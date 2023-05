Cholera v Jemenu má podle WHO 34 obětí, více než 2000 nakažených

V období od 27. dubna do sedmého května bylo podle WHO zaznamenáno 2022 případů akutní cholery v devíti správních oblastech včetně hlavního města Saná. Jde už o druhou vlnu úmrtí spojených s cholerou v Jemenu, kde smrtící válka zničila řadu nemocnic, a miliony lidí mají problém s přístupem k jídlu a čisté vodě.

WHO nyní považuje situaci v Jemenu za jednu z nejhorších humanitárních krizí, společně se Sýrií, Jižním Súdánem, Nigérií a Irákem.

Cholera je vysoce infekční onemocnění, které napadá zažívací ústrojí. Vyvolávají ji bakterie přenášené znečištěnou vodou či potravou. Vnějšími příznaky jsou silné průjmy a často smrtelná dehydratace organismu.

Konflikt mezi jemenskou vládou prezidenta Abdar Mansúra Hádího a menšinovými šíity trvá od roku 2014. Vládní jednotky mají nyní pod kontrolou zhruba 70 procent území na jihu a východě země, povstalci ovládají severozápad včetně metropole Saná. Dočasným sídlem vládních úřadů je proto nyní Aden.

Boje v Jemenu si za poslední dva roky podle Dětského fondu OSN (UNICEF) vyžádaly na 7700 obětí na životech, včetně nejméně 1564 dětí. Na dva miliony jemenských dětí trpí akutní podvýživou.