Chlorella pomůže při očistě, únavě i problémech s imunitou. Jak ji správně užívat?

Ačkoli některé zdroje tvrdí, že organismy, jako je chlorella, žijí na Zemi už zhruba 1,5 miliardy let, oficiálně byla tato zelená sladkovodní řasa objevena až v roce 1890 nizozemským botanikem a mikrobiologem M. W. Beijerinckem. Dnes je známá především pro svůj blahodárný vliv na lidské zdraví, který je důsledkem bohatého obsahu vitamínů a minerálů, jejichž podíl se liší v závislosti na jednotlivých druzích. Pokud bychom se na to podívali z obecného hlediska, bývá chlorella bohatá především na tyto látky:

beta-karoten,

aminokyseliny,

bílkoviny ,

, draslík,

fosfor,

hořčík,

železo,

zinek,

vitamíny skupiny B.

Druhy chlorelly

Na světě existuje hned několik druhů a poddruhů této prospěšné řasy. Ve spojitosti se zdravým životním stylem, se nejčastěji setkáte s těmito druhy či liniemi:

Chlorella vulgaris

Označení Chlorella vulgaris pod sebou neukrývá jen konkrétní druh, ale rovnou celý rod této rostliny. Setkat se můžete také s označením Chlorella Japan, které odkazuje na její japonský původ, v současnosti je však rozšířená po celém světě. Pod Chlorellu vulgaris lze momentálně zařadit zhruba 10 existujících druhů této rostliny, z nichž se do potravinářského průmyslu hodí jen některé. Přesto se zpravidla setkáváme pouze s tímto souhrnným označením, pod nímž se může skrývat celá řada konkrétních druhů, a to včetně těch méně vhodných.

Chlorella pyrenoidosa

Mezi nejvyhledávanější zelené sladkovodní řasy patří bez debat také Chlorella pyrenoidosa, která je někdy označována také jako Chlorella sorokiniana. A není divu. Tento druh totiž patří k těm nejúčinnějším. Známý je především pro svou vlastnost odvádět těžké kovy z těla, oplývá navíc vysokým obsahem chlorofylu, což je zelené barvivo zajišťující fotosyntézu. Kromě toho obsahuje nejvíce růstového faktoru zvaného CGF a má velmi pozitivní vliv na střevní mikroflóru a poševní prostředí u žen.

Chlorella pyrenoidosa je bohatým zdrojem vitamínů, ve velkém množství obsahuje například betakaroten, který je významným antioxidantem. Do Česka se dováží zpravidla z asijských zemí, kde se této řase velmi dobře daří díky dostatku slunečných dní. Nejvíce a nejkvalitněji se pěstuje na Tchaj-wanu, následuje Japonsko a nakonec Čína, kde je kvalita poměrně kolísavá.

Chlorella kessleri

Chlorella kessleri je řasa, která se pěstuje v zahraničí i v Česku, a to jak pod širým nebem, tak v laboratoři za pomoci umělého intenzivního osvětlení a jiného denního režimu, kdy se jí energie dodává glukózou. Druhý z uvedených případů bývá pro rostlinu tohoto typu výhodnější, což je dáno delší dobou světelného záření, které chlorelle obecně prospívá. V laboratorně pěstovaných řasách navíc bývá navýšen podíl růstového faktoru CGF, což ještě zvyšuje její účinnost. Podmínky v našich zeměpisných šířkách nejsou pro tento typ rostliny zcela ideální, a tak se její venkovní pěstování spíše nedoporučuje.

Jaké má chlorella účinky?

Chlorellu si lidé pochvalují pro celou řadu zdravotních benefitů. Mezi ty patří:

podpora normální činnosti srdce, cév, střev a jater,

stimulace imunitního systému a podpora obranyschopnosti,

mikrobiální rovnováha,

energie,

vitalita.

Někteří lidé užívají chlorellu také za účelem očisty organismu. Ženy po ní sahají například po vysazení hormonální antikoncepce, kdy se tělo vyrovnává s hormonálním šokem. Nápomocná může být chlorella také při regeneraci tkání, rekonvalescenci chronických obtíží či po užívání antibiotik.

Přípravky s chlorellou

Tato sladkovodní zelená řasa se velmi často užívá ve formě doplňků stravy. Běžně dostupné jsou třeba chlorella prášky a tekuté výtažky. Úplně nejoblíbenější je však chlorella ve formě tablet. Těch na trhu momentálně nalezneme celou řadu. Mezi oblíbené patří například:

Green Ways Chlollera (GW Chlorella),

Nupreme BIO Chlorella,

GreenFood Nutrition Chlorella,

Naturgreen Chlorella Taiwan,

Health Link Chlorella Japan,

Topnature Chlorella,

Zelené potraviny Chlorella Fresh,

Goodie Chlorella tablety BIO.

Chlorellu doporučujeme kupovat u prověřených specialistů na zdravou výživu a online lékárnách, jako jsou:

Grizly.cz

Pilulka.cz

Benu.cz

Chlorella prášky

Chlorella tablety

K dostání je tato sladkovodní řasa také v kombinaci s dalšími zelenými potravinami, jako jsou ječmen a spirulina, která zlepšuje aktivitu bílých krvinek, napomáhá odstraňování těžkých kovů z organismu, má antioxidační vlastnosti a podporuje zdraví srdce. Zelený ječmen je zas známý pro své bohaté nutriční hodnoty, díky kterým se podílí na celkovém povzbuzení lidského organismu.

Zakoupit lze i výrobky, které jsou kombinací všech třech zmíněných rostlin. K dostání je například Chlorella, Spirulina, Zelený ječmen od značky Green Trio či LIFTEA. Koupit se ale dá rovněž chlorella pro psy, konkrétně od značky Yoggies.

Chlorella: užívání

Základním pravidlem užívání chlorelly je začít s malou dávkou a postupně ji navyšovat. Pro začátečníky je vhodné zkusit nejprve chlorella tablety a jejich počet zvyšovat o jednu až tři denně. Zpočátku se také mohou objevit vedlejší očistné účinky, a to nejčastěji v podobě zácpy či nadýmání. Neznamená to však, že je automaticky nutné denní dávku chlorelly snížit, obvykle stačí zvýšit pitný režim a po dobu akutních obtíží zůstat na stejné dávce. Po odeznění příznaků lze množství opět pozvolna navyšovat. Ti, kteří mají s konzumací zelených potravin větší zkušenosti, mohou samozřejmě postupovat i rychleji.

Dlouhodobá kúra

Co se týče toho, jak zvolit cílové dávkování chlorelly v případě dlouhodobé kúry, velmi záleží na tom, co od ní očekáváte. Obecně se však u začátečníků doporučuje denní dávka 3 gramy, což odpovídá 15 tabletám denně, zkušenější konzumenti mohou v navyšování pokračovat až do 5 gramů chlorelly, tedy 25 tablet za den, a ti nejostřílenější se pak mohou zastavit dokonce až na 10 gramech, což vyžaduje konzumaci 50 tablet za den.

Některé odborné zdroje dokonce doporučují ještě vyšší denní dávku. V takovém případě je ale na místě konzultace se specialistou.

Nalezení ideální dávky je ale samozřejmě velice individuální a při jejím hledání je třeba svému tělu pečlivě naslouchat. Že jste dosáhli svého cíle, poznáte například podle toho, že se nevstřebané množství chlorelly začne vylučovat společně se stolicí. Ta bude díky přítomnosti sladkovodní řasy zbarvena do zelena.

Postupné zvyšování dávky pak může ve schématu ráno – poledne – večer vypadat například takto:

ZAČÁTEČNÍK POKROČILÝ UŽIVATEL ZKUŠENÝ UŽIVATEL 1. den 1 – 0 – 0 1 – 0 – 0 2 – 0 – 0 2. den 1 – 0 – 1 2 – 0 – 1 4 – 0 – 2 3. den 2 – 0 – 1 3 – 0 – 2 6 – 0 – 4 4. den 2 – 0 – 2 4 – 0 – 4 8 – 0 – 6 5. den 3 – 0 – 2 4 – 3 – 4 10 – 2 – 6 6. den 3 – 0 – 3 5 – 3 – 5 12 – 2 – 8 7. den 3 – 1 – 3 5 – 3 – 7 12 – 4 – 8 8. den 3 – 2 – 3 6 – 3 – 7 12 – 4 – 10 9. den 3 – 3 – 3 7 – 3 – 7 12 – 6 – 12 10. den 4 – 3 – 3 8 – 4 – 7 14 – 6 – 14 11. den 5 – 3 – 3 8 – 4 – 8 16 – 8 – 16 12. den 5 – 3 – 4 9 – 4 – 8 16 – 10 – 16 13. den 5 – 3 – 5 9 – 5 – 8 18 – 10 – 16 14. den 5 – 4 – 5 10 – 5 – 8 20 – 10 – 18 15. den 5 – 5 – 5 10 – 5 – 10 20 – 10 – 20

Jak z tabulky výše vyplývá, celodenní dávku chlorelly je dobré rozdělit do několika menších, přičemž první by měla být užita ráno nalačno alespoň půl hodiny před snídaní, protože trávicí systém v této době dokáže vstřebat nejvíce biologicky aktivních látek.

S rozestupem mezi jídly je pak během dne dobré užívat i zbývající tablety. Není to však podmínkou. Důležité je, aby to vyhovovalo přímo vám. Obecně však platí pravidlo, že čím lépe je celková denní dávka rozložena do celého dne, tím efektivněji dokáže tělo aktivní látky z chlorelly zpracovávat. Záleží ale také na současném zdravotním stavu každého uživatele. Zatímco zcela zdraví jedinci mohou denní dávku rozdělit do 2–3 menších, diabetikům se doporučuje raději až 5 malých dávek denně, a to kvůli účinkům na stabilizaci cukru v krvi.

Krátkodobá kúra

Chlorella je samozřejmě vhodná i pro krátkodobé očistné kúry. I v tomto případě je nutné začít spíše na nižších dávkách a ty postupně navyšovat, a to až o 3–5 tablet denně. Cílová dávka se pak odvíjí od obtíží, které chcete pomocí řasy řešit. Vypadat může například takto:

DŮVOD UŽÍVÁNÍ ZAČÁTEČNÍCI POKROČILÍ UŽIVATELÉ ZKUŠENÍ UŽIVATELÉ Pravidelná očistná kúra (1–3 týdny) 3–5 g 5–10 g 7–15 g Očistná kúra po užívání antibiotik (7–21 dní) 3–7 g 5–12 g 10–15 g Podpora regenerace tkání (2–4 týdny) 5–7 g 5–12 g 10–15 g Při chronických obtížích (1–3 týdny) 3–5 g 5–10 g 7–15 g Po vysazení hormonální antikoncepce (2–6 týdnů) 3–5 g 5–10 g 7–15 g Eliminace těžkých kovů (3 dny) – 10–15 g 10–20 g

Kdy se stanu pokročilým uživatelem?

I toto je velice individuální záležitostí, obecně se dá ale říct, že po absolvování jednoho dávkovacího schématu určeného pro začátečníky jste připraveni dávkování zvýšit. Tedy za předpokladu, že kúra proběhla bez výrazných obtíží a po dosažení cílové dávky se u vás nevyskytují vedlejší účinky či jiné problémy.

Myslete na to, že každý člověk je jiný a rozhodně není potřeba lpět na přesných tabulkových číslech. Výše popsané postupy by měly sloužit pouze jako inspirace k nalezení toho, co nejlépe vyhovuje vám samým, nikoli jako psané pravidlo.

Jak dlouho chlorellu užívat?

Jak už zaznělo výše, chlorella je vhodná pro krátkodobou očistu i dlouhodobé užívání. To však neznamená, že ji lze konzumovat nepřetržitě. Naopak. Přestávka o délce 2–4 týdnů se doporučuje dělat každé tři měsíce. Pak je možné chlorellu opět nasadit dle vaší potřeby.

Chlorella: nežádoucí účinky

Ačkoli je chlorella známá svými bohatými nutričními vlastnostmi a kladnými účinky na zdraví, v některých případech může také škodit. Typicky se tak děje po interakci s některými léky. Užívání chlorelly by se měli vyvarovat například lidé:

užívající léky na potlačení imunity či léky na ředění krve,

s onemocněním žilního systému,

po transplantaci některého orgánu,

s autoimunitním onemocněním,

s hyperfunkcí štítné žlázy,

s chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu.

Kvůli nedostatku studií nelze ani říct, zda je bezpečná chlorella v těhotenství. Odborníci její konzumaci v tomto období tedy spíše nedoporučují. Podobně je tomu v případě kojících žen a dětí do tří let. Praxe ale zatím ukazuje, že řasa vliv na vývoj plodu nemá a nastávajícím matkám v některých případech dokonce pomáhá jako prevence anémie.

Nepříjemnosti se pak mohou objevit také v případě vyšší dávky. Ačkoli předávkování jako takové u chlorelly nehrozí, mohou vás potrápit nepříjemné zažívací potíže, jako je nadýmání či zácpa. V některých případech vás může přepadnout také nevolnost a únava. Dobrou zprávou je, že tyto obtíže ustoupí, jakmile se tělo novým látkám přizpůsobí. Pozor je třeba dávat také na užívání chlorelly během teplých měsíců. V některých případech totiž může způsobovat zvýšenou citlivost vůči slunečnímu záření.

Ve vzácných případech se může objevit také alergie na sladkovodní řasy, kterou dotyčný pozná podle dýchacích obtíží, podráždění sliznic v ústech a krku nebo průjmu. Tyto vedlejší účinky zpravidla souvisí s očistným procesem a probíhající úpravou střevní mikroflóry a obvykle samy brzy odezní. Poučením by v tomto případě mělo být následné snížení dávky, během akutních potíží pomůže i zvýšený příjem čisté vody.

Na co si dát při užívání chlorelly pozor?

Ti, kteří mají s chlorellou zkušenosti, jistě vědí, že se sladkovodní řasu nedoporučuje zapíjet ovocnými šťávami s vyšším množstvím vitamínu C. Má totiž sílu některé účinky chlorelly „deaktivovat“. Pozor byste si měli dát také na potraviny s vysokým obsahem této složky anebo vědomě užívané doplňky stravy.

Pokud chcete mít jistotu, že ze sladkovodní řasy vytěžíte všechna její pozitiva, vyhněte se také jejímu kontaktu s kovovou kávovou lžičkou či jinými obdobnými nástroji. Mohlo by totiž dojít ke snížení antioxidačního účinku. Myslete rovněž na dostatečný pitný režim, který se při užívání chlorelly doporučuje zvýšit, v opačném případě si můžete přivodit zácpu.

Zdroje: lékárna.cz, nustore.cz, zelenyobchod.cz, superionherbs.cz