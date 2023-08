Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy

Souhrn

U premenstruální dysforické poruchy jsou preferována antidepresiva typu specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, hormonální terapie bývá obvykle zvažována po jejich neúspěchu. Při léčbě deprese v graviditě se nejčastěji používají specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Léčba je vhodná zvláště u žen, které mají depresivní epizodu v anamnéze, protože recidiva deprese v graviditě může mít závažnější důsledky pro dítě než podávání antidepresiv. V léčbě deprese v období menopauzy je často užívána augmentace antidepresiv substituční hormonální terapií. Doporučení, která vyplývají z dosavadních znalostí, nejsou zatím dostačující pro zohlednění pohlavních rozdílů v doporučených postupech léčby.

Češková, E. Depression and antidepressants in the course of a woman's life





There are differences between the sexes in occurrence, clinical appearance, progress and treatment of depression. In addition, women suffer from certain specific forms of depression. Symptoms of depression may occur due to premenstrual dysphoric disorder, during the perinatal period (depressions during pregnancy and up to 6 months after giving birth) and also during the menopausal period. The therapeutic approaches include not only antidepressants (AD), but also hormone therapy. For treatment of premenstrual dysphoric disorder, ADs of the serotonin-specific reuptake inhibitor type (SSRI) are preferred, hormone therapy is usually considered if ADs fail to results. For treatment of depression during pregnancy, SSRIs are usually used. The treatment is particularly suitable in women with history of depression, because a relapse of depression during pregnancy can be more harmful to the child than administering the ADs. When treating depressions during the menopausal period, AD-based therapy is often augmented by hormone replacement therapy. Recommendations based on the current level of knowledge are not yet sufficient enough to support including the differences between sexes into standard treatment recommendations for depression.

Pohlavní rozdíly se stávají v posledních letech žhavým tématem v celé medicíně. K rozdílnému utváření centrální nervové soustavy dochází za embryonálního vývoje ještě před tvorbou a uvolňováním pohlavních hormonů. V dalším vývoji se žena stává více závislou na serotonergní transmisi. Synergismus estrogenu se serotoninem je zřejmě zodpovědný za zvýšenou prevalenci depresivních (a úzkostných) poruch u žen. 21 % žen na rozdíl od 13 % mužů zažije ve svém životě epizodu deprese. Kromě rozdílů v obrazu a průběhu trpí ženy pro ně specifickými formami deprese.

Rozdílný obraz a průběh deprese podle pohlaví

V klinickém obrazu u žen jsou častější vegetativní, atypické příznaky a úzkost. Ženy také v sebehodnotících dotaznících udávají vyšší závažnost deprese.(1, 2) U mužů bývá často deprese charakterizována iritabilitou, agresivitou, antisociálním chováním, abúzem alkoholu, sníženou kontrolou impulzivity a sníženou tolerancí ke stresu.(3) Jedním z nejzávažnějších příznaků deprese je suicidalita. Tento pojem zahrnuje sebevražedné myšlenky, plánování a přípravu, sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy. Depresivní porucha je nejvíce spojena se suicidalitou, včetně dokonaných sebevražd. Za řadu dokonaných sebevražd je zodpovědná nediagnostikovaná a neléčená deprese. Ve snaze zlepšit diagnostiku a léčbu deprese a snížit tak počet sebevražd byl na malém švédském ostrově Gotlandu poskytnut praktickým lékařům edukační program zaměřený na diagnostiku a léčbu deprese včetně prevence sebevražedného jednání u této psychické poruchy. Po jeho ukončení byl pozorován signifikantní pokles dokonaných sebevražd u žen, zatímco u mužů nebyl zaznamenán žádný posun. Podle názoru některých autorů muži méně často vyhledávají pomoc, což by mohlo souviset s uvedenými výsledky týkajícími se sebevražd a podle některých autorů mohlo částečně vysvětlit zvýšenou prevalenci deprese u žen.(4)

Deprese specifické pro ženy

Depresivní příznaky a depresivní porucha se vyskytují v důležitých obdobích života ženy, kdy je reprodukční cyklus spojen se změnami hladin ovariálních hormonů. Tím je také dáno zdůvodnění pro hormonální léčbu. Kromě premenstruální deprese je zvýšená vulnerabilita k depresi zaznamenána po porodu a v období peri- a postmenopauzy. Premenstruální depresivní příznaky Cyklické změny gonadálních hormonů v rámci menstruačního cyklu činí ženu zranitelnější a může dojít k psychickým příznakům, zvláště v období pozdní luteální fáze menstruačního cyklu (odtud také dřívější název menstruační dysforické poruchy „late luteal phase dysphoric disorder“). Premenstruální syndrom je běžný problém, premenstruální dysforická porucha je závažná forma premenstruálního syndromu.

Přehledný článek o této poruše byl publikován také v naší odborné psychiatrické literatuře.(5) Většina žen někdy premenstruální příznaky zažije. Jedna pětina žen udává závažnější příznaky, včetně deprese, a 3–8 % žen splňuje kritéria premenstruální dysforické poruchy.(6) Americká klasifikace DSM-IV řadí premenstruální dysforickou poruchu do kategorie „jiné specifické depresivní poruchy“, v naší 10. revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí by mohla být řazena do kategorie F38, tj. jiné poruchy nálady. kritéria premenstruální dysforické poruchy podle DSM-IV(7) jsou uvedena v Tab. 1.

U žen, u kterých dochází k narušení fungování, přichází v úvahu léčba. Za léčbu první volby jsou považována serotonergní antidepresiva (AD), konkrétně specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), a venlafaxin, zástupce duálních AD ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI).(6) Nedávno byla provedena metaanalýza studií se SSRI zaměřená na hodnocení účinnosti u premenstruálního syndromu a premenstruální dysforické poruchy. Zahrnovala 29 studií a 2964 léčených žen. Na základě jejich výsledků autoři shrnují, že SSRI jsou v uvedené indikaci účinná. Kontinuální podávání bylo o něco účinnější než podávání intermitentní. Serotonergní systém nepochybně hraje při vzniku tohoto syndromu svoji roli, zvláště je spojován s některými symptomy, jako jsou iritabilita, deprese a touha po sladkém.(8)

Hormonální terapie premenstruálních příznaků zahrnuje potlačení ovulace užitím různých forem orálních kontraceptiv, agonistů gonadotropin-releasing hormonu (také nazývaného gonadoliberin) a danazolu (androgenu podobná látka, která inhibuje uvolňování gonadotropinů). Hormonální terapie bývá obyčejně doporučována, když jsou AD neúčinná.

Perorální kontraceptiva jsou účinnější v ovlivnění tělesných příznaků premenstruální dysforické poruchy.(9) Nová kombinovaná orální kontraceptiva, která obsahují nový progestin drospirenon a nízké dávky estrogenů, mohou ovlivňovat jak tělesné, tak psychické příznaky. Progestin je derivát spironolaktinu a má jak antimineralokortikoidní, tak antiandrogenní aktivitu. Tato nová kombinovaná kontraceptiva byla v USA schválena pro léčbu premenstruální dysforické poruchy u žen, které si zvolily kombinovanou orální kontracepci.(10, 11) V české odborné literatuře Svojanovská upozornila na účinnost orální kontracepce obsahující drospirenon v léčbě premenstruálního syndromu nebo premenstruální dysforické poruchy a zabývala se také tím, jak zlepšit diagnostiku této u nás doposud opomíjené poruchy aplikací screeningového dotazníku (PSST, „premenstrual symptoms screening tool“).(12)

Perinatální deprese

Perinatální deprese je definována jako epizoda velké deprese, která se vyskytuje během těhotenství nebo v průběhu prvních 6 měsíců po porodu. Je jednou z nejčastějších poporodních komplikací. Její prevalence je 10–15 % u žen v reprodukčním věku. V etiopatogenezi hraje roli hormonální deregulace, alterace osy HPA (hypotalamus-hypofýza-nadledviny), genetika a epigenetika. Perinatální depresi byl nedávno věnován přehledový článek.(13) Přes stabilní prevalenci psychických poruch stouplo užití psychotropních látek v poslední dekádě 2–4krát. Podle recentních zpráv až 13 % žen v USA bere v graviditě AD, nejčastěji SSRI, studie zabývající se jejich bezpečností jsou inkonzistentní.(14) Poporodní deprese je charakterizována významnou redukcí cirkulujících estrogenů, která zdůvodňuje v léčbě užití estradiolu. Otevřené i kontrolované studie podporují účinnost této terapie.(15) Estradiol je převažujícím estrogenem u žen od první menstruace po menopauzu.

Perimenopauzální/postmenopauzální deprese

V období kolem menopauzy dochází ke změnám hladin estrogenů a progesteronů s následným obdobím nedostatku estrogenů. Toto je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje deprese, zvláště u žen s předchozími depresivními epizodami. V řadě otevřených, ale i některých kontrolovaných studií byla potvrzena účinnost estrogenové substituční terapie (HRT, „hormonal replacement therapy“) v léčbě deprese u postmenopauzálních žen. Estrogeny také mohou zvyšovat účinnost AD u těchto žen. Nežádoucí účinky této terapie zahrnují gastrointestinální potíže, bolesti hlavy, exacerbaci migrény, napětí v prsou, vaginální krvácení a infekci. Problémem může být také hypertenze a žilní trombóza, i když toto riziko je sníženo užíváním transdermální formy HRT. Nutno zvažovat i možnost zvýšeného rizika karcinomu prsu a dělohy.(15)

Léčba antidepresivy u žen a rozdíly mezi pohlavími Účinnost antidepresiv

Studie, které se zabývaly otázkou, zda pohlaví je důležitým faktorem v klinickém účinku AD, udávaly konfliktní výsledky. Studie, které braly v úvahu také věk, zjistily, že u žen – na rozdíl od mužů – dochází k interakci s věkem. Postupně se ukazuje, že rozdílná reakce mladších a starších žen se týká hlavně serotonergních AD. Toto není překvapující, zvážíme-li předpokládaný synergismus mezi serotoninem a estrogeny a zvýšenou vulnerabilitu ženy k depresi v obdobích s hormonálními výkyvy ovariálních hormonů. Starší studie naznačují na věku závislé rozdíly v odpovědi žen na různé skupiny AD: mladé ženy lépe reagují na inhibitory monoaminooxidázy a SSRI, starší ženy (a muži) na tricyklická AD.(16)

Lepší efekt SSRI u mladších žen potvrzuje také práce, ve které bylo retrospektivně analyzováno 8 kontrolovaných studií s SSRI a zástupcem duálních AD typu SNRI venlafaxinem z hlediska interakce věku a pohlaví. Bylo zjištěno, že při podávání SSRI u starších žen bylo v 28 % dosaženo remise, u mladších žen a mužů obou věkových kategorií bylo remisí signifikantně více (36 %, 36 % a 35 %). Při podávání venlafaxinu žádné rozdíly v dosažení remise pozorovány nebyly. U starších žen, které současně braly HRT, byl výskyt remisí při léčbě SSRI na úrovni mladších žen a mužů obou věkových kategorií.(17) Zatím však nebyla provedena metodologicky dobře postavená prospektivní kontrolovaná studie s cílem studovat rozdíly v účinnosti AD mezi pohlavími v kontextu s věkem. Většina studií se opírá o retrospektivní analýzu.

Několik studií také srovnávalo účinnost serotonergních a noradrenergních AD u žen. Mladší depresivní ženy lépe reagovaly na serotonergní (paroxetin a fluoxetin) než na noradrenergní (maprotilin a reboxetin) AD.(18, 19, 20) Na psychiatrické klinice v Brně jsme provedli retrospektivní analýzu chorobopisného materiálu s cílem zhodnotit léčbu u hospitalizovaných nemocných s rekurentní depresivní poruchou podle pohlaví a věku. Zjistili jsme, že starší ženy většinou nereagovaly na léčbu monoterapií a byly častěji převáděny na kombinaci AD a augmentaci AD atypickými antipsychotiky.(21) Některé studie také poukazují na rozdíly ve snášenlivosti AD mezi oběma pohlavími. Obecně se udává, že ženy mají více nežádoucích účinků při léčbě AD. Zajímavá je také problematika rozdílů v sexuálních nežádoucích účincích.(22) K uvedeným rozdílům mezi pohlavími nepochybně přispívají také rozdíly ve farmakokinetice. Byly nalezeny rozdíly v aktivitě enzymů metabolizujících AD, u žen byly zjištěny vyšší hladiny terciárních aminů (imipraminu, amitriptylinu a klomipraminu) při stejných dávkách jako u mužů a metabolismus AD může ovlivňovat antikoncepce.(22, 21)

Léčba antidepresivy v graviditě

Až do dnešní doby jsou údaje o bezpečnosti AD v graviditě inkonzistentní a proto je obtížné je nějakým způsobem přetlumočit do klinických doporučení. Nedávno dvě americké odborné společnosti APA (American Psychiatric Association) a ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) publikovaly postupy týkající se zvládání deprese v graviditě ve svých odborných časopisech.(24, 25) Je to poprvé, co takové doporučení bylo zformulováno – Tab. 2. Autoři konstatují, že jak velká deprese, tak AD jsou spojeny s vlivem na růst plodu a s kratší gestací, což komplikuje interpretaci týkající se rizik AD. Riziko neléčené deprese pro dítě zahrnuje předčasný porod, nízkou porodní váhu a budoucí behaviorální poruchy. Vysazení AD v graviditě u žen s předchozími depresivními epizodami vede k relapsu u 60–70 % žen.(26) Relaps má vliv na dítě, matku i další členy rodiny. Neléčená deprese v graviditě je také nejsilnějším rizikovým faktorem pro rozvoj poporodní deprese. Z druhé strany podávání AD v graviditě je spojováno s výskytem perzistující pulmonální hypertenze a se syndromem z vysazení nebo s toxicitou u novorozence.

Perzistující pulmonální hypertenze

Jde o selhání plicní vaskulatury, které vede k problémům s dýcháním, hypoxii a obyčejně k intubaci. Perzistující pulmonální hypertenze je zatížena 10–20% mortalitou. Studie o spojení s SSRI jsou rozporné.(27, 28) Interpretace je obtížná, protože v populaci těhotných žen je výskyt tohoto syndromu spojen s kouřením, diabetem, vysokou hmotností matky a také s jinými psychickými poruchami. Pokud SSRI zvýší riziko 6krát vzhledem k normální populaci těhotných žen, je to riziko malé a pouze u jednoho procenta dětí matek léčených AD může dojít k této komplikaci. Je nutné si uvědomit, že důsledky neléčené deprese mohou být mnohem vyšší.

Abstinenční/toxický syndrom

Americká FDA (Food and Drug Administration) varuje, že SSRI a SNRI podávané gravidní ženě v posledním trimestru těhotenství mohou vést k respiračním potížím, zvracení, hypo- či hypertonii, tremoru, pláči, problémům s krmením u novorozence. Zatím není dostatek podkladů, aby bylo doporučeno pozvolné vysazení těchto AD před porodem, zvláště u žen se střední a těžší depresí.(15)

Teratogenita antidepresiv

Většinou jsou i v graviditě nejčastěji předepisována SSRI, která jsou dobře snášena. S výjimkou paroxetinu nezvyšují riziko malformací, zatím však stále máme málo dat. Kardiální septální defekt byl popsán u novorozence matky užívající paroxetin. Také bylo nalezeno velmi slabé spojení této malformace s užíváním sertralinu a citalopramu u matky. Pro SSRI máme také k dispozici více dat než pro SNRI.(29, 30) Pokud se týká poporodní deprese, ženy reagují na standardní AD tak, jak je uvedeno výše. Účinnost serotonergních a noradrenergních AD v této specifické indikaci nebyla zkoušena, zvažována je hormonální terapie.

Antidepresiva a a laktace

Kojení matkou užívající AD má většinou velmi málo nežádoucích účinků u dítěte. Hladiny sertralinu, paroxetinu a fluvoxaminu v plazmě dítěte byly velmi nízké nebo téměř nedetekovatelné. Zvláště nízké plazmatické hladiny byly nalezeny u dětí kojených matkami užívajícími sertralin; sertralin proto bývá doporučován jako lék první volby u kojících matek.(31) Doporučuje se, aby si matka vzala lék hned po kojení, protože tak se minimalizuje jeho hladina a maximalizuje clearence před dalším kojením. V současnosti se doporučuje kojit minimálně prvních 6 měsíců po narození.

Hormonální terapie

Vztahy mezi alterací různých hormonálních systémů a psychickými poruchami jsou dlouhodobě známy jak u pacientů s endokrinními, tak u pacientů s psychickými poruchami. Toto také vedlo k výzkumu hormonů zejména v léčbě deprese. Joffe shrnuje problematiku hormonální terapie a soustředí se na gonadální hormony.(15) Dřívější otevřené studie naznačovaly, že testosteron může být účinný v léčbě deprese, hlavně u mužů se sníženými hladinami testosteronu. Neuromodulatorní vliv ovariálních steroidů je dobře znám. Změny estrogenů mohou ovlivnit mozkovou funkci, a tedy náladu a kognici. Z toho plyne, že depresivní příznaky a depresivní porucha se vyskytují v důležitých obdobích života ženy, kdy reprodukční cyklus je spojen se změnami hladin ovariálních hormonů. A tím je také zdůvodněno použití hormonální léčby deprese.(15)

Poporodní deprese

Poporodní deprese je nejčastější běžně nepoznaná komplikace porodu a objevuje se u jedné ze sedmi žen v této situaci.(32) I když konvenční léčba farmaky a psychoterapií je účinná, přirozenou alternativou, kterou by mohla využít řada žen, zvláště těch, které chtějí kojit, jsou syntetické formy přirozeně se vyskytujícího estrogenu. Vyplývá to z faktu, že poporodní deprese se vyskytuje v kontextu se snížením hladin estrogenů. Poporodní deprese – podobně jako perimenopauzální deprese – je považována za deregulaci nálady související s hormonálními změnami. Joffe upozorňuje na možnost léčby transdermálně aplikovaným estradiolem, i když průkazy o jeho účinnosti v monoterapii dosud chybí. Zatím lze tuto možnost zvažovat po neúspěchu AD nebo jako jejich augmentace.(15)

Perimenopauzální/postmenopauzální deprese

Léčba zahrnuje klasicky AD, avšak vzhledem k tomu, že toto období je spojeno s progresivním selháváním vaječníků a hypoestrogenismem, stala se náhradní terapie estrogeny předmětem zájmu.

HRT byla v současné době přehodnocena a po přechodném kritickém přístupu se dostává opět do popředí zájmu.(33) HRT úspěšnou augmentační strategií v otevřených studiích a kazuistikách včetně retrospektivní studie Vinaře.(34) Studie, které by se zabývaly srovnáním účinku AD a HRT v monoterapii, téměř chybí. V otevřené studii byl escitalopram účinnější v ovlivnění deprese, vazomotorických příznaků, spánku a kvality života než hormonální terapie kombinací estrogenu a progesteronu. Escitalopram tedy může být volbou u symptomatických menopauzálních žen, které nechtějí nebo nesnášejí hormonální terapii.(35)

Hormonální působky obecně hrají velkou roli v etiopatogenezi, manifestaci a léčbě depresivní poruchy. Nejsou to jen gonadální hormony (estrogeny u žen, testosteron u mužů), ale tradičně například hormony štítné žlázy, které jsou úspěšnou augmentační strategií u žen rezistentních na AD.(36) Výzkum cirkadiánních rytmů a melatoninu vedl k uvedení agomelatinu do léčby deprese. Je dobře popsaný vztah mezi hyperkortizolémií a depresivními příznaky jak u nemocných s psychickými, tak s endokrinologickými poruchami. Přibližně polovina nemocných s depresí má hypersekreci kortikotropin releasing hormonu, který vede k hyperkortizolémii, deprese je častou komplikací léčby exogenními kortikosteroidy. Různé strategie zahrnují antiglukokortikoidy, inhibitory syntézy kortizolu (metyrapon, ketokonazol) a antagonisty glukokortikoidových receptorů, jako je mifepriston.(37)

Závěr

Zájem o pohlavní rozdíly v oblasti medicíny včetně psychiatrie nepochybně odráží změny postavení žen ve společnosti. V psychiatrii jsou pohlavní rozdíly ve výskytu, klinickém obrazu, průběhu a reaktivitě na léčbu známy, avšak zatím nebyly soustavněji studovány. V době medicíny založené na důkazech, snahy o standardizaci léčby a zdůrazňování individuálního přístupu by nepochybně i pohlavní rozdíly měly být zabudovány do doporučených postupů. Zatím však máme relativně málo údajů o této problematice, proto je další výzkum nezbytný.

Zpracování a publikační forma podpora výzkumným záměrem MSM0021622404.

O autorovi: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika CEITEC – MU (Středoevropský technologický institut – Masarykova univerzita)

e-mail: eceskova@fnbrno.cz