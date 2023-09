Čtvrtina invalidních důchodů loni byla kvůli duševním nemocem

Zdroj: Redakce

Čtvrtina invalidních důchodů loni byla vyplácena kvůli duševním nemocem a poruchám chování. Z těchto důvodů je pobírá přes 100.000 lidí. Jejich podíl na celkovém počtu roste, o pět let dříve to byla pětina. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkem loni bylo invalidních důchodců přes 424.000.