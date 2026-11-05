Co se děje s tělem, když málo spíme? Po dni dochází k výpadkům pozornosti. Dle studie to souvisí s mozkomíšním mokem

Obecně platí, že dospělý člověk by měl denně spát sedm až devět hodin. Zdravotní přínos spánku je nezastupitelný, dochází během něj například ke zpracování informací a upevňování vzpomínek v mozku, regulaci hormonů nebo podpoře imunitního systému a psychické pohody. Při jeho nedostatku vám nehrozí jen únava, ale i jiné zdravotní potíže, jako je vyšší riziko obezity, cukrovky 2. typu či srdečně-cévních onemocnění.
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Po 24 hodinách klesá pozornost a zpomalují se reakce
Pokud jste zůstali celý den a noc vzhůru, můžete na sobě pociťovat výraznou únavu, horší soustředění a pokles pozornosti. Lze například zaznamenat pomalejší reakce, zhoršený úsudek nebo nárůst chybovosti během běžných činností. Potíže se projevují i v koordinaci pohybů, rozhodování a vybavování si informací. V této fázi vzrůstá riziko nehod, zejména nebezpečné je pro dotyčné v tomto stavu řídit.
Dle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je možné 24hodinové bdění z hlediska některých schopností přirovnat ke hladině alkoholu v krvi 0,10 %. Podotýkáme, že jde pouze o orientační přirovnání. Organismus na únavu obvykle reaguje zvýšením aktivity stresových hormonů, a to kortizolu či adrenalinu. Následkem toho může člověk nabýt dojmu, že je ještě schopný fungovat, ačkoli reálně jeho výkon už znatelně poklesl.
Mozek se snaží vykompenzovat nedostatek spánku po svém
Se zajímavými poznatky ohledně toho, co se v mozku děje po probdělé noci, přišla studie vědců z Massachusettského technologického institutu (MIT) publikovaná v roce 2025 v časopise Nature Neuroscience. Ti si při pozorování 26 dobrovolníků všimli, že krátké výpadky pozornosti způsobené nedostatkem spánku se objevují s prouděním mozkomíšního moku směrem ven z mozku.
Tekutina se do něj začala navracet až po znovunabytí pozornosti. Vědci se na základě toho domnívají, že mozek se tímto způsobem částečně snaží vykompenzovat chybějící spánek. Přesný mechanismus tohoto jevu ale není znám a je zapotřebí ho ještě objasnit.
Po 36 hodinách vzrůstá únava a chuť k jídlu
S každou další hodinou se silněji ozývá takzvaný spánkový tlak, tak se označuje přirozená potřeba organismu usnout. Únava může dosáhnout takové úrovně, že pro dotyčného může být velmi obtížné i jen udržet oči otevřené. Se zesilující únavou naopak upadá nálada, pozornost a schopnost zvládat stresové situace.
Nedostatek spánku má dále vliv na regulaci hormonů a metabolismu. Současně pozměňuje vnímání hladu a sytosti, respektive zvyšuje chuť k jídlu. Z výzkumů též vyplývá, že dlouhé bdění souvisí s nárůstem určitých zánětlivých markerů v krvi. Jeho vinou může navíc docházet k výkyvům nálad, podrážděnosti či úzkosti.
Po 48 hodinách nastupují mikrospánky
Po dvou dnech beze spánku je pro mozek velmi náročné udržet pozornost a kontrolovat reakce. V této fázi nastupuje jeden z nejnebezpečnějších jeho projevů, kterým jsou mikrospánky. Jedná se o krátké, mimovolní epizody spánku, během nichž daný jedinec přestává na několik sekund zcela vnímat okolní prostředí. Nemusí si toho přitom vůbec být vědom. Zvláště nebezpečnými se takové výpadky mohou stát při obsluze strojů nebo za volantem.
Zároveň dochází k prohloubení vyčerpání, zhoršení paměti a objevit se mohou i poruchy vnímání. Dotyční mohou pociťovat vedle úzkosti a podrážděnosti pocit odcizení od sebe samých či okolního světa. Dostavit se mohou také halucinace, tedy vjemy neodpovídající skutečnosti.
Dopady nadměrného spaní: zvýšené riziko obezity či cukrovky hrozí dle výzkumů těm, kdo pravidelně dlouho vyspávají
Po 72 hodinách se objevují bludy
Tři dny bez spánku znamenají pro tělo extrémní zátěž, nutkání usnout je obrovské a k mikrospánkům dochází stále častěji. Člověku činí potíže logicky uvažovat, soustředit se nebo kontrolovat své emoce. Takový jedinec se může chovat úzkostně, sklíčeně, ale také agresivně a nezvykle podrážděně.
Nedostatek spánku se dále významně podepisuje na smyslových vjemech. Halucinace se postupně stávají složitějšími a přidávají se k nim bludy. Nesprávně vykládat si však člověk může i reálné podněty, jako třeba výrazy tváří nebo předměty v okolí.
V krajních případech se tyto projevy podobají akutní psychóze. Je nicméně nutné dodat, že výzkum extrémního nedostatku spánku je omezený, a tedy není možné přesně předpovědět, kdy a v jaké podobě se jednotlivé příznaky dostavují.
Po 96 hodinách se organismus dostává na hranici svých možností
Po čtyřech dnech beze spánku dotyčný trpí vážným narušením vnímání reality. Daný jedinec se potýká s halucinacemi, bludy a zmateným myšlením, které mu mohou ztěžovat orientaci v prostoru a chybně vyhodnocovat běžné situace. Člověk se zoufale touží vyspat, přičemž organismus může do krátkých epizod spánku upadat mimovolně.
Přesný průběh ale nelze na základě hodin přesně odvodit, roli hraje zdravotní stav dotyčného, jeho předchozí spánkový režim a další okolnosti. Závažné příznaky se proto mohou dostavit dříve a jejich intenzita se může napříč lidmi lišit.
Je třeba zdůraznit, že takto dlouho bdít představuje vážné zdravotní riziko. Pokud byste se dostali do stavu, kdy byste po delším odpírání si spánku pociťovali výraznou zmatenost, trpěli na halucinace či u sebe pozorovali jiné závažné změny psychického stavu, je třeba neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.
Zdroje: healthline.com, health.clevelandclinic.org, medicalnewstoday.com, news-medical.net