Depresivní onemocnění

Člověk trpící depresí je mimořádně citlivý, někdy stačí netaktní poznámka, nevhodný žert či zlehčování jeho stavu a ještě více se uzavře do sebe, bojí se reakce svého okolí či výsměchu. Někdy je pak jen krůček k myšlenkám na sebevraždu. Proto bych při ošetřování depresivního pacienta kladla na první místo vlídné zacházení, pochopení a taktnost.

Projevy deprese

Hlavním příznakem je porucha nálady – možné jsou tyto projevy: * smutná, úzkostná nálada, * pesimismus, beznaděj, která může vyústit v myšlenky na smrt nebo sebevraždu, * sebeobviňování, podceňování, ztráta smyslu života, * porucha spánku – nespavost nebo naopak nadměrná spavost, * ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání se, * zvýšená únava, apatie, poruchy myšlení a soustředění, * nezájem o sexuální život, * tělesné – bolesti hlavy, tíha na hrudi, pocit napětí, poruchy trávení (zácpa či průjem).





Příčiny deprese

* Dědičnost – pokud je v rodině opakovaný výskyt deprese, je velká pravděpodobnost, že se přenese na ostatní členy rodiny. * Vývoj dětství a jeho podmínky – např. rozvod rodičů, zneužívání, nedostatečná péče nebo naopak nadměrná péče v dětství. * Stresové životní události, které jsou častými spouštěči deprese – např. úmrtí v rodině, ztráta blízké osoby či zaměstnání, odchod do důchodu. * Biochemické faktory – dochází k poruše přenosu serotoninu, noradrenalinu a dopaminu v mozku, tím vzniká jejich nedostatek a nerovnováha. * Psychologické faktory – nízké sebevědomí, podceňování, vysoké nároky na vlastní osobu, snaha neustále pomáhat ostatním až do vyčerpání. * Současná osobní situace – problémy v manželství, konfl ikty na pracovišti atd. * Tělesná onemocnění, jež mohou souviset s provázející depresí, která zase může zhoršovat průběh a léčbu základního onemocnění, např. cévní mozková příhoda, diabetes mellitus, hypertenze. Deprese se může také objevit jako důsledek hormonální změny po porodu nebo klimakteriu. * Léky, alkohol, drogy.

Léčba deprese

Deprese je léčitelná porucha a čím dříve se s léčbou začne, tím dříve odezní. Pokud pacient léčbu odkládá, riskuje postupné zhoršování celkového zdravotního stavu.

* Užívání léků (antidepresiv) – nejdůležitější, pomáhají vytvořit rovnováhu na těch neuronech mozku, kde je nedostatek působců. Léky chybějící látky přímo nedodávají, ale napomáhají urychlit jejich tvorbu. Nepůsobí okamžitě, efekt se zpravidla objeví za 3–6 týdnů od užívání, které musí být pravidelné. * Individuální nebo skupinová psychoterapie -pomáhá a učí zvládat problémy, posiluje vlastnosti a schopnosti, které scházejí či jsou depresí oslabeny. Zde bych zdůraznila význam navázání vztahu a důvěry mezi pacientem a psychoterapeutem. * Léčba světlem (fototerapie) – aplikace intenzivního světla. * Elektrokonvulze (ECT) – v případech, kdy léky ani psychoterapie nestačí. Pomocí elektrického proudu se v narkóze synchronizují mozkové buňky. ECT je pokládána za nejúčinnější léčbu těžkých depresí. Před výkonem je třeba provést celkové předoperační vyšetření.

Závěr

Depresivní porucha patří mezi dlouhodobá onemocnění. Léky je třeba užívat pravidelně, ještě alespoň 6–9 měsíců po vymizení příznaků a zlepšení zdravotního stavu, tím se brání recidivě. V některých případech je nutné užívat antidepresiva celý život. Pro rodinu bývá těžké přijmout fakt, že se jejich blízký léčí u psychiatra. Řada lidí totiž stále ještě trpí předsudky. Člověka s depresivním onemocněním je však třeba povzbuzovat a pomáhat mu, aby svůj stav přijal jako nemoc, kterou je třeba léčit. K léčbě přispívá i zdravý životní styl, strava bohatá na ovoce, zeleninu, cereálie a kvalitní bílkoviny. Prospívá i pravidelné cvičení. Je důležité, aby postižený měl radost z toho, co dělá, snažil se vést uspokojivý život. Deprese může potkat každého a ne vždy se povede nad ní zvítězit. Boj to není lehký, ale s pomocí lékařů, léků a psychoterapie se může podařit tento boj vyhrát.

—- SOUHRN

Článek vysvětluje podstatu, příčiny, projevy onemocnění a léčbu. Autorka se zabývá také přístupem personálu k pacientům trpícím tímto onemocněním.

SUMMARY

The article explains the nature, causes, clinical signs and treatment of the disease. The author also addresses the attitude of healthcare workers towards the patients suffering from this disease.

O autorovi: Markéta Majerová, Psychiatrická léčebna „U Honzíčka“, Písek (marketamaj@seznam.cz)