. Z tříselné tepny je jí zaveden tepenným řečištěm katétr do mozkové tepny, krevní sraženinou uzavřené. Další dávka tPA krevní sraženinu rozpouští. Pacientka, která před výkonem ochrnula na levou polovinu těla, neviděla na levou polovinu zorného pole a necítila levou polovinu těla, je hodinu po zákroku bez obtíží. Po pětidenní hospitalizaci je zcela v pořádku propuštěna domů.

SOUHRN

V současné době existuje účinná léčba mozkového infarktu rozpuštěním krevní sraženiny ucpávající mozkovou tepnu. Tato léčba může být poskytnuta pouze v prvních 3 hodinách. Znalost příznaků onemocnění a urychlené odeslání nemocného do nemocnice cestou RZP mohou zachránit život.

SUMMARY

Cerebrovascular diseases (strokes, brain attacks, cerebral bleeding) are among three leading causes of death. One third of patients die and one third are disabled for the rest of their lives. A modern and efficient treatment of brain attack is trombolysis of the clot that is occluding a cerebral artery. This treatment can only be provided in the first 3 hours of the attack. Early recognition of the signs of the attack and prompt transport of the patient to the hospital via rescue services can save the patient’s life.

O autorovi: MUDr. Robert Mikulík, Neurologická klinika, FN u svaté Anny v Brně