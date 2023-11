Čištění organismu a pleti po Vánocích

Díky předchozím příspěvkům v rubrice Vady na kráse bychom už měli mít dostatek informací o tom, že kosmetika dokáže ovlivnit povrchovou vrstvu kůže, ale že jedině kvalitní kosmetika dokáže cíleně zlepšit stav pokožky.

Dnešní téma je věnováno péči a problematice aknózní i vysoce citlivé pleti. Pokusíme se vám odpovědět, na co se zaměřit a jaký zvolit správný postup, abychom zlepšili celkový stav problematické pleti právě v tomto povánočním čase. I tentokrát odpovídá majitelka kosmetické firmy RYOR Ing. Eva Štěpánková. Tentokrát nebudu hovořit pouze o kosmetice. Řešení problému péče o velmi citlivou a aknózní pleť totiž nesouvisí pouze s výběrem a následnou aplikací vhodných kosmetických postupů a přípravků. Obecně lze konstatovat, že kvalitu pleti významně řídí a ovlivňuje naše životospráva. Pro maximální a dlouhodobý efekt proto doporučuji postup, který zahrnuje kromě vnější očistné péče o pleť i nezbytnou celkovou vnitřní očistu organismu.

Nejdříve tedy vnitřní očistná kúra – pročištění střev. Nejsem příznivcem drastických,,zaručeně fungujících“ diet nebo hladovění (nejsou-li indikovány lékařem), ale obecně platí, že vhodnou úpravou stravovacích návyků a nastavením rovnováhy mezi příjmem potravy a výdejem energie, lze docílit i výrazného zlepšení celkového stavu organismu a tím i vzhledu pokožky. Kromě zvýšeného příjmu stravy bohaté na vlákninu doporučuji vyzkoušet i některé z přípravků kategorie nativní stravy. Ideální jsou přípravky bez obsahu konzervantů, stabilizátorů nebo barviv. Některé suché směsi, které jsou k dostání na trhu, se jednoduše připraví tak, že je večer zalijeme studenou vodou a necháme přes noc nabobtnat. Vzniklé pyré ráno dochutíme jogurtem nebo kousky čerstvého ovoce a chutná snídaně je hotová.





Ideální je doplnit tuto kúru ještě pročištěním lymfatického systému. Kromě speciálních masáží nebo lymfodrenážních procedur je vhodné i pití speciálních čajů, a to nejméně po dobu 6 týdnů. Účinky se projeví nejenom na vašem zdraví, ale také na kvalitě pleti. Čaj dokonale pročistí lymfatický systém, zlepší funkci sleziny, která v těle řídí imunitní systém.

V zimním období pozoruji pravidelně výrazné zhoršení kvality pleti a zvýšenou tvorbu akné, a to nejen na obličejových partiích. Jak mohu tento,,sezónní úkaz“ efektivně zmírnit, případně mu předejít?

Odpověď: Kromě shora uvedených doporučení je třeba se v takovém případě zaměřit na vnější péči a očistu pleti. K čištění aknózní pleti doporučuji použít speciální přípravek s mořskými řasami, neboť citlivě odstraňuje přebytečný kožní maz, dlouhodobě udržuje matný vzhled a vláčnost pleti. Vhodná je i pěna s výtažkem mořských řas na mytí i jiných aknózních částí těla, jako jsou záda, ramena, dekolt.

Na dočištění doporučuji použití bylinného tonika s extraktem ze šalvěje, jalovce a tea tree oleje, které mají adstringentní a protizánětlivý účinek. Na noc je vhodná aplikace přípravku s antimikrobiálním a protizánětlivým účinkem, např. krém s fytosfingosinem. Snižuje tvorbu kožního mazu, výrazně zlepšuje stav pleti a omezuje projevy akné.

Přes den je dobře používat krém opět s mořskými řasami – redukuje tvorbu kožního mazu a intenzivně hydratuje pokožku. Preventivně působí na vznik rozšířených pórů a dlouhodobě udržuje matový vzhled pleti. Jedenkrát týdně doporučuji gelovou slupovací masku, po které pleť získá sametově matný vzhled, je hladká, jemná a dostatečně hydratovaná. Jedná se o hluboko čisticí přípravek s obsahem extraktu z aloe vera, přesličky a obilných klíčků, který spolehlivě odstraní veškeré usazeniny z pokožky. Maska je určena i k ošetření míst, jako jsou záda, ramena, dekolt.

A co říci závěrem? Každá žena může být krásná především tím, co vyzařuje. Důležité je umění, zachovat si především zdravou mysl a vyladit svůj vnitřní vesmír do maximální pohody. Buďte samy se sebou spokojené, hýčkejte se a opatrujte, uvidíte, jak pěkný může být svět ve vašem okolí. Hodně štěstí do nového roku 2009 Ing. Eva Štěpánková

