Co dělat, když se vám při štědrovečerní večeři zasekne kost z kapra v krku

Pravděpodobně vás bude v krku hodně škrábat, bolet a nutit ke kašli, ale pokud udržíte chladnou hlavu a nebudete kašlání potlačovat, možná se kosti rychle zbavíte. Jestliže se ale zabodne hluboko do jícnu, nesnažte se ji zajíst chlebem či tučným jídlem. Odborníci to nedoporučují, kost se může posunout dál nebo zlomit.
Zaseknutá rybí kost dokáže potrápit
Kosti z kapra jsou velmi tenké a ostré. Tento druh ryby obsahuje velké množství drobných kůstek, které jsou v mase rovnoměrně rozptýlené. I když se člověk snaží kapra před smažením poctivě vykostit, není žádnou vzácností, že v něm několik kostí zůstane.
Pokud budete jíst pomalu a jednotlivá sousta dobře žvýkat, případnou kost pravděpodobně objevíte. Rychlé jezení a hltání ale může snadno skončit zapíchnutím kostičky v ústní dutině či krku. Děti mívají větší krční mandle, takže se stává, že v nich kůstka uvízne. Často také dochází k tomu, že se kost zabodne do kořene jazyka.
Typickým příznakem bývá bodavá bolest a neschopnost polykat. Když kost uvízne v této oblasti, dá se někdy ještě svépomocí vyjmout. Mnohem horší jsou ale situace, kdy se zabodne hlouběji v krku a jícnu. V tomto případě ucítíte silné píchání a škrábání v krku, pocit dušení a nucení ke kašlání.
A právě poslední zmiňovaný bod je klíčový – kašlání je totiž přirozený obranný mechanismus, kterým se tělo snaží zbavit překážky v dýchacích cestách. Nijak ho tedy nepotlačujte.
Zachovejte klid a kašlete
Je logické, že když se vám zničehonic zasekne v krku kost a ucítíte silnou bolest, přepadne vás strach či panika. Snažte se však zachovat klid. Díky tomu se vám bude lépe dýchat, tělo se trochu uvolní a vy se budete moct soustředit na co nejrychlejší a nejefektivnější odstranění kosti.
Přirozenou reakcí na podráždění v podobě zapíchnuté kosti v krku je kašel. Dráždění ke kašli nepotlačujte, nechte mu zcela volný průběh. Pokud není kost zabodnutá opravdu hluboko, měla by se sama uvolnit. Jestliže je ale zapíchnutá hluboko ve sliznici nebo se dostala až do jícnu, nemusí kašlání přinést žádnou úlevu.
Pomáhá chleba a hutné jídlo?
Mezi oblíbené babské rady patří zajíst kost z kapra kouskem chleba, maštěným bramborem nebo banánem. Je pravda, že hutné a kluzké sousto může drobnou pružnou kostičku uvolnit a poskytnout úlevu. Kost pak poputuje do žaludku, kde se o její rozklad postarají žaludeční šťávy.
Na druhou stranu mnoho odborníků tento postup nedoporučuje, protože kost se může dostat hlouběji do trávicího traktu a způsobit komplikace. Případně se zlomí a část zůstane ve sliznici. Vhodnější je zkusit pár doušků čisté vody. Navíc pokud už se dávíte a nemůžete polykat, těžko ještě do sebe dostanete sousto chleba.
Je tedy důležité rozlišit, o jak moc vážnou situaci se jedná a kde kost uvízla. Ve chvíli, kdy člověk kašle a bolí ho krk, to není úplně snadné určit. Nicméně pokud cítíte opravdu silnou bolest za hrudní kostí, s největší pravděpodobností máte kost zabodnutou v jícnu. A v tomto případě už vám chléb ani voda nepomůžou.
Kdy se vyplatí jet na pohotovost?
Pokud se vám nedaří kosti zbavit a máte potíže přetrvávající déle než 60 minut, měli byste se raději vydat na pohotovost. Odborník kostičku bezpečně odstraní a vy budete moct po chvíli odejít domů. O něco náročnější však může být odstranění kosti z jícnu.
Někdy je nutné přistoupit k endoskopii, která se většinou provádí v celkové anestezii. Lékař zhodnotí stav pacienta, a pokud zjistí, že došlo k vážnějšímu poškození jícnu a rozsáhlejšímu krvácení, zavede mu nasogastrickou sondu a zahájí antibiotickou léčbu, aby se předešlo infekci.
Bolest v krku a pocity podráždění mohou v krku přetrvávat ještě nějakou dobu poté, co je kostička odstraněna. Tyto nepříjemnosti jsou způsobeny zmiňovanými škrábanci a drobnými poraněními na sliznici. Bohužel se musíte obrnit trpělivostí a nějakou dobu vydržet, než se rány zhojí.
Kdy urychleně vyhledat pomoc?
S vyhledáním lékařské pomoci rozhodně neotálejte, pokud je uvíznutí kosti v krku spojeno se silným dávením, krvácením, nebo dokonce zvracením. Tady už riskujete opravdu vážné komplikace, pokud situaci zanedbáte.
Podobně tomu platí i u malých dětí, které mají v porovnání s dospělými hodně úzké dýchací cesty. Dětem navíc jen těžko vysvětlíte, že mají zůstat v klidu, když cítí silnou bolest a nemohou normálně dýchat.
Větším nebezpečím jsou drůbeží kosti
Rybí kosti jsou relativně měkké a pružné. Nebývají moc velké a v porovnání s kuřecími nebo krůtími kostmi tak nepředstavují tak vysoké riziko. Naopak drůbeží kosti jsou větší, tvrdé a lámavé. Mohou způsobit perforaci jícnu a při zanedbání ohrozit pacienta na životě. Tyto kosti určitě nikdy nezajídejte a nesnažte se je z krku vytahovat vlastními silami.
