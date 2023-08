Chřipka v těhotenství ohrožuje i zdraví miminka. Které léky můžete užívat?

Těhotenství a chřipka

Chřipka je virové onemocnění, které se šíří prostřednictvím drobných kapének, jež se do vzduchu dostanou nejčastěji při kašlání, kýchání nebo smrkání. Toto onemocnění je především v průběhu chladnějších měsíců velice běžné a samozřejmě se nevyhýbá ani nastávajícím maminkám. Z důvodu snížení jejich obranyschopnosti jsou totiž těhotné ženy během sezónních epidemií k této nákaze náchylnější a patří tak mezi nejvíce ohrožené skupiny pacientů.

Chřipka v začátku těhotenství (především během prvních tří měsíců) může výrazně ohrozit plod a zvyšuje riziko různých malformací, jako je například postižení centrálního nervového systému, deformace končetin nebo rozštěp rtů. V některých případech může způsobit také předčasný porod nebo samovolný potrat. Ačkoliv je pravděpodobnost těchto komplikací velmi nízká, nastávající maminky by chřipku neměly podceňovat a místo toho dostatečně odpočívat.

Příznaky chřipky v těhotenství

Chřipka se vyznačuje poměrně krátkou inkubační dobou a příznaky se tak obvykle dostaví v horizontu několika hodin až několika dní. Mezi první projevy patří celková slabost, teplota a různé bolesti, později následují potíže typické pro běžné nachlazení. Onemocnění většinou trvá zhruba 5 až 7 dnů, ale únava může přetrvávat dokonce i měsíc.

Hlavní projevy chřipky a nachlazení

Rýma

Kašel

Škrábání v krku

Bolesti hlavy

Bolesti svalů a kloubů

Bolest za očima

Zvýšená teplota

Horečka

Zimnice

Únava a celková slabost

Jak léčit chřipku v těhotenství?

Nastávající maminky by se nikdy neměly snažit chřipku přechodit a vyhnout by se měly také samoléčbě nebo experimentům s alternativními léčebnými metodami. Ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, bylinné čaje a tinktury i některé léky mohou být pro těhotnou ženu i její plod nebezpečné. Co na chřipku v těhotenství tedy pomáhá?





Pokud těhotná žena onemocní nachlazením či chřipkou, svůj stav by měla konzultovat s lékařem, který jí doporučí další postup. Důležitý je především klid na lůžku, dostatečný příjem tekutin a příjem vitaminů (zejména ovoce a zeleniny s obsahem vitaminu C) v dávkách, které jsou v průběhu těhotenství vhodné.

Nastávající maminky by si však měly dát pozor na nadužívání některých vitaminů, a to především při konzumaci různých potravinových doplňků. Vhodné je proto sáhnout raději po produktech, které jsou určené přímo pro těhotné ženy.

Léky na chřipku pro těhotné

Nachlazení i chřipka jsou nemoci, které pacienti běžné léčí pomocí přípravků určených pro zmírnění potíží, jež infekci doprovázejí. Jedná se tedy o kapky do nosu, přípravky proti kašli, ale také léky, které snižují teplotu a přináší úlevu od bolesti hlavy, svalů a kloubů. V období těhotenství se však většina těchto léků nedoporučuje nebo je jejich konzumace omezená. Každé užívání léků je proto nutné konzultovat s lékařem.

Zcela zakázané jsou pro nastávající maminky léky s obsahem ibuprofenu, v průběhu třetího trimestru poté i léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové. Vhodné nejsou ani léky proti kašli, jako je Bromhexin a Mucosolvan, nebo některé kapky do nosu. Které přípravky tedy mohou těhotné ženy bez obav užívat?

1. trimestr – léky s účinnou látkou paracetamol a kyselinou acetylsalicylovou

2. trimestr – léky s účinnou látkou paracetamol a kyselinou acetylsalicylovou

3. trimestr – pouze léky obsahující paracetamol

Vysoká horečka je nebezpečná v kterékoliv fázi těhotenství, jelikož zvyšuje riziko potratu a může negativně ovlivnit vývoj plodu. Proto je důležité ji snižovat, a to například pomocí Paralenu nebo Panadolu, které jsou v průběhu těhotenství bezpečné a pomáhají také při tlumení bolesti.

Další vhodné přípravky

Co se týče rýmy, většina nosních sprejů není pro těhotné ženy vhodná. Účinným pomocníkem v boji s tímto zdravotním problémem mohou být přírodní nosní spreje s mořskou vodou (například Pinosol nebo Vincentka spray), dále také nosní konvička, náplast či mastička napuštěná směsí přírodních éterických olejů nebo křížové tejpy, které mechanicky působí na ucpané dutiny.

Jelikož většina léků na kašel obsahuje léčivo, které by mohlo poškodit plod nebo ohrozit těhotenství, nastávající maminky to v tomto ohledu nemají vůbec jednoduché. Proto je vždy na místě konzultace s odborníkem.

Při léčbě bolesti v krku by si těhotné ženy měly dát pozor na některé bylinné čaje, a to zejména na ty, které obsahují mátu či šalvěj. S lékařem je vhodné konzultovat také pití čajů s jitrocelem, mateřídouškou nebo lípou. Nevhodné jsou léky obsahující lokální anestetikum, jako je Orofar nebo Septolete, vyzkoušet naopak můžete Septisan či Amoclen. Co se týče kloktadel, lze užívat tinkturu z heřmánku.

Kdy vyhledat lékaře?

Jestliže potíže přetrvávají delší dobu, horečka neustupuje a dostaví se urputný kašel, těhotná žena by měla pro jistotu vyhledat lékaře. Toho je nutné kontaktovat také v případě, že se dostaví některé z následujících příznaků:

Silná bolest nebo tlak na prsou

Náhlá slabost a zmatené chování

Potíže s dýcháním

Vykašlávání krve

Silné zvracení

Slabé pohyby plodu

Jak se proti chřipce účinně bránit?

Určitě není nutné připomínat, že těhotné ženy by měly omezit kontakt s lidmi, kteří už chřipkou onemocněli. V době, kdy venku řádí chřipková epidemie, by se však nastávající maminky měly vyhnout také uzavřeným a nevětraným prostorám, kde se koncentruje velké množství lidí. Jde například o prostředky hromadné dopravy, kina, divadla, sportovní haly, ale také školy a školky.

Součástí preventivních opatření by měla být také zvýšená konzumace ovoce a zeleniny, které obsahují vitamin C, dostatečný odpočinek a také větší důraz na hygienu. Kapénky totiž ulpívají na rukách, použitých kapesnících i dalších kontaminovaných předmětech. Důležité je proto časté a pečlivé mytí rukou.

Očkování proti chřipce

Pokud jde o očkování proti chřipce, to by žena měla v ideálním případě absolvovat ještě před samotným početím. Někteří lékaři ho totiž v průběhu těhotenství již nedoporučují, ačkoliv je v dnešní době možné očkovat proti chřipce ve všech trimestrech. Tento krok je ovšem vždy vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.