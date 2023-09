Čočky, sádra, očkování. Kolik kde zaplatíte

„Cena se může lišit, protože větší zdravotnické zařízení má vyšší režii, ale zase nižší cenu materiálu, protože ho nakupuje víc.

Pokud se rozhodne nadstandard neposkytovat, nemusí. Je to ale pro pacienta výhodnější, protože se od ceny odečte to, co hradí pojišťovna. Jinak sumu musí uhradit celou,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň s tím, že v letošním roce se už úřad rozšiřovat seznam lepší péče nechystá.

Ve hře je však stále možnost připlatit si za to, že si sami zvolíme, který lékař nás bude operovat. Zákon to však umožní nejdřív v dubnu. Do té doby se zařízení, která by ceník operatérů vyvěsily, vystavují riziku pokuty či dokonce odebrání licence.

CO JE TO LEHKÁ SÁDRA

Mezi 18 položkami je hned 9 druhů lehké sádry. Čím se liší od té běžné? Je voděodolná a na rozdíl od klasické se nerozmočí. Ne s každou jde plavat – záleží na druhu. Tvrdý typ lehké sádry bývá vystlaný vatou. Pokud se namočí, dlouho vysychá a může způsobit zapaření pokožky.





Polotuhé sádry jsou vhodné ke sprchování a dá se s nimi i koupat. Venkovní koupání se však nedoporučuje, aby se pod sádru nedostaly nečistoty. Pokud nemůžete koupání u moře odolat, dbejte na důkladné vymytí sádry. Polotuhá sádra navíc sice nedává zlomenině prostor, aby se mohla hnout, ale dovoluje pohyb svalům.

ČOČKY: CO JE CO PMMA

Polymethylmetakrylát čili plexisklo, materiál používaný k výrobě tvrdých kontaktních čoček. Sférické čočky – nejběžnější, korigují krátkozrakost a dalekozrakost. Hradí je pojišťovna. Torické (astigmatické) čočky – korigují astigmatismus. Multifokální čočky – korigují vetchozrakost. Zajišťují dobré vidění při střídání zón na blízko, střední vzdálenosti a dálku.

Karlovarský kraj

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE: Cirkulární sádrový obvaz (ruka, předloktí): 250 Kč Cirkulární sádrový obvaz (noha, bérec): 250 Kč Cirkulární sádrový obvaz (na dolní končetině): 400 Kč

Plzeňský kraj

FN PLZEŇ: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí) – použití 5 cm polymeru, 2 ks roličky (pro dítě): 334 Kč Celá horní končetina – 5 cm polymer, 2 roličky: 257 Kč

Implantace nitrooční čočky: kolem 3 000 Kč

Očkování proti chřipce: 70 Kč

Očkování proti pneumokokovi: 240 Kč

KLATOVY: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí) – použití 5 cm polymeru, 2 ks roličky (pro dítě): 250 Kč C

elá horní končetina – 5 cm polymer, 2 roličky: 173 Kč

Ústecký kraj

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ: Asférická monofokální čočka: 2 894 Kč

Torická monofokální čočka sférická: 6 824 Kč

Očkování proti chřipce: 25 Kč

Očkování proti pneumokokovi: 1 099/1 400/1728 Kč (podle typu vakcíny)

Středočeský kraj

OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO: Asférická nitrooční čočka: 2 000 Kč

Jednokusová asférická nitrooční čočka torická: 7 500Kč

Akomodační nitrooční čočka: 11 000Kč

Jednokusová asférická nitrooční čočka multifokální: 14 500Kč

Jihočeský kraj

NEMOCNICE STRAKONICE: Fixační sádra: 260 Kč (prsty, ruka, předloktí), 260/300 Kč (celá horní končetina podle velikosti sádry)

Fixační sádra: 320/500 Kč (noha, bérec podle velikosti sádry), 630/830 Kč (dolní končetina podle velikosti sádry)

Liberecký kraj

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC: Ceník bude hotový do konce týdne

Pardubický kraj

KRAJSKÁ NEMOCNICE PARDUBICE: Ceník bude během prvního čtvrtletí 2012

NEMOCNICE CHRUDIM: Fixační sádrová dlaha: 132 Kč (ruka), 244 Kč (loket)

Příplatek za výběr operatéra: malá gynekologická operace 2 000 Kč, velká gynekologická operace 5 000 Kč, volba operatéra chirurga 5 000 Kč

NEMOCNICE SVITAVY: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí): od 280 do 1 000 Kč (podle spotřebovaného materiálu)

Praha

NEMOCNICE NA BULOVCE: Ceník na přelomu ledna a února

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY: Implantace nitrooční čočky PMMA: 2 415 Kč

Fixační sádrová dlaha (noha, bérec): 735 Kč

Cirkulární sádrový obvaz (prsty, ruka, předloktí): 295 Kč

Cirkulární sádrový obvaz (celá horní končetina): 490 Kč

THOMAYEROVA NEMOCNICE: Ceník bude do konce ledna na webových stránkách www.ftn.cz

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE: Implantace nitrooční čočky PMMA: 2 500 Kč

Královéhradecký kraj

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí): 330 Kč

Implantace nitrooční čočky PMMA: není stanoveno, bude mezi 10–20 tisíci

Příplatek za výběr operatéra: není stanoveno, bude se pohybovat v řádu cca 1 000 Kč/hod

NEMOCNICE NÁCHOD: Fixační sádrová dlaha (celá ruka): kolem 600 Kč (závisí na spotřebovaném materiálu)

NEMOCNICE JIČÍN: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí): dospělý 320 Kč, dítě 130 Kč

Vysočina

KRAJSKÁ NEMOCNICE JIHLAVA: Ceník bude hotov v příštím týdnu

NEMOCNICE PELHŘIMOV: Fixační sádrová dlaha: 260/290/400 Kč (předloktí bez dlahy dítě/žena/muž), 430/450/690 Kč (předloktí s dlahou dítě/žena/muž), 520/570/800 Kč (celá horní končetina bez dlahy dítě/žena/ muž), 690/860/1090 Kč (horní končetina s dlahou)

NEMOCNICE TŘEBÍČ: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí): 338 Kč

Implantace nitrooční čočky PMMA: sférická 1 500 Kč (sférická), 2 900 Kč (monofokální), 10 000 Kč (multifokální)

Olomoucký kraj

FN OLOMOUC: Cirkulární sádrový obvaz (ruka, předloktí): 45–74 Kč*

Cirkulární sádrový obvaz (noha, bérec): 60 Kč

Implantace PMMA: 3 336 Kč Další druhy čoček: 3 019–21 510 Kč

* jde o jeden kus, spotřeba závisí na velikosti pacienta

Jihomoravský kraj

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO: Ceník nadstandardů bude do konce ledna

Předběžné ceny za výběr operatéra (bude platit od prvního dubna): 3 000 Kč (lehká operace, např. slepé střevo), 7 000 Kč (středně těžká operace, např. kyčelní kloub), 10 000 Kč (těžká operace, např. mozek, srdce)

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY BRNO: Fixační dlaha předloktí: 336 Kč

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ: Fixační sádrová dlaha (ruka, předloktí): 300 Kč

Moravskoslezský kraj

FN OSTRAVA: Ceník na přelomu ledna a února

VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE AGEL Ještě čerpají dodávky z loňského roku, do konce ledna bude ceník. Nadstandardní nitrooční čočky bylo možné zaplatit si i loni za 15 tisíc Kč

Zlínský kraj

NEMOCNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Obvaz cirkulární (prsty, ruka, předloktí): 550 Kč

Nitrooční čočky: 1000 – 1 500 Kč (podle typu čočky)

Ceny vycházejí z ceníků podle zákona platného od 1. ledna 2012

