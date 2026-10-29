Co se děje s naším tělem, když přestaneme kouřit? Během prvních týdnů se zlepšuje funkce krevního oběhu, tvrdí výzkumy

S každou vykouřenou cigaretou do sebe člověk přijímá tisíce chemických látek, z nich většina je pro organismus škodlivá. Snad každý dnes ví, že kouření zanáší plíce. Kromě nich má ale tento zlozvyk negativní dopad také na mnoho dalších orgánů, včetně srdce, mozku nebo cév. Rychlost zotavování po vysazení tabákových výrobků pak závisí především na tom, jak dlouho dotyčný kouřil a kolik cigaret denně spotřeboval.
Co se dozvíte v článku
První minuty a hodiny
Již pouhých několik hodin po vykouření poslední cigarety můžete zaznamenat první změny. Respektive, už po 20 minutách nekouření začíná klesat krevní tlak i srdeční frekvence, jelikož vaše srdce přestává být vystaveno účinkům nikotinu, který do sebe dostáváte při vdechování cigaretového kouře.
Dále se během několika hodin uleví také vašemu krevnímu oběhu, do něhož se z kouře dostává oxid uhelnatý. Jedná se o toxický plyn, jež má schopnost vázat se na hemoglobin a nepříznivě tím ovlivňovat přenos kyslíku v krvi. Relativně krátce poté, co přestanete kouřit, jeho hladina v krvi klesne, takže orgány a tkáně v těle, především mozek, srdce a svaly, jsou opět účinněji zásobované kyslíkem.
PROČ LIDÉ KOUŘÍ?
Nikotinu se přitom tělo zbaví přibližně mezi 24 až 48 hodinami po poslední cigaretě. Během této doby můžete pociťovat nepříjemné abstinenční příznaky, jako je únava, neklid, podrážděnost a silná chuť si zapálit. Pakliže ale překonáte prvních pár dní, zjistíte, že poté už chuť na cigaretu není tak silná jako dříve.
Plíce se čistí a dýchání se zlepšuje
Nejviditelněji se kouření projevuje na dýchacím systému, zejména na plicích. Vdechování kouře podporuje tvorbu hlenu, takže kuřáci obvykle trpí nepříjemným kašlem. Kromě toho kouř poškozuje drobné řasinky, které pomáhají odstraňovat nečistoty z dýchacích cest. Pakliže s kouřením skoncujete, jejich funkce se postupně obnoví a vrátí do normálu.
Kuřácký kašel ovšem může paradoxně v prvních dnech nebo týdnech po poslední cigaretě zesílit. Je to z toho důvodu, že se dýchací cesty začínají čistit a produkují více hlenu, který dráždí k vykašlávání. Takže ačkoliv se to může jevit, jako zhoršení zdravotního stavu, jedná se o zcela přirozenou součást regenerace.
I přesto byste však měli navštívit lékaře, pokud se kašel stále zhoršuje a potíže neodeznívají. Ne vždy za to totiž může odvykání kouření. Příčinou může být i nějaký zdravotní problém. Kašel, sípání a dušnost by se měly postupně zmírnit zhruba v řádu několika týdnů až měsíců. S tím se pojí i zlepšení fyzické kondice a výrazně mírnější zadýchávání se při chůzi do schodů.
Srdce a cévy
Jak už bylo výše zmíněno, kuřáci si tímto zlozvykem nepoškozují pouze plíce, ale také třeba srdce a cévní systém. Vzhledem k tomu, že příjem nikotinu má za následek zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku, srdce a cévy jsou při kouření více zatěžovány.
Může tak docházet k poškozování cévních stěn a postupnému rozvoji aterosklerózy, čímž se zvyšuje šance, že vás postihne infarkt nebo mrtvice. Riziko srdečních onemocnění přitom klesá už během prvních let po skončení s kouřením.
Krevní oběh se postupem času dostává do normálu a ani srdce už není vystaveno škodlivým účinkům cigaretového kouře, takže není tolik zatěžováno a funguje lépe. Výzkumy uvádějí, že zhruba po 15 letech se riziko rozvoje ischemické choroby srdeční může přiblížit úrovni riziku u lidí, kteří nikdy nekouřil.
Lepší čich, chuť i vzhled
Pozitivní změny po poslední cigaretě se netýkají jen vnitřních orgánů. Mnoho lidí si během prvních dnů bez kouření všimne, že intenzivněji vnímají vůně a chutě. Důvodem je skutečnost, že kouření často narušuje fungování smyslových receptorů, což obvykle vede k ovlivnění chuti a čichu.
Kouření se navíc může odrazit i na stavu vaší pokožky, zubech, nehtech a samozřejmě i na vašem dechu. Po vysazení tabákových cigaret tak postupně mizí nejen typický zápach z oblečení, ale také se zlepšuje stav vaší ústní dutiny. Vrásky a zažloutnutí zubů sice jen tak nezmizí, ale ukončením kouření zabráníte tomu, aby se situace ještě zhoršovala.
Někteří lidé po odvykání zaznamenají také větší chuť k jídlu nebo mírné zvýšení hmotnosti. Nikotin totiž ovlivňuje chuť k jídlu a po jeho vysazení se mohou změnit stravovací návyky. Svoji roli hraje také to, že člověk začne cigaretu nahrazovat sladkostmi nebo drobným občerstvením. Případnému přibírání však lze předcházet pravidelným pohybem, vyváženou stravou a dostatečným pitným režimem.
Zdroje: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, evidence.nejm.org