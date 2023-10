ČRo Plus: Kdy rozhodně nechodit do nemocnice

Protože v tu dobu nastupují aspoň ve Spojených státech novopečení lékaři a kvalita péče se prý zhoršuje a máte daleko větší potenciál a nebezpečí, že můžete po operaci s takovým doktorem zemřít. Máte se ale vyhnout i svátkům, protože během svátků se nebezpečí, že se vám něco v nemocnici přihodí, zvyšuje až o 48 procent. Na prohlídku ale také nemáte chodit příliš pozdě odpoledne, protože podle jiné studie jsou doktoři unavení a zase roste nebezpečí toho, jestli se doktorovi povede něco objevit, anebo ne.

A máte si taky dát pozor na pátek, protože prý lékaři mají tendenci v pátek před víkendem všechny věci řešit radikálně, a tak se třeba zvyšuje v Kalifornii počet porodů císařským řezem, aby se nemuselo čekat přes víkend. A máte se také vyhnout noci. Protože v noci, když rodíte, nebo když vás někdo operuje v noci, nebezpečí, že to nedopadne dobře, se zvyšuje až o 25 procent. Strašlivá čísla. My se teď zeptáme Lukáše Veleva, ředitele Nemocnice v Jihlavě, jak ty čísla vidí on a jestli to v Česku vypadá podobně. Dobrý den.

Lukáš VELEV, ředitel Nemocnice v Jihlavě

Dobrý den vám i posluchačům. Já ty čísla samozřejmě vidím trošičku jinak. Je to americké prostředí a americká medicína, která je postavena na trochu jiných principech než aspoň zatím je postavená medicína v České republice a v Evropě obvykle. Takže si myslím, že ta čísla tak hrozivá nebudou. Nepochybné je, že vliv třeba výkonu v noci, někde mezi druhou, třetí hodinou ranní, kdy samozřejmě ten tým už má za sebou řadu hodin práce a je prostě unavený přirozeně tím denním cyklem, tak samozřejmě tam je to riziko jistě v chybovosti větší. A myslím si, že to je i důvod, proč se v tuto dobu mají dělat výkony, které jsou opravdu jenom život zachraňující.





Petr ŠIMŮNEK, moderátor

Existuje v českém prostředí taky nějaký datum jako v Americe 1. červenec, kdy nastupují noví doktoři a podle té studie se zvyšuje nebezpečí, že výkony se úplně tak nepovedou?

Lukáš VELEV, ředitel Nemocnice v Jihlavě

Hm, no, to je právě ten, to možná trošičku specifikum americké. A myslím si, že i části západní Evropy. Je totiž obvyklé, což zatím české zdravotnictví v tomto se chová ke svým pacientům velmi nadstandardně, je totiž obvyklé, že služby odpolední, noční, víkendové, tak jak jste o tom hovořil, konají především mladí a méně zkušení lékaři pod dozorem třeba jednoho či dvou zkušených konzultantů. A samozřejmě pak ty pacienty vyšetřují. My stále pořád zůstáváme v tom systému, že české nemocnice opravdu nabízejí 24 hodin nepřetržitě k dispozici prakticky všechny odborníky s plnou kvalifikací a vysokou erudicí.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor

To znamená tahle věc se nemění ani třeba během svátků, což bylo další kritické období podle těch studií?

Lukáš VELEV, ředitel Nemocnice v Jihlavě

Nemyslím si, že je to takto markantní. Tak jak jsem říkal, vlivem toho, že samozřejmě lékaři v těch pohotovostních službách tráví obvykle 24, někdy i teda 32 hodin s další následnou směnou, tak samozřejmě ta únava potom toho týmu je a ta chybovost se může zvýšit. Kritické jsou samozřejmě ty noční hodiny, to znamená někde od půlnoci, mezi půlnocí a pátou hodinou ranní. Ale to je prostě přirozená lidská únava a v této době, zejméně pokud nebyl mu dopřán dostatečný odpočinek, asi bude unavený každý člověk a bude mít zvýšenou, zvýšenou šanci na to, udělat chybu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor

Děláte si v třeba v nemocnici podobné studie, kdy si studujete, kdy jsou největší nebezpečí úmrtí, kdy se třeba to riziko zvyšuje?

Lukáš VELEV, ředitel Nemocnice v Jihlavě

Tyto studie v nemocnici neprovádíme. Byla by to příliš malá čísla. Nejsem si vědom, že by, že by i byly tyto studie v rámci České republiky. Tyto veliké studie dělá většinou, většinou dělají Spojené státy, kdy opravdu se dá dosáhnout nějakých smysluplných a statisticky hodnotitelných výsledků.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor

Pane řediteli, teď trochu sugestivní otázka. Kdy by vy sám jste nešel k doktorovi, v kterém období?

Lukáš VELEV, ředitel Nemocnice v Jihlavě

/Smích/. Nešel bych k doktorovi kdykoliv, kdy je to zbytečné. To znamená tam je problém, který my vnímáme jako velký, že prostě řada laiků, ať už to dělá vědomě nebo nevědomě, navštěvuje třeba noční pohotovostní služby, přijdou v půlnoci prostě v podstatě s banálními, banálními případy typu, já nevím, našel jsem si o půlnoci klíště, tak teď jdu a potřebuje ho vyndat. To samozřejmě ty týmy zatěžuje zbytečně. A ty banality, já nevím, podvrtnuté kotníky, naraženiny, otlučeniny, i třeba den, dva staré úrazy, to samozřejmě čas a prostě pozornost toho chirurga vyčerpá, unaví. A pak samozřejmě, když přijde vážný případ, tak se to může, může na tom negativně, negativně odrazit. Já si myslím, že tohle by se mělo buď teda regulovat, nebo by si pacienti měli trošku více začít vážit té nepřetržité péče a té kvality té péče a nezneužívat ji.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor

Říká ředitel Nemocnice v Jihlavě Lukáš Velev. Díky, že jste byl s námi.

Lukáš VELEV, ředitel Nemocnice v Jihlavě

Já děkuji taky a přeji všem pěkný večer.