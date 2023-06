Děti jsou náchylnější k onemocnění

Děti jsou citlivější na změnu prostředí, pravidelného rytmu a zvyklostí, jsou náchylnější ke změně nálad, ale také k nemocem. Na všechno je proto dobré předem se připravit.

Nejpohodlnější dopravní prostředek pro děti představuje auto, protože můžete kdykoli zastavit a nechat je proběhnout, aby se odreagovaly od únavné cesty.

Nemyslíš, zaplatíš!

Auto ale musíte vybavit vhodnou autosedačkou. Všichni již dobře známe kampaň Nemyslíš, zaplatíš! – a není proto nutné vysvětlovat, proč tomu tak má být. Vyrážíteli na delší vzdálenost, chce to spolujezdce, který by se mohl o dítě v autosedačce postarat i za jízdy.

Nezapomeňte na dostatečný přísun tekutin a pravidelné dávky vhodné stravy, včetně ovoce a zeleniny. Sladkosti dítě nezasytí. Pokud cestujete v létě přes den, dbejte na čerstvý vzduch, aby se dítě nepřehřálo. Mohla by se dostavit horečka, nevolnost a bolest hlavy. S klimatizací v autě zacházejte opatrně – rozdíl mezi teplotou v něm a venku by neměl být příliš velký, jinak dětem hrozí nachlazení. Oblečení je nutné vždy přizpůsobit teplotě v autě, nikoli venkovní.

Počítejte s tím, že dítě se soustředí úměrně věku. U pětiletého se pohybuje okolo patnácti minut, u osmiletého dosáhne už pětačtyřiceti. Nudící se dítě ale dokáže cestu hodně znepříjemnit… Nápadití rodiče mohou vystřídat různé hry – hádanky, slovní kopanou, soutěže v bystrosti navazující na to, co děti vidí za oknem, čtení nebo vyprávění pohádek, zpěv či malování a kreslení.

Letadlo je rychlejší, vlak pohodlnější

Na delší vzdálenosti jistě zvolíme letadlo. Větším dětem snadno vysvětlíte, proč by mohly mít problémy při vzletu a přistání. Dejte jim cucat bonbon nebo žvýkat žvýkačku, aby se předešlo zalehnutí uší. Kojence je dobré vzbudit a dát mu pít. Novorozenci od tří týdnů života však do letadla nepatří, protože jsou velice citliví na změny tlaku.

Během letu musejí být děti připoutány, a tak bývají z nedostatku pohybu neklidné. I tady je dobré se jim postarat o vhodnou činnost.

Dálkový autobus je nejméně vhodným dopravním prostředkem pro cestování s dětmi, naprosto nejpohodlnější je vlak, pokud budete zvýšeně dbát na hygienu.

Při cestách trpí děti často kinetózou. Kromě nevolnosti se mohou dostavit bolesti hlavy a závratě. Není vhodné ani to, aby děti vyjely na cestu nalačno, nebo byly naopak přejedené. Také při výběru ubytování bychom měli dbát na potřeby dětí a odpovídat by jim měly i služby. Malí cestovatelé jistě ocení vodní park, skluzavky, prolézačky, dětské stolní hry, minigolf…

Některé hotely pořádají i dětské diskotéky a soutěže. Nebezpečným by dětem mohl být pobyt na sluníčku. Opalování a případné spálení je u nich spojeno s až dvojnásobným rizikem výskytu kožního nádoru v dospělosti. Děti mladší 6 měsíců není vhodné vystavovat slunečnímu záření vůbec. Opalovací krémy volte s UV filtrem 50 a dětem poskytněte certifikované oblečení s UV ochranou.

Hygiena nade vše

Čím je člověk mladší, tím menší má problémy s nezvyklými klimatickými podmínkami nebo posunem času, zato je ale náchylnější ke zdravotním problémům, a to hlavně v exotičtějších destinacích. Třeba tím, že se napije závadné vody, ze které může být vytvořen i led. Dejte rovněž pozor na nebalené zmrzliny od pouličních prodavačů. Děti si často dávají prstíčky do pusy bez ohledu na to, že předtím sahaly na zábradlí, kliky apod. Na pláži by si malé děti měly hrát raději vždy na dece.

S malými dětmi se však nedoporučuje cestovat do tropických zemí a míst s vysokou nadmořskou výškou. Do jednoho roku by totiž neměly překročit výšku 1000 metrů nad mořem, protože jsou citlivé na výškový otok mozku nebo plic. Příznaky se projevují špatným dýcháním, bolestmi hlavy, podrážděním a neklidným spánkem.

Důležitá je také ochrana dětí před hmyzem. Repelenty používáme až od dvou měsíců a i u starších dětí si musíme dát pozor, aby si jím potřísněnou ruku necucaly nebo si jí nemnuly oči. Riziko poštípání hrozí všude.